Leonardo: confermata la solida posizione sul mercato elicotteristico civile con nuovi ordini e consegne

Dopo il successo della partecipazione al salone elicotteristico Heli-Expo 2022 di Dallas (Texas, 8-10 marzo), Leonardo conferma la sua solida posizione sul mercato elicotteristico commerciale annunciando la recente vendita di 23 elicotteri di vari modelli per diversi operatori in Europa, Nord America e America Latina, per compiti di trasporto VIP/corporate, supporto all’industria energetica, ricerca e soccorso.

Le vendite includono complessivamente 15 elicotteri AW139, tre AW169, tre AW109 GrandNew, un AW119Kx e un AW189.

Il valore complessivo degli ordini è di circa 256 milioni di euro, con consegne tra il 2022 e il 2023. Inoltre, alle vendite si aggiunge negli ultimi mesi anche l’introduzione di nuovi servizi grazie alla consegna di diversi elicotteri in vari paesi.

Sul mercato VIP/corporate il distributore ufficiale per il Regno Unito e l’Irlanda Sloane Helicopters ha ordinato tre elicotteri bimotore leggeri AW109 GrandNew. Fin dall’inizio della collaborazione con Sloane, sono stati consegnati 91 elicotteri commerciali a operatori privati nei due paesi e Leonardo continua ad essere il maggior costruttore di elicotteri VIP/corporate nel Regno Unito. Entro l’estate del 2023 saranno forniti nell’area di riferimento ulteriori dieci aeromobili, con la miglior prestazione commerciale mai registrata in passato dal distributore.

I rappresentanti di Sloane hanno dichiarato: “Siamo lieti e onorati di portare avanti la nostra collaborazione con Leonardo. La serie degli elicotteri AW109, insieme all’AW169, hanno consolidato la loro posizione diventando il punto di riferimento nel mercato VIP/corporate. In qualità di distributore unico di Leonardo da quasi 27 anni, Sloane Helicopters può vantare una conoscenza straordinaria dei requisiti degli utenti finali e continua a beneficiare di questa esperienza offrendo le migliori soluzioni sia nella fase di vendita, sia in quella di supporto”.

A ulteriore sostegno della crescita della presenza nel mercato VIP europeo in questa categoria di riferimento, l’operatore italiano Hoverfly aveva ricevuto nel 2021 il primo AW109 Trekker destinato all’Italia, da impiegare per servizi di trasporto charter.

In Brasile, Comexport ha ordinato un AW169 in configurazione VIP. Questo modello ha già ottenuto un significativo successo in questo importante mercato, con sette unità già consegnate a diversi operatori. Nel paese sudamericano volano oggi circa 190 elicotteri di Leonardo appartenenti a vari modelli, impiegati per diversi tipi di missione. Il distributore ufficiale per la Turchia Kaan Air ha inoltre firmato un contratto per un AW139, accrescendo ulteriormente il successo di questo modello in Turchia dove sono stati venduti più di 30 elicotteri commerciali di vario tipo fino ad oggi, in particolare per trasporto VIP, elisoccorso e utility. Tre diversi utenti privati hanno poi ordinato un totale di quattro AW139 VIP negli Stati Uniti. In Giappone, Toho Air Service, nell’ambito dei servizi di collegamento tra le sei maggiori isole Izu nell’area di Tokyo, avvierà operazioni di trasporto con un AW139 alla fine del 2022. Si tratta del primo servizio di trasporto passeggeri schedulato con AW139 avviato in Giappone, paese dove sono già in servizio quasi 70 AW139 per un’ampia gamma di ruoli operativi. Nel 2021 era inoltre stato venduto anche il primo AW189 in configurazione VIP destinato a un operatore privato in Europa.

Con una quota del 45% negli ultimi dieci anni, Leonardo è leader mondiale nel mercato degli elicotteri VIP/corporate bimotore, comprendente molteplici applicazioni tra cui trasporto privato, charter e istituzionale, grazie alla gamma più ampia e moderna di elicotteri, caratterizzati da avionica e sistemi di navigazione allo stato dell’arte, le migliori prestazioni nelle diverse categorie, i più elevati standard di sicurezza e confort. Partendo dalle consolidate caratteristiche di design, tecnologia, filosofia di servizio e valori che hanno cotraddistinto l’Azienda nel campo del trasporto executive nel tempo, Leonardo ha recentemente lanciato il nuovo brand VIP ‘Agusta’, a dimostrazione della volontà di mantenere livelli ineguagliati di esperienza di volo e eccellenza anche nelle future iniziative dedicate al mercato di riferimento.

Il successo dell’AW169 nei servizi di supporto all’energia eolica in ambiente marittimo, in particolare nel Mare del Nord presso diversi operatori continua a crescere con un nuovo ordine per due unità da parte di HeliService international GmbH in Germania. Questi elicotteri saranno in realtà impiegati a supporto delle attività del costruttore di turbine Vestas per il suo programma di energia eolica a Taiwan con avvio delle attività nell’estate del 2023. Il contratto porta a cinque il numero complessivo di AW169 ordinati da HeliService fin dal primo ordine effettuato nel 2015 e segna l’ingresso di questo modello di elicottero nel mercato asiatico dell’energia eolica.

Henk Schaeken, Managing Director di HeliServices, ha dichiarato: “HeliService è il maggior operatore in questo settore. Dobbiamo molto del nostro successo in questo campo alla versatilità e alle capacità dell’AW169. Non è solo una piattaforma estremamente efficace nelle attività che richiedono l’impiego del verricello. Ci permette anche di effettuare il cambio equipaggi senza essere costretti a riconfigurare l’elicottero. Le maggiori prestazioni introdotte dall’incremento di capacità recentemente certificato per l’AW169 ne hanno fatto la scelta ideale per il progetto di Taiwan”.

In Messico l’operatore di AW139 Pegaso ha firmato un contratto per un ulteriore elicottero per missioni di trasporto offshore e ricerca e soccorso nel paese. In Italia, Elilombarda ha già accettato i suoi due AW109 Trekker, ora pronti a entrare in servizio a supporto dell’industria energetica nel paese. In questo caso si tratta dei primi elicotteri di questo modello destinati al mercato offshore. Inoltre, due AW109 Trekker hanno recentemente avviato le proprie attività di elisoccorso in Grecia per potenziare i servizi di assistenza sanitaria nazionale in tutto il paese.

Questi ultimi risultati si aggiungono agli importanti annunci fatti recentemente nel corso del salone americano e relativi all’accordo con un operatore europeo per quattro convertiplani AW609 per compiti di trasporto VIP/corporate e utility e alla prossima introduzione di 16 elicotteri AW139 per trasporto VIP/corporate e elisoccorso da parte di THC in Arabia Saudita, oltre al piano di rinnovo dell’accordo di distribuzione con Rotortrade per il mercato degli elicotteri civili usati.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)