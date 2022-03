Programma Flying Blue di Air France-KLM: nuovo partner e nuovo concorso

LimoLane, piattaforma digitale leader nei servizi di mobilità sostenibile dedicata sia alle aziende che ai privati, è stata selezionata dalle compagnie aeree Air France, KLM e Transavia come provider esclusivo di servizi di noleggio con conducente ed entra così a far parte del prestigioso Programma Flying Blue.

“I soci Flying Blue e i clienti LimoLane accedono ora ad un’unica esperienza di viaggio e di stile. Grazie a questa partnership, infatti, la community Flying Blue godrà della possibilità di accumulare nuove Miglia scegliendo di utilizzare la piattaforma LimoLane, scale-up digitale attenta alla sostenibilità che consente all’utente di accedere ad una flotta composta da più del 30% da auto elettriche.

Presente in più di 350 città nel mondo e su tutto il territorio italiano, LimoLane consente di gestire ogni singolo aspetto del viaggio, grazie al contatto diretto con un driver personale e garantendo un servizio di alta qualità all’insegna della cura del dettaglio.

La partnership, che prende il via ufficialmente oggi 29 marzo, consente ai soci del programma di loyalty Flying Blue di accumulare Miglia utilizzando i servizi LimoLane: per ogni euro speso in piattaforma i clienti accumuleranno 5 Miglia.

L’accordo è accompagnato da una speciale promozione che prevede l’accumulo del doppio delle Miglia (1 euro speso = 10 Miglia) fino al 30 Giugno.

Per accumulare e accreditare le Miglia ottenute, basterà inserire il numero della Flying Blue membership card in fase di prenotazione del servizio, tramite i canali di contatto LimoLane (Website, mobile App, Call center e selezionati agenti di viaggio)”, afferma Air France-KLM.

“La partnership con Air France-KLM rappresenta un passo importante e la conferma della qualità e dell’eccellenza dei nostri servizi: da sempre offriamo un’esperienza esclusiva a clienti locali o internazionali che ricercano comfort, classe e affidabilità per i propri spostamenti”, afferma Emilio Brancia, founder di LimoLane. “Siamo orgogliosi di contribuire alla soddisfazione di tutti i membri Flying Blue, che grazie ad un’app smart, potranno godere dei servizi LimoLane e dei vantaggi del programma in pochi, semplici passi”.

“L’accordo tra Flying Blue e LimoLane è tra le prime earn partnerships locali al mondo, ossia un accordo che permette ai clienti Flying Blue di accumulare Miglia con un partner locale”, afferma Wouter Gregorowitsch, Direttore Commerciale Air France KLM East Mediterranean. “Siamo contenti di avere al nostro fianco LimoLane, un partner attento alla sostenibilità e in grado di completare l’offerta dedicata ai nostri viaggiatori”.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti disponibili sul sito www.flyingblue.it.

Masters of Loyalty

Assieme all’annuncio di questo nuovo accordo, Air France e KLM lanciano Masters of Loyalty, un concorso dedicato agli Agenti di Viaggio valido fino al 30 novembre 2022. L’iniziativa premia gli agenti di viaggio che effettueranno nuove iscrizioni attive al programma frequent flyer Flying Blue o al programma bluebiz dedicato alle piccole e medie imprese. La sola operazione di registrazione al concorso vale 5 punti, ogni nuova iscrizione a Flying Blue da diritto all’accumulo di 3 punti e ogni iscrizione a bluebiz vale 30 punti.

Sono previsti degli acceleratori (booster) che consentono di aumentare il numero di punti tra i quali il rispondere correttamente alle domande del quiz mensile dedicato al mondo Flying Blue e bluebiz. I punti sono cumulabili fino alla fine del concorso ma ne bastano solo 35 per poter scegliere uno dei numerosi premi messi in palio anche grazie ai partner Flying Blue come LimoLane e Land of Fashion.

Tutte le informazioni e il regolamento del concorso su www.mastersofloyalty.it

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France-KLM)