Austrian Airlines, Vienna Airport e Plug and Play avviano una partnership per l’innovazione

Austrian Airlines e Vienna International Airport stanno avviando una partnership con Plug and Play, la più grande corporate innovation platform al mondo con sede nella Silicon Valley, per guidare l’innovazione in Austria e oltre. Questa partnership è stata avviata da Christian Novosel, Head of Business Development, Digital & Fleet presso Austrian Airlines. I partner lavoreranno a stretto contatto per migliorare l’esperienza digitale dei passeggeri e i processi di check-in. Il focus sarà sulla digitalizzazione. Si sono già svolti i primi incontri tra esperti IT e innovazione di Austrian Airlines e Vienna International Airport. Austrian Airlines e Vienna International Airport vogliono assumere un ruolo di primo piano nella digitalizzazione dell’aviazione.

Significativi impulsi innovativi proverranno anche da Plug and Play. A partire da aprile, Austrian Airlines si unirà al programma Travel & Hospitality di Plug and Play con sede a Vienna. Il programma di innovazione aziendale è progettato per collegare le principali società del settore a startup e scale-up con l’obiettivo di favorire la loro trasformazione digitale.

“In una partnership di innovazione tra Vienna Airport e Austrian Airlines, un team congiunto ha recentemente sviluppato idee iniziali per rendere i processi ancora più facili e convenienti per i clienti e rendere le operazioni il più efficienti e sicure possibile. Oltre alle soluzioni innovative delle start-up, una maggiore digitalizzazione dovrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente il comfort di viaggio per i clienti in futuro.

Utilizzando i principi dell’innovazione aperta, la più grande compagnia aerea austriaca desidera migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa, nonché sviluppare nuovi prodotti, soluzioni digitali e servizi aggiuntivi per i suoi ospiti.

Poiché Vienna International Airport fa già parte del programma Plug and Play, l’opportunità è unica di promuovere congiuntamente soluzioni innovative per rafforzare la posizione di Vienna come hub attraente in Europa. Insieme ad altri partner del programma come i partner fondatori Vienna International Airport, Fraport, Star Alliance, Brussels Airport e Aeroporti di Roma, avrà luogo uno scambio sulle migliori pratiche e sulle nuove tecnologie”, afferma Austrian Airlines.

“Insieme a Plug and Play, vogliamo offrire un’esperienza di viaggio ad ampio raggio ai nostri ospiti e assumere un ruolo di primo piano nella promozione della trasformazione digitale nell’aviazione in tutto il mondo”, ha commentato Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

Julian Jäger, executive board member Vienna International Airport: “Nell’ambito di questa nuova partnership per l’innovazione, Austrian Airlines e Vienna Airport lavorano insieme su concetti che mirano a rendere i processi e il check-in dei passeggeri ancora più semplici ed efficienti. La digitalizzazione apre nuove prospettive. Attraverso la nostra esperienza comune e il supporto di Plug and Play e delle loro Start-Up, verranno create nuove soluzioni innovative”.

“Siamo orgogliosi di dare il via a questa partnership con uno dei marchi più iconici e amati dell’Austria. Austrian Airlines è una delle compagnie aeree più rinomate al mondo e Plug and Play non vede l’ora di supportare attivamente i loro sforzi per guidare l’innovazione e portare l’esperienza del cliente a un livello superiore”, ha affermato Benjamin Kloss, Director at Plug and Play Vienna.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)