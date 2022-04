Air Lease Corporation aggiunge 32 Boeing 737 MAX al suo portafoglio ordini

Boeing e Air Lease Corp. (ALC) hanno annunciato oggi che il lessor di aeromobili sta espandendo il proprio portafoglio con un ordine per altri 32 737-8 e 737-9.

“A seguito del nostro memorandum d’intesa con Boeing a febbraio per questi 32 737 MAX, siamo lieti di annunciare la firma di questo accordo di acquisto definitivo. Riteniamo che i vantaggi economici e operativi del 737 MAX saranno utili ai nostri airline customers, che privilegiano velivoli moderni e a basso consumo di carburante”, ha affermato John L. Plueger, Chief Executive Officer and President of Air Lease Corporation.

ALC continua a far crescere il suo investimento nella famiglia 737 MAX. A febbraio il lessor ha aggiunto 18 737 MAX al proprio portafoglio. Con il nuovo ordine, ALC ha 130 737 MAX nel suo backlog.

“Con caratteristiche comuni e una migliore fuel efficiency, la famiglia 737 MAX consente alle compagnie aeree di ottimizzare le proprie flotte in un’ampia gamma di missioni, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni di carbonio di almeno il 20% rispetto agli aeroplani che sostituiscono. Con il 737 MAX, i clienti ALC possono scegliere aeroplani ottimizzati per adattarsi a più mercati in base al range e alle dimensioni, offrendo allo stesso tempo elementi comuni per piloti e crew. La versatilità della famiglia 737 MAX consente alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette per i passeggeri e rende questi aerei molto popolari tra i leasing and airline customers di tutto il mondo”, afferma Boeing.

“La famiglia 737 MAX ha già dimostrato il suo valore all’interno dell’ALC narrowbody portfolio, fornendo agli operatori un’eccellente fuel efficiency e flessibilità su diversi network”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales & Marketing. “L’aggiunta di più 737 MAX, inclusi 737-8 e 737-9, consentirà ad ALC di rispondere all’accelerazione della domanda del mercato mentre il trasporto aereo continua a riprendersi”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)