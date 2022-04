Emirates aumenta i collegamenti con Mauritius

Dal 1° luglio 2022 Emirates opererà voli due volte al giorno con il suo aeromobile di punta A380 per Mauritius, per soddisfare l’aumento della domanda di viaggi verso la destinazione.

Emirates attualmente opera voli giornalieri per Mauritius con i suoi Boeing 777-300ER. In linea con l’aumento della domanda, la compagnia aerea aumenterà le operazioni da voli giornalieri a nove voli settimanali tra il 9 aprile 2022 e la fine di giugno 2022, per poi passare a doppi voli giornalieri da luglio 2022.

“Il secondo volo giornaliero di Emirates fornirà un importante impulso al turismo verso la destinazione dell’Oceano Indiano, che ora ha allentato le restrizioni all’ingresso per i viaggiatori. Il volo aggiuntivo offrirà anche più scelta in termini di orari di volo e connettività senza interruzioni ai clienti dei mercati di Europa, Americhe e Medio Oriente che desiderano recarsi a Mauritius per godersi le sue spiagge, le acque cristalline e i lussureggianti paesaggi naturali.

L’esperienza dell’A380 Emirates rimane una delle preferite dai clienti, offrendo 14 First Class suites, 76 lie-flat seats in Business Class e 426 ergonomically designed seats in Economy Class.

I clienti possono effettuare le loro prenotazioni per viaggiare a Mauritius su emirates.com, sull’app Emirates o tramite gli uffici vendite Emirates locali o tramite agenti di viaggio”, afferma Emirates.

Emirates è impegnata a Mauritius ed è attualmente nel suo 20° anno di attività nella destinazione dell’Oceano Indiano. Negli ultimi due decenni, la compagnia aerea ha dato un importante contributo all’economia e al turismo locali trasportando visitatori provenienti da tutta la sua rete globale.

Emirates ha implementato una serie completa di misure a terra in tutti i punti di contatto e a bordo per fornire ai propri passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. I clienti che viaggiano da Dubai possono anche sfruttare la tecnologia contactless all’avanguardia per facilitare il loro viaggio attraverso l’aeroporto.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)