Iberia continua ad ampliare la sua flotta e riceve tre A350-900 e tre A320neo

Con la graduale ripresa nel programma estivo, in cui la compagnia recupererà già l’85% della capacità pre-pandemia, Iberia sta riprendendo il programma di consegna degli aerei.

Questa settimana è arrivato un nuovo A350 “Volando”, con registrazione EC-NMZ, il terzo ad entrare a far parte della flotta Iberia in un solo mese. Questo aereo, dal nome della canzone con cui Iberia ha ricevuto il suo primo A350 nel 2018, è l’ultimo con l’attuale cabin configuration. Gli otto che dovrebbero essere incorporati entro il 2024 includeranno innovazioni nelle cabine Business, Premium Tourist e Tourist che miglioreranno l’esperienza di viaggio dei clienti Iberia.

Questi velivoli sono i più silenziosi sul mercato e, inoltre, tra il 30 e il 35 per cento più efficienti in termini di consumo di carburante ed emissioni di CO2, grazie ai materiali di ultima generazione con cui sono costruiti e al design avanzato dei motori Rolls-Royce Trent XWB.

Questa settimana è arrivato in Iberia anche un nuovo A320neo, con registrazione EC-NTO e nome “La Muñoza”, alludendo alle strutture di Madrid che ospitano gli hangar e le officine di Iberia Maintenance. Tutti gli aerei della compagnia aerea di questo modello hanno ricevuto nomi legati all’aviazione, come “Patrulla Águila”, “Getafe, cuna de la avión” o “Amelia Earhart”.

Questo A320neo è il terzo che Iberia ha ricevuto nell’ultimo mese, dei sei previsti quest’anno per le sue rotte a corto e medio raggio.

Tutti questi A320neo hanno già la “Airspace” cabin, con interni più confortevoli per i clienti, cappelliere più grandi per il bagaglio a mano, più spazio a bordo per i passeggeri grazie al ridisegno dei pannelli laterali, nuova illuminazione d’ambiente in cabina (“mood light”) e lavatories con superfici antibatteriche, tra gli altri miglioramenti.

Con l’arrivo di questo nuovo A320neo Iberia dispone già di undici velivoli di questo modello e, entro la fine dell’anno, avrà già 14 unità. Le altre sei unità A320neo che restano saranno incorporate nel corso del 2023.

L’A320neo è l’aereo tecnologicamente più avanzato ed efficiente della flotta a corto e medio raggio di Iberia. Dotato di motori CFM LEAP-1A, è il 50% più silenzioso e tra il 15% e il 20% più rispettoso dell’ambiente, poiché emette 5.000 tonnellate di CO2 in meno all’anno e il 50% in meno di NOx.

Anche il primo aeromobile A321XLR dell’ordine di otto unità che IAG ha effettuato per Iberia nel 2019 dovrebbe arrivare alla fine del 2023. Questo nuovo modello di aeromobile consentirà alla compagnia aerea di operare nuove destinazioni transatlantiche e aumentare le frequenze nei mercati chiave.

Con l’aggiunta dell’ultimo A350, l’attuale flotta del Gruppo Iberia è composta da 142 aeromobili, di cui 77 in Iberia delle famiglie A350, A330 e A320; 20 in Iberia Express della famiglia A320; altri 45 in Air Nostrum.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)