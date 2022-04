De Havilland Canada: l’Extended Service Program PLUS raddoppia la Service Life del Dash 8-100

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha annunciato oggi che Widerøe Asset AS (“Widerøe”) ha firmato un accordo per incorporare l’Extended Service Program PLUS (“ESP PLUS”) su dieci Dash 8-100 operati da Widerøe Flyveselskap AS. Widerøe ha anche prenotato opzioni ESP PLUS per altri dieci aerei Dash 8-100. In base all’ESP PLUS agreement, la service life del Dash 8-100 sarà aumentata a 160.000 cicli di volo.

L’aereo è stato precedentemente sottoposto a un ESP per aumentare la propria vita utile dagli originali 80.000 cicli di volo a 120.000.

Widerøe è la più grande compagnia aerea regionale della Scandinavia, trasporta circa 2,8 milioni di passeggeri all’anno e serve più di 40 destinazioni nazionali e internazionali.

“I nostri aerei Dash 8-100 hanno dimostrato di essere una risorsa di eccezionale valore nella nostra flotta e ancora una volta siamo molto lieti di collaborare con De Havilland Canada per prolungarne la durata”, ha affermato Werner Skaue, Director Aircraft Trading, Widerøe Asset AS. “Dal 2009, quando abbiamo contribuito a lanciare il programma, abbiamo utilizzato l’Extended Service Program su 20 dei nostri aerei Dash 8-100 e gli aerei continuano a dimostrare la loro durata, affidabilità ed economicità nel supportare le nostre impegnative operazioni, specialmente nel clima difficile della Scandinavia settentrionale. Il programma è fondamentale per colmare la transizione tra la tecnologia convenzionale e quella nuova e garantirà un servizio continuo al Norwegian STOL network fino a quando la zero emission technology non sarà disponibile per l’entrata in servizio”.

“Il nostro Extended Service Program, che porta il velivolo Dash 8-100 da 80.000 a 120.000 cicli di volo, consente sia ai proprietari che agli operatori di trarre ulteriori vantaggi economici dai loro aeromobili. Ora, il nostro Extended Service Program PLUS, che porta l’aeromobile a 160.000 voli cicli, fornisce ancora più valore”, ha affermato Robert Mobilio, Vice President Engineering, De Havilland Canada. “Combinati, i nostri due Extended Service Program aggiungono altri 30-40+ anni alla vita operativa del velivolo Dash 8-100, il doppio della vita di servizio originale del velivolo. Questa è innegabilmente una novità nel settore che rafforza la lunga tradizione di De Havilland Canada nella costruzione di aeromobili che resistono alla prova del tempo e forniscono un valore eccezionale ai proprietari, agli operatori e alle comunità che fanno affidamento sulla connettività che forniscono. Vorrei ringraziare i team di De Havilland Canada e del nostro cliente di lancio Widerøe per il loro straordinario contributo allo sviluppo di questi programmi”.

L’ESP PLUS è il risultato di numerose analisi strutturali e ingegneristiche che hanno utilizzato fatigue and test data accumulati sui velivoli Dash 8-100, insieme a service data analysis sull’attuale ESP Program. L’ESP PLUS viene avviato attraverso un Service Bulletin che fa riferimento a un nuovo Maintenance Program Supplement. Widerøe incorporerà Service Bulletin and Maintenance Program Supplement e provvederà alla sostituzione di alcuni structural and systems components come identificato dal Service Bulletin.

Un Extended Service Program è disponibile anche per l’aereo De Havilland Canada Dash 8-300.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)