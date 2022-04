Air France-KLM avvia trattative esclusive con CFM International per i motori della sua futura Airbus A320neo family fleet

Air France-KLM annuncia oggi che, dopo un’ampia revisione delle offerte disponibili, il Group’s Board of Directors ha scelto di avviare trattative esclusive con CFM International per l’acquisizione dei motori LEAP-1A per equipaggiare la sua nuova flotta Airbus A320neo e A321neo.

“Questa decisione fa seguito all’ordine del Gruppo, annunciato lo scorso dicembre, per 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, con diritti di acquisto per 60 aeromobili aggiuntivi, per rinnovare le flotte di KLM e Transavia Netherlands e per rinnovare ed espandere la flotta di Transavia France (leggi anche qui).

Prodotto da CFM International – una joint venture 50/50 tra GE Aviation e Safran Aircraft Engines – il motore LEAP-1A è un motore di ultima generazione, che contribuisce alle performance globali e all’efficienza della famiglia di aeromobili Airbus A320neo.

CFM International fornisce già motori al Gruppo per le flotte Boeing 737 NG (CFM56-7B) e Airbus A320ceo (CFM56-5B)”, afferma Air France-KLM.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di lavorare con CFM International nelle prossime settimane attraverso queste trattative esclusive. Siamo fiduciosi che i nostri due gruppi saranno in grado di continuare una relazione a lungo termine e di costruire insieme un futuro sostenibile”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)