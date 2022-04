Vueling rinnova la sua offerta di menu a bordo

Vueling, compagnia del gruppo IAG, continua a migliorare la sua customer experience rinnovando la sua offerta di menu a bordo con una gamma più ampia di prodotti e opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, adatte ai celiaci. Inoltre la compagnia ha introdotto imballaggi ecologici e incentivi in cabina per ridurre l’impatto ambientale per i passeggeri.

Per la prima volta e in linea con il suo impegno a favore della sostenibilità, la compagnia aerea propone un programma di sconti e offerte per incentivare i passeggeri a ridurre l’uso di packaging in plastica monouso a bordo. D’ora in poi, l’acqua – o qualsiasi altra bevanda – costerà 50 centesimi in meno per tutti coloro che sceglieranno di portare con sé il proprio bicchiere. A chi ne è sprovvisto, Vueling offre anche la possibilità di acquistare una tazza o, in alterativa, una bottiglia di alluminio riutilizzabile, con cui una bevanda calda o una bibita analcolica saranno offerti gratuitamente. Grazie a questi accorgimenti e all’introduzione di materiali eco-compatibili in cabina, la compagnia ha stimato un risparmio di plastica di 800 tonnellate per il 2021.

“Grandi novità nella selezione di snack e piatti, con un nuovo menu che aggiunge una maggior scelta di proposte vegetariane, tra cui l’insalata di quinoa con ceci e menta, oltre che vegane, come la salsa di peperoncino rosso arrostito, i cracker al rosmarino, le olive verdi condite, l’hummus e i baklava. Ma non solo. La nuova proposta food a bordo prevede anche opzioni per celiaci con una vasta gamma di prodotti senza glutine, con proposte di dolci come biscotti vegani con doppio cioccolato, nocciola e banana e vegan-brownies al cioccolato. Infine, la proposta per i più piccoli è stata ridisegnata con uno speciale menu per bambini più sano: uno spuntino biologico a base di fragole e banane, senza zucchero o sale aggiunti”, afferma Vueling.

“Per questa estate 2022, la compagnia pone l’accento sulla ripresa internazionale, grazie ad una rete di oltre 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, che saranno operate con una flotta di modelli Airbus A319, A320, A320neo e A321.

Vueling, come parte di IAG, condivide la visione di essere leader nel campo della sostenibilità nel settore del trasporto aereo globale. È per questo che l’azienda sviluppa tutte le sue azioni nell’ambito del programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale è stato stabilito l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 nel 2050”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)