CFM International: trattative esclusive con Air France-KLM per i motori che equipaggeranno gli Airbus A320neo

CFM International ha confermato le trattative esclusive con Air France-KLM per l’acquisizione dei motori LEAP-1A, per equipaggiare la sua nuova flotta di aeromobili Airbus A320neo e A321neo (leggi anche qui).

L’ordine per gli aeromobili, annunciato lo scorso dicembre, include 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo e diritti di acquisto per 60 aeromobili aggiuntivi, per rinnovare le flotte di KLM e Transavia Netherlands, nonché per rinnovare ed espandere la flotta di Transavia France (leggi anche qui).

Insieme all’engine order, CFM offrirà anche di espandere ulteriormente il rapporto esistente con Air France-KLM Group sulla manutenzione e la revisione dei motori.

Air France-KLM è un cliente CFM di lunga data e attualmente opera motori CFM56-7B e CFM56-5B che equipaggiano rispettivamente le flotte Boeing 737 Next-Generation e Airbus A320ceo della compagnia aerea.

“Siamo entusiasti della decisione Air France-KLM che amplia la nostra grande partnership. Condividiamo con Air-France-KLM la stessa visione di fornire un’aviazione più sostenibile riducendo le emissioni di carbonio. Ci impegniamo a fornire loro una soluzione che combini tutti i vantaggi del motore LEAP e il supporto di prim’ordine dell’azienda”, afferma Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International.

“L’avanzato motore LEAP-1A di CFM continua a stabilire nuovi standard del settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando oltre 15 milioni di engine flight hours in commercial operation. La flotta fornisce alle compagnie aeree un minore consumo di carburante e minori emissioni di CO2 rispetto alle loro flotte esistenti, oltre a un significativo miglioramento riguardo la rumorosità rispetto ai motori di generazione precedente”, afferma CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)