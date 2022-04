La Repubblica dell’Angola ordina tre Airbus C295

La Repubblica dell’Angola ha siglato un ordine fermo per tre Airbus C295 per operazioni multiruolo. Due aeromobili saranno specificamente equipaggiati per la sorveglianza marittima e uno per le missioni di trasporto.

“L’aeromobile configurato per transport missions sarà in grado di svolgere compiti di trasporto tattico di merci e truppe, paracadutismo, lancio di carichi e missioni umanitarie.

I due C295 configurati come Maritime Surveillance Aircraft (MSA) svolgeranno un ruolo chiave per attività che comprendono, fra le altre, la ricerca e il soccorso (SAR), il controllo della pesca illegale e dei confini, il supporto in caso di disastri naturali e le missioni di raccolta di informazioni. Saranno equipaggiati con il Fully Integrated Tactical System (FITS) mission system sviluppato da Airbus e con sensori all’avanguardia.

Tutti e tre gli aeromobili saranno equipaggiati con l’ultima versione della suite avionica Pro Line Fusion di Collins Aerospace”, afferma Airbus.

Con questo nuovo ordine, la Força Aérea Nacional de Angola diventa il 38° operatore mondiale dei C295.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)