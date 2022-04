Lufthansa Group: forti prenotazioni per il periodo pasquale

Lufthansa ha compiuto ampi preparativi per il primo periodo di viaggio significativo del 2022 e sta aumentando il personale impiegato agli sportelli e ai gate per gestirlo. Lufthansa Group Airlines prevede fino a 225.000 passeggeri a Francoforte nel primo weekend di vacanze pasquali e oltre 1.500 partenze. La maggior parte delle destinazioni sono nella regione del Mediterraneo (Portogallo, Spagna, Grecia, ecc.) e nella costa occidentale e orientale degli Stati Uniti.

Poiché a Francoforte sono previsti tempi di attesa più lunghi a molti checkpoint, il personale dell’aeroporto consiglia di arrivare almeno due ore e mezza prima dell’orario di partenza previsto. Fraport sottolinea inoltre che potrebbero esserci tempi di attesa più lunghi per il ritiro del bagaglio durante il viaggio di ritorno.

Lufthansa consiglia inoltre di utilizzare la sua vasta gamma di servizi online per controllare i documenti richiesti dalle continue normative sui viaggi. Lufthansa offre la possibilità di caricare e controllare digitalmente i documenti sul proprio sito web 72 ore prima della partenza. Da 23 ore prima della partenza è possibile effettuare il check-in anche online. Dopo un check-in self-service riuscito, i viaggiatori possono semplicemente effettuare il check-in del bagaglio presso una baggage machine. La documentazione richiesta è disponibile all’indirizzo: lufthansa.travel-regulations.com.

Lufthansa consiglia agli ospiti di effettuare il check-in del bagaglio a mano ai banchi check-in, come parte della franchigia bagaglio. Ciò garantisce un processo senza problemi ai punti di controllo durante l’imbarco e facilita una partenza puntuale.

Lufthansa offre servizi speciali per le famiglie con bambini per garantire un inizio di vacanza rilassato.

Austrian Airlines

Quest’anno, molti passeggeri di Austrian Airlines festeggeranno la Pasqua in destinazioni soleggiate del Mediterraneo. Durante le vacanze di Pasqua, sono particolarmente apprezzate le classiche mete turistiche come Cipro, la Sicilia o la Spagna. Intorno a Pasqua, le gite in città a Londra, Amsterdam, Parigi, Roma, Nizza o Barcellona sono molto richieste.

Per il periodo pasquale Austrian Airlines registra un massiccio aumento delle prenotazioni del 380% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 690.000 prenotazioni nelle ultime due settimane di marzo mostrano che i passeggeri tendono a tornare a prenotare più a lungo termine. La curva delle prenotazioni per i prossimi mesi estivi è attualmente in forte rialzo.

Austrian Airlines sta reagendo a questo sviluppo positivo: la compagnia vola di nuovo con la sua flotta completa e prevede un’offerta estiva del 20% superiore per le destinazioni turistiche europee rispetto ai tempi pre-Covid. Austrian Airlines effettua voli fino a tre volte al giorno da Vienna a Palma di Maiorca e apre rotte per Valencia, Kavala e Samos.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines: “Dopo due anni di pandemia possiamo vedere una massiccia domanda. I numeri di prenotazione per i voli delle vacanze intorno a Pasqua e in estate lo dimostrano chiaramente”.

Tra il Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua, Austrian Airlines prevede più di 530 partenze da Vienna con un massimo di 58.000 ospiti. La compagnia si è preparata per quel picco: per le vacanze di Pasqua, il numero di dipendenti in tutti gli sportelli e i gate all’aeroporto internazionale di Vienna aumenterà. Inoltre, tutte le strutture self-service saranno in servizio.

“Per evitare lo stress ai controlli di sicurezza, si consiglia un arrivo anticipato in aeroporto e il check-in online prima della partenza. Con il web check-in è possibile prenotare i posti comodamente da casa fino a 47 ore prima della partenza.

La domenica di Pasqua ci sarà una sorpresa per tutti i passeggeri Austrian Airlines sui voli di linea a corto raggio con offerta Melangerie. Un coniglietto pasquale di cioccolato addolcirà la vacanza di tutti i passeggeri”, afferma Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Austrian Airlines)