Embraer consegna l’ultimo AF-1B modernizzato alla Brazilian Navy

Embraer ha consegnato oggi l’ultimo AF-1 fighter jet (AF-1B) modernizzato alla Brazilian Navy. La cerimonia si è svolta presso l’unità industriale di Embraer a Gavião Peixoto, nello stato di San Paolo. Nell’ambito del programma AF-1 (la designazione della Marina per il McDonnell Douglas A-4 Skyhawk), sono stati modernizzati sette subsonic fighter jets: cinque AF-1B monoposto e due AF-1C biposto.

“L’AF-1 è un aereo intercept and attack aircraft operato da aeroporti o portaerei come vettore per la difesa aerea della flotta. L’aereo modernizzato della Marina brasiliana ha ricevuto nuovi navigation, weapons, power generation, computers, tactical communication and sensor systems, tra cui un nuovo multi-mode radar e un nuovo operating system. Oltre all’ammodernamento, è stata effettuata la rivitalizzazione della cellula, aumentando la vita utile del velivolo.

La modernizzazione fornisce ai piloti una situational awareness e una familiarità con le moderne combat aircraft systems operations, criteri essenziali e rilevanti per l’attuale scenario.

Nell’ambito del programma di ammodernamento portato avanti da Embraer, è stato sviluppato un high-fidelity flight simulator che consente alla Brazilian Navy di svolgere l’addestramento dei piloti, aumentando così la sicurezza nelle sue operazioni. Sono state inoltre fornite briefing and debriefing stations utilizzate nell’addestramento dei piloti, per ridurre i costi e portare maggiore efficacia alla pianificazione e all’esecuzione della missione”, afferma Embraer.

