United Airlines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2022

United Airlines (UAL) ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2022 e ha annunciato che prevede di tornare alla redditività nel secondo trimestre grazie a solide prospettive di ricavi operativi, con la più forte second quarter revenue guidance nella storia della compagnia.

“United prevede di essere solidamente redditizia nel secondo trimestre con un margine operativo di circa il 10% (sia su GAAP che adjusted basis), solo 2,9 punti in meno rispetto al 2019 operating margin e 3,5 punti in meno rispetto al 2019 adjusted operating margin, nonostante i venti contrari sui costi dal recente aumento del prezzo del carburante.

Poiché si prevede che i Pratt & Whitney-powered Boeing 777 aircraft torneranno gradualmente in servizio, United continuerà ad aumentare la capacità e adotterà una visione a lungo termine della redditività, non sacrificando l’affidabilità operativa. La compagnia sta inoltre vedendo indicazioni che i viaggi d’affari stanno tornando rapidamente e prevede un ulteriore miglioramento dei viaggi internazionali, inclusa l’Asia.

La compagnia aerea ha una prospettiva rialzista per il futuro, rafforzata da questa persistente forza della domanda e dal fatto che si sta avvicinando ai margini operativi del 2019, e ha ribadito ancora una volta la fiducia nei suoi obiettivi United Next a lungo termine. Questa fiducia è supportata dall’attuale aspettativa della compagnia di registrare un profitto per l’intero anno 2022”, afferma United.

“Sono orgoglioso del team United che ancora una volta è riuscito a superare le sfide del trimestre e ha dato la priorità all’elevata affidabilità operativa per i nostri clienti, aggiungendo gradualmente capacità. Il nostro team continua a svolgere un lavoro eccezionale nel prendersi cura dei nostri clienti”, ha affermato Scott Kirby, United Airlines CEO. “L’ambiente della domanda è il più forte nei miei 30 anni nel settore e United e i suoi clienti ne trarranno vantaggio più di qualsiasi altra compagnia aerea. Ora stiamo vedendo una chiara evidenza che il secondo trimestre sarà un punto di svolta storico per la nostra attività. Mi lascia più ottimista che mai sul futuro di United”.

Questi i risultati del primo trimestre 2022.

Reported first quarter 2022 capacity in calo del 19% rispetto al primo trimestre 2019.

Reported first quarter 2022 net loss di $1,4 miliardi, adjusted net loss di $1,4 miliardi. Reported first quarter 2022 total operating revenue di $7,6 miliardi, in calo del 21% rispetto al primo trimestre 2019.

Reported first quarter 2022 operating loss di $1,4 miliardi, adjusted operating loss di $1,4 miliardi. Reported first quarter 2022 pre-tax margin -23,2%, -23,2% su adjusted basis.

“Riguardo il network, annunciati i piani per espandere il servizio verso una delle destinazioni turistiche più famose al mondo, offrendo tre voli diretti a settimana, tutto l’anno, tra New York/Newark e l’aeroporto internazionale di Città del Capo, soggetti all’approvazione del governo.

Riprese 19 rotte internazionali e rilanciato il servizio verso sei città non servite dall’inizio della pandemia, comprese Berlino, Edimburgo, Grand Cayman, Porto, Singapore e Shannon. Completate tutte le riaperture delle lounge United Polaris®, con l’aggiunta di San Francisco International Airport e Los Angeles International Airport”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines)