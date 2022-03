British Airways riprende i voli europei a corto raggio da London Gatwick

Dopo due anni, oggi British Airways torna ai voli internazionali a corto raggio da Gatwick Airport, poiché il suo primo servizio è partito per Larnaca alle 6:25.

“A causa della pandemia Covid-19, la compagnia aerea ha sospeso le sue operazioni europee all’aeroporto di Gatwick, spostando una serie di voli verso Heathrow. La giornata di oggi segna una pietra miliare nella ripresa della compagnia aerea, che finalmente torna ai voli internazionali a corto raggio dall’aeroporto.

Inizialmente i servizi opereranno con il British Airways Air Operators Certificate (AOC), prima di trasferire le operazioni a una nuova British Airways branded subsidiary, BA Euroflyer, nel corso dell’anno (sebbene registrata come “BA Euroflyer”, la filiale sarà contrassegnata come “British Airways” sui suoi aeromobili e sui punti di contatto con i clienti).

La nuova compagnia aerea opererà in modo simile alla sussidiaria BA Cityflyer della compagnia, volando con il marchio British Airways e offrendo un premium British Airways product.

Il primo giorno di attività, British Airways opererà quattro voli a corto raggio per Larnaca, Amsterdam, Paphos e Tenerife. In totale, i clienti potranno scegliere tra 35 destinazioni da cui volare da Gatwick, prima che altre destinazioni vengano aggiunte entro la fine dell’anno. Non solo il ritorno di British Airways a Gatwick ha creato più scelta per i clienti, ma ha anche contribuito a creare posti di lavoro, poiché la compagnia aerea ha intrapreso una cabin crew and pilot recruitment campaign per ricoprire posizioni nella sua nuova filiale”, afferma British Airways.

Tom Stoddart, CEO ad interim di British Airways Euroflyer, ha dichiarato: “Oggi segnamo una pietra miliare significativa per British Airways, poiché operiamo i nostri primi servizi europei da Gatwick in due anni. Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo creato a Gatwick, abbiamo una squadra eccellente con molti talenti nuovi ed entusiasmanti. Non vedo l’ora di vedere la nostra nuova filiale crescere, aggiungere nuove rotte e offrire ai clienti più opzioni per partire con un servizio British Airways premium”.

“I clienti che volano con la nuova filiale della compagnia aerea riceveranno lo stesso elevato livello di servizio che si aspettano da British Airways, oltre a godere dei vantaggi che si hanno viaggiando con la compagnia di bandiera del Regno Unito, tra cui una generosa franchigia bagaglio, acqua e snack gratuiti, selezione gratuita del posto a -24 ore e vantaggi frequent flyer che includono l’accesso alla lounge.

Tutti i servizi della compagnia aerea avranno una cabina Club Europe (business class), che la distinguerà dai suoi no frills competitors. I clienti che volano in questa cabina avranno accesso a un’esperienza check-in premium, lounge esclusive, un pasto gourmet e un servizio bar gratuiti a bordo.

I clienti nella cabina Euro Traveller (economy) della compagnia aerea potranno acquistare cibo prima del viaggio, che includerà opzioni fresche da Tom Kerridge come parte del menu “Speedbird Café” della compagnia aerea e/o ordinare prodotti e bevande a bordo tramite il proprio telefono cellulare.

Il ritorno degli European short-haul flying da Gatwick arriva il giorno dopo che la compagnia aerea è tornata nella sua casa al Gatwick South Terminal dopo la sua riapertura. Per celebrare l’occasione, la compagnia aerea ha anche mostrato la sua nuova World Traveller Plus check-in zone, disponibile per i clienti che volano su un servizio a lungo raggio con la compagnia aerea. La nuova zona, che si trova accanto ai banchi Club World della compagnia aerea, offre a coloro che viaggiano nella cabina World Traveller Plus (premium economy) un’esperienza check-in esclusiva. A breve saranno lanciate a Heathrow, seguite dal resto della rete British Airways.

Destinazioni servite da Gatwick in Italia e data di lancio della rotta:

Bari, dal 03 aprile 2022.

Cagliari, dal 18 maggio 2022.

Catania, dal 31 marzo 2022.

Milano Malpensa, dal 01 maggio 2022.

Torino, dal 04 aprile 2022.

Venezia, dal 15 aprile 2022.

Verona, dal 16 aprile 2022.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)