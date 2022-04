Air Transat ripristina i collegamenti pre-pandemia

E’ ripartito in questi giorni l’operativo voli di Air Transat dall’Italia. Il vettore leisure canadese ha ripristinato lo scorso 9 aprile il volo tra Roma Fiumicino e Montreal e si appresta alla riapertura di ulteriori collegamenti nelle prossime settimane:

– Roma Fiumicino – Toronto dal 17 aprile;

– Venezia – Montreal dal 6 maggio;

– Venezia – Toronto (via Montreal) dal 6 maggio;

– Lamezia Terme – Toronto dal 9 giugno.

Per i passeggeri Air Transat in arrivo in Canada sarà possibile, anche nel 2022, procedere con voli in connessione verso Vancouver e Calgary.

La summer 2022 di Air Transat sull’Italia rappresenta di fatto il ritorno ad un’operatività in linea con il periodo pre-pandemico e la risposta della clientela sembra al momento soddisfare la compagnia, con un trend di prenotazioni in crescita e che consente un moderato ottimismo.

In ottica di incremento dell’offerta di destinazioni il mese scorso Air Transat e Porter Airlines, vettore canadese che vola con DHC-8 Q400 (e con 30 Embraer E195-E2 in ordine), hanno concluso un accordo di codeshare riguardante la stagione estiva 2022. La prima fase dell’accordo si focalizzerà sul collegamento delle basi di Porter al Toronto City Airport e Halifax-Stanfield verso l’hub di Air Transat. Al momento non è ancora possibile prenotare i voli con codice condiviso, l’approvazione delle autorità e l’attivazione dovrebbero essere poste in essere prima dell’estate.

Un ulteriore accordo, siglato lo scorso novembre, prevede anche un codeshare tra Air Transat e la connazionale Westjet: consentirà di prenotare viaggi transatlantici che coinvolgono entrambi i vettori, con un unico biglietto con bagaglio da stiva.

Per i turisti desiderosi di visitare le città prima di procedere alla destinazione successiva Air Transat continua a mantenere attiva la possibilità di Stopover su Toronto e Montreal (costo dipendente dalla tariffa acquistata e senza limitazione di giorni).

Gli operativi dall’Italia al momento prevedono l’utilizzo dell’Airbus A330 configurato nelle consuete due classi Eco e Club, con 5 opzioni tariffarie tra cui scegliere (3 per Eco, 2 per Club).

Alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano in corso di svolgimento in questi giorni la Managing Director di Rephouse, Tiziana Della Serra, rappresentante del vettore in Italia, ha concluso l’intervista rimarcando l’impegno di Air Transat verso la sostenibilità: si tratta di un accordo sottoscritto nel 2021 per l’utilizzo del Sustainable Aviation Fuel (SAF), la creazione del SAF+ Consortium con sede a Montreal di cui anche la compagnia fa parte, l’impegno di Air Transat di acquistare una parte significativa del futuro SAF per la propria flotta composta interamente da aeromobili Airbus (se n’è parlato QUI).

