Emirates: conclusi sei mesi di successo a Expo 2020 Dubai

Emirates informa: “Emirates ha concluso sei mesi stellari all’Expo 2020 Dubai, entusiasmando centinaia di migliaia di visitatori nel suo padiglione ultra futuristico. Mentre il più grande spettacolo del mondo cala il sipario, la compagnia aerea ripercorre 180 giorni di esperienze uniche nel suo padiglione, teletrasportando i visitatori nel futuro dell’aviazione commerciale nel 2071″.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Group, ha dichiarato: “È stato un viaggio incredibile. Quello che era iniziato come un sogno si è trasformato in realtà. Emirates è partner di Expo sin dall’inizio e siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo significativo nel successo di questo mega-evento. Dubai ha un record imbattibile di fare sempre le cose più grandi e migliori, Expo 2020 Dubai è stato proprio questo. L’ampia rete di rotte e la connettività senza interruzioni di Emirates hanno davvero reso Dubai il punto d’incontro del mondo e il posto migliore dove stare quest’anno e ogni anno”.

“In qualità di Premier Partner e Official Airline of Expo 2020 Dubai, Emirates ha svolto un ruolo significativo nel portare i visitatori di tutto il mondo all’evento. Negli ultimi sei mesi, la compagnia aerea ha portato milioni di passeggeri all’Expo, da oltre 120 destinazioni.

Più di 40 aerei di Emirates con livree speciali Expo, inclusa la “be part of the magic” Expo livery, hanno volato attraverso la rete della compagnia aerea per diffondere la consapevolezza su uno dei più grandi eventi globali del mondo.

Emirates ha investito più di 100 milioni di AED in pubblicità e altre campagne promozionali per promuovere e diffondere consapevolezza su Expo 2020 nei suoi mercati globali. Dalla collaborazione con il famoso attore Chris Hemsworth, al lancio di una campagna audace durante l’apertura di Expo, all’affascinante pubblicità virale con il suo cabin crew sulla punta del Burj Khalifa: la compagnia aerea ha svolto un ruolo importante nel posizionare Expo 2020 Dubai in cima all’agenda di viaggio del mondo.

La compagnia aerea ha anche lanciato varie iniziative e molteplici offerte di prodotti, inclusi pacchetti commerciali specializzati, offerte early bird e un pass Expo Day gratuito per tutti i passeggeri di Emirates, riscattato da oltre 1 milione di clienti su emirates.com.

Più di 20.000 articoli di merchandising Emirates sono andati a ruba dai visitatori dell’Expo”, afferma Emirates.

“Da ottobre 2021 Emirates ha accolto un numero significativo di visitatori nel suo Padiglione. Le imponenti installazioni multisensoriali e le esperienze visive hanno offerto ai visitatori uno sguardo sul futuro dell’aviazione commerciale. Il visore per realtà virtuale, in cui i visitatori potevano esplorare le cabine interne degli aerei del futuro, è stata l’esperienza digitale più visitata e popolare.

Ricordi unici, in edizione limitata – come il modello di aeroplano Emirates A380 “be part of the magic” Expo e le Expo branded passport covers, sono stati alcuni degli oggetti più ricercati dagli appassionati di aviazione e dai visitatori di Expo che hanno visitato il Padiglione.

Negli ultimi sei mesi Emirates ha ospitato un gran numero di leader aziendali globali e stimati funzionari statali presso il Padiglione Emirates, tra cui His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.

La compagnia aerea ha anche ospitato rinomati personaggi sportivi e delegazioni di AC Milan, Arsenal, Real Madrid, Lancashire Cricket, UAE Team Emirates e F1 Grand Prix.

Emirates ha anche ospitato un’sessione satellitare presso il suo Padiglione durante l’Emirates Airline Festival of Literature, offrendo opportunità uniche per entrare in contatto con autori e imprenditori rinomati”, conclude Emirates.

