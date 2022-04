News Brevi – 01.04.2022

GE AVIATION: CONTRATTO DI SVILUPPO PER ADVANCE HYBRID ELECTRIC ENGINE TECHNOLOGY – L’U.S. Army Combat Capabilities Development Command, Army Research Laboratory (DEVCOM ARL) ha assegnato a GE un contratto di ricerca e sviluppo da 5,1 milioni di dollari per l’Applied Research Collaborative Systematic Turboshaft Electrification Project (ARC-STEP), rafforzando gli sforzi di GE per sviluppare hybrid electric engine technologies per il futuro del volo. In questo progetto sono inclusi la ricerca, lo sviluppo, il test e la valutazione di un megawatt (MW) class electrified powerplant che sviluppa ulteriormente le tecnologie applicabili all’Army Future Vertical Lift (FVL). ARC-STEP utilizzerà un GE CT7 turboshaft engine, combinato con GE-produced electric machine and power electronics. Esperti di GE e dell’esercito integreranno tecnologie che consentono sistemi di propulsione ibridi-elettrici leggeri, efficienti, affidabili e sicuri. I test si svolgeranno presso il campus di ricerca di GE a Niskayuna, New York. “Siamo onorati di continuare la nostra stretta collaborazione con l’esercito degli Stati Uniti attraverso ARC-STEP”, ha affermato Harry Nahatis, vice president and general manager of turboshaft engine programs at GE. “GE ha un record nello sviluppo di prodotti innovativi che fanno la differenza per l’esercito degli Stati Uniti e riteniamo che questa sia un’altra opportunità per costruire su questa eredità”. “Siamo entusiasti di collaborare con GE per far avanzare davvero le advance hybrid-electric technologies for Future Vertical Lift”, afferma Mike Kweon, program manager for DEVCOM ARL’s Versatile Tactical Power and Propulsion Essential Research Program. “Vogliamo esplorare ulteriormente ciò che è possibile con questi sistemi ibridi, nonché ciò che deve essere fatto per sviluppare electrified systems for Future Vertical Lift, in grado di soddisfare le esigenze dell’esercito”. Questa aggiudicazione del contratto arriva poco dopo che la NASA ha selezionato GE per l’Electric Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project, per sviluppare un MW-class integrated hybrid electric powertrain e dimostrare la flight readiness per velivoli single-aisle.

SWISS: INFORMAZIONI SULL’OBBLIGO DI MASCHERINE A BORDO – Swiss informa: “A seguito di una corrispondente decisione del Consiglio federale svizzero, a partire dal 1° aprile non è più necessario indossare mascherine sui trasporti pubblici svizzeri. In considerazione di ciò, a partire dal 1° aprile SWISS eliminerà gradualmente l’obbligo di indossare la mascherina per i passeggeri e i membri dell’equipaggio a bordo dei suoi voli. Le mascherine dovranno comunque essere indossate sui voli per i quali ciò è richiesto dal Paese di destinazione. I passeggeri SWISS saranno informati delle disposizioni applicabili sull’uso della maschera prima del volo”.

NORWEGIAN: INFORMAZIONI SULL’OBBLIGO DI MASCHERINE A BORDO – Norwegian annuncia che l’obbligo temporaneo di indossare mascherine a bordo di tutti i voli sarà revocato da lunedì 4 aprile. “Per la prima volta dal 17 giugno 2020, l’obbligo di indossare una maschera facciale sarà revocato su ogni volo attraverso il network Norwegian a seguito di linee guida riviste in tutta Europa. Poiché i paesi riducono o eliminano completamente le restrizioni di viaggio, grazie a ampi programmi di vaccinazione, i passeggeri potranno ora scegliere se desiderano indossare una mascherina o meno. La compagnia è fiduciosa che i viaggi si riprenderanno e prospereranno durante i prossimi mesi estivi. Norwegian consiglia a tutti i passeggeri di verificare i requisiti locali e le indicazioni a destinazione prima del viaggio, comprese le soste e i voli in coincidenza in Europa. È responsabilità del passeggero rispettare le normative e le restrizioni locali. Coloro che desiderano ancora indossare una mascherina a bordo sono invitati a farlo”.

NUOVE NOMINE PER JETBLUE – JetBlue Airways ha annunciato oggi due nomine chiave. Don Uselmann è stato nominato vice president, inflight experience. Riferirà a Ed Baklor, JetBlue’s head of customer care and programs. In questo ruolo guiderà e supporterà il team di bordo di JetBlue, assicurando che i membri dell’equipaggio nuovi e attuali dispongano degli strumenti e della formazione per offrire e promuovere in sicurezza l’ospitalità di JetBlue a bordo di ogni volo. Chris Buckner è stato promosso al ruolo di vice president, loyalty programs and partnerships. Buckner sarà responsabile della continua evoluzione di TrueBlue®, il programma fedeltà di JetBlue, e dell’evoluzione del portafoglio di carte di credito in co-branding di JetBlue.

NUOVO COO PER EUROWINGS – Edi Wolfensberger, precedentemente Chief Operating Officer (COO) di Brussels Airlines, entra a far parte dell’Executive board of Eurowings come Chief Operating Officer dal 1 aprile 2022. È responsabile per Crew Operations, Flight Operations, Ground & Customer Operations, Safety, Security & Compliance Monitoring, Lean Management, Digitalization & Processes, Technical Fleet Management/Eurowings Technik. Come membro di un three-member management team guidato dal CEO Jens Bischof, Wolfensberger succede a Jens Ritter, che diventerà il nuovo CEO di Lufthansa Airlines. “In qualità di COO di Bruxelles, Edi Wolfensberger ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno per questa posizione. Sono sicuro che continuerà a portare avanti la modernizzazione delle operazioni Eurowings avviata da Jens Ritter e ad arricchirla di nuovi elementi”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings.

INIZIATIVA DI SOSTENIBILITA’ DI EUROWINGS E AEROPORTO DI COLONIA/BONN – Eurowings e l’Aeroporto di Colonia/Bonn sono all’avanguardia in tema di sostenibilità e lanciano insieme un ambizioso progetto che contribuirà a proteggere gli ecosistemi e le foreste della Renania: le due compagnie hanno iniziato a piantare 6.000 alberi nella riserva naturale di Königsforst, nelle immediate vicinanze della base di Colonia/Bonn. L’iniziativa è la prima nel suo genere in cui una compagnia aerea tedesca e un aeroporto nazionale lavorano fianco a fianco. “Insieme all’intero Lufthansa Group, vogliamo guidare anche in termini di sostenibilità. A tal fine, stiamo investendo miliardi negli aeromobili più efficienti del mondo e abbiamo ora realizzato più di 50 progetti a bordo e a terra presso Eurowings”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Vogliamo rendere visibile e tangibile anche la protezione del clima e dell’ambiente alle nostre porte. L’iniziativa a Colonia è un’altra pietra miliare in questo percorso”. Eurowings e l’aeroporto di Colonia/Bonn hanno lanciato insieme il progetto e sono ugualmente coinvolti come partner.

ICAO: BILATERALI IN QATAR SULLA COOPERAZIONE CON IL PAESE – Nell’ambito della sua missione a Doha, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha condotto meeting bilaterali con l’Amir of Qatar, H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e il Prime Minister of Qatar, H.E Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani. Questi incontri sono stati supportati da successivi impegni con il ministro dei Trasporti del Qatar, S.E. Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti e il presidente ad interim dell’Autorità per l’aviazione civile del Qatar, Mohammed Faleh Al Hajri. Le discussioni si sono incentrate sull’importanza e sul futuro della cooperazione ICAO con il Qatar, incentrate sia sull’attuazione della recente decisione del Consiglio ICAO sulla Doha Flight Information Region (FIR), sia sulla sostenibilità ambientale dell’aviazione. “L’attuazione della Doha FIR decision richiede l’incoraggiamento di una più ampia cooperazione regionale, mentre le innovazioni tecnologiche e scientifiche a sostegno di un futuro più verde per il volo potrebbero trarre grandi benefici dalle competenze e dalle risorse del Qatar in questo settore”, afferma ICAO.

ICAO: MISSIONE NEGLI UAE SULLA CYBERSECURITY DELL’AVIAZIONE – Una ICAO mission negli United Arab Emirates (UAE) questa settimana ha portato a nuovi sviluppi e progressi nei settori della sicurezza informatica dell’aviazione. La visita ufficiale dell’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano a Dubai ha incluso la firma di un Memorandum of Understanding con S.E. Mohamed Al Gergawi, Minister of UAE Cabinet Affairs, che formalizza una nuova partnership ICAO-UAE per lo sviluppo istituzionale e lo scambio di esperienze. Vedrà le due parti collaborare più intensamente e condividere le loro conoscenze ed esperienze nella futura aviazione civile e riguardo la sicurezza informatica. Il presidente Sciacchitano ha anche approfittato della missione a Dubai per partecipare alla UAE High Level Conference on Cybersecurity in Civil Aviation, dove ha sottolineato, tra le altre priorità, la necessità di tenere conto e affrontare le vulnerabilità derivanti dall’air transport network legacy hardware e le software solutions. “Ciò assicurerà la convergenza in un programma di lavoro unificato di tutte le iniziative di sicurezza informatica e resilienza informatica intraprese dai diversi gruppi di esperti ICAO, migliorando così la responsabilità, la trasparenza, l’efficienza e il coordinamento del lavoro dell’ICAO in tutte le aree correlate”, ha sottolineato.

GE AVIATION: 400 MILIONI DI FLIGHT HOURS PER IL NAVIGATION DATABASE – GE Aviation ha recentemente raggiunto 400 milioni di flight hours e 37 anni di on time delivery del suo navigation database alle compagnie aeree di tutto il mondo. Il navigation database (NDB) di GE fornisce copertura mondiale e accesso a oltre 18.000 aeroporti. Ogni NDB è personalizzato per il cliente e consente di includere procedure personalizzate e company routes da un GE navigation database e di testarle rispetto all’FMS flight planning and predictions software. “Siamo grati di avere il team dedicato, la tecnologia e l’esperienza che ci consentono di effettuare 150.000 navigation database deliveries ai nostri airline customers”, afferma Jeremy Barbour, general manager, Connected Aircraft for GE Aviation. GE Aviation offre una varietà di tools, data products and services a supporto dei suoi flight management systems, con un’ampia gamma di compatibilità e funzionalità progettate per soddisfare le numerose esigenze delle compagnie aeree. Uno di questi strumenti è NDB Explorer di GE, che consente una visualizzazione interattiva del contenuto dei dati di navigazione. GE ha partnership di lunga data con i principali fornitori di servizi dati globali. Il GE flight management system (FMS) assiste gli equipaggi militari e delle compagnie aeree nella gestione e nell’ottimizzazione di un volo dal decollo all’atterraggio. Il GE Aviation flight management software fornisce una maggiore situational awareness ed efficienza operativa su oltre 14.000 aeromobili tra cui Airbus A320/330/340/A330 MRTT, Boeing 737 (tutte le varianti), P-8, E-6B, USAF E-4, C- 130J, LM-100J e KC-46. GE ha certificato il suo primo flight management system nel 1984.