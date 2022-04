GE inizia i primi adaptive cycle engine tests presso AEDC

Il 25 marzo l’U.S. Air Force e GE hanno avviato i Phase 2 testing del secondo XA100 adaptive cycle engine di GE presso l’Air Force Arnold Engineering Development Complex (AEDC). Questa pietra miliare segna il primo test di un Adaptive Engine Transition Program (AETP) engine presso AEDC.

“Le strutture di test avanzate di AEDC sono una risorsa unica. Siamo entusiasti di iniziare i test qui e continuare a maturare questo sistema di propulsione che riteniamo rappresenti il futuro dell’F-35″, ha affermato David Tweedie, GE Edison Works general manager for Advanced Combat Engines. “I nostri test fino ad oggi hanno convalidato la capacità di trasformazione dell’XA100 e non vediamo l’ora di vedere i dati sulle performance dei Phase 2 testing”.

GE ha completato i Phase 1 testing di questo XA100 test engine nel novembre 2021 a Evendale, Ohio (leggi anche qui). I Phase 2 testing si svolgeranno interamente presso AEDC.

L’XA100 di GE è diventato il primo three-stream adaptive cycle engine al mondo nel dicembre 2020, prima di iniziare i test sul secondo motore nell’agosto 2021. Il motore è progettato esclusivamente per adattarsi sia all’F-35A che all’F-35C senza alcuna modifica strutturale a entrambi gli airframe, consentendo migliori aircraft range, acceleration and cooling power, per adattarsi ai next-generation mission systems, garantendo al contempo durata e maggiore prontezza.

“L’XA100 fornisce simultaneamente miglioramenti trasformativi in termini di efficienza nei consumi, spinta, potenza e thermal management, che semplicemente non possono essere eguagliati dai legacy propulsion systems”, ha aggiunto Tweedie. “Questi miglioramenti contribuiranno a garantire che l’F-35 rimanga una piattaforma preminente non solo nel breve termine, ma per decenni nel futuro, e consentiranno costi operativi e di mantenimento inferiori”.

“L’XA100 combina tre innovazioni chiave per fornire un cambio generazionale nelle combat propulsion performance:

– Un adaptive engine cycle che fornisce sia un high-thrust mode for maximum power, che un high-efficiency mode per un risparmio di carburante ottimale.

– Una third-stream architecture che fornisce un cambiamento radicale nella thermal management capability.

– Ampio uso di advanced component technologies, inclusi ceramic matrix composites (CMC), polymer matrix composites (PMC), additive manufacturing.

Queste innovazioni rivoluzionarie aumentano la spinta di oltre il 10%, migliorano la fuel efficiency del 25% e forniscono una capacità di dissipazione del calore significativamente maggiore, il tutto all’interno dello stesso involucro fisico degli attuali sistemi di propulsione. La fuel efficiency migliorata dell’XA100 fornisce una significativa riduzione delle emissioni di carbonio e il motore potrà operare con qualsiasi carburante per aviazione sostenibile approvato dall’aeronautica statunitense”, afferma GE Aviation.

L’XA100 è un prodotto di GE Edison Works, una business unit dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni militari avanzate. Questa unità aziendale ha la piena responsabilità della strategia, dell’innovazione e dell’esecuzione di programmi avanzati.

(Ufficio Stampa GE Aviation)