Crewlink: giornate di reclutamento per posizioni di personale di cabina per Lauda Europe

Ryanair ha confermato che il suo partner Crewlink ospiterà giornate di reclutamento in Italia a partire dal 2 aprile, per posizioni di personale di cabina per Lauda Europe.

“Per sostenere l’operativo record di Ryanair per l’estate 2022 con oltre 2.400 rotte (tra cui più di 700 nuove) in tutto il network, Crewlink prevede di reclutare oltre 50 nuovi membri del personale di cabina, iniziando questo sabato, 2 aprile e fino al 9 aprile, in diverse località in Italia”, afferma Ryanair.

Roma:

2 aprile – 2 sessioni (10.00 & 15.00) presso Hotel Roma Tor Vergata (Via Vico Viganò, 24, 00133 Roma).

Catania:

3 aprile – 1 sessione (14.00) presso NH Catania Centro (Piazza Trento, 13, 95129 Catania).

4 aprile – 2 sessioni (10.00 & 15.00) presso NH Catania Centro (Piazza Trento, 13, 95129 Catania).

Napoli:

5 aprile – 1 sessione (Roadshow alle 12.00) presso Hotel Cristina Napoli (Via Diocleziano, 109, 80124 Napoli).

6 aprile – 2 sessioni (10.00 & 15.00) presso Hotel Cristina Napoli (Via Diocleziano, 109, 80124 Napoli).

Palermo:

8 aprile – 2 sessioni (10.00 & 15.00) presso Ibis Style Palermo President (Via Francesco Crispi, 230, 90139 Palermo).

9 aprile – 2 sessioni (10.00 & 15.00) presso Ibis Style Palermo President (Via Francesco Crispi, 230, 90139 Palermo).

Chi non avesse la possibilità di partecipare di persona alle giornate di reclutamento, può registrarsi per un colloquio via chat tramite il sito web: https://linktr.ee/crewlink.kburke?utm_source=linktree_profile_share<sid=bbca3c7e-f74d-408f-8496-01dcc484f79e.

Andrew Swan di Crewlink ha detto: “Il ruolo di personale di cabina offre eccitanti opportunità di carriera per membri dell’equipaggio ambiziosi, che desiderano progredire nella loro carriera esplorando le più belle destinazioni in Europa. Abbiamo organizzato queste giornate di reclutamento per incontrare di persona i candidati interessati e trasmettere le emozionanti e dinamiche opportunità di carriera disponibili all’interno della più grande compagnia aerea d’Europa”.

Andreas Gruber di Ryanair ha detto: “Siamo entusiasti di offrire ai candidati la possibilità di unirsi alla rete di basi in espansione di Lauda Europe in Austria, Spagna, Regno Unito e Croazia, dove quest’estate Lauda Europe opererà con 29 aerei. Nei prossimi anni, il gruppo Ryanair e Lauda Europe espanderanno il network, offrendo più traffico, nuovi posti di lavoro e vantaggi di carriera”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)