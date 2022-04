American Airlines riporta i risultati finanziari del primo trimestre 2022

American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2022.

First-quarter revenue di 8,9 miliardi di dollari, che rappresenta una ripresa dell’84% rispetto al periodo comparabile nel 2019. First-quarter net loss di 1,6 miliardi di dollari, o ($2,52) per azione. Escludendo i net special items, first-quarter net loss di 1,5 miliardi di dollari, o ($2,32) per azione.

La compagnia è stata redditizia, escludendo i net special items, a marzo e prevede di essere redditizia nel secondo trimestre, in base alle tendenze attuali della domanda e alle previsioni del prezzo del carburante.

American Airlines ha chiuso il primo trimestre con 15,5 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile. La compagnia continua a portare a termine il suo piano per ripagare circa 15 miliardi di dollari di debiti entro la fine del 2025.

“Le nostre priorità per quest’anno sono chiare: eseguire operazioni affidabili e tornare alla redditività”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Gli eccezionali progressi che abbiamo fatto sono stati possibili solo grazie agli incredibili sforzi del team di American Airlines e siamo ottimisti sulla continua ripresa nel secondo trimestre e oltre. Il contesto della domanda è molto forte e, di conseguenza, prevediamo di essere redditizi nel secondo trimestre sulla base delle nostre attuali ipotesi sul prezzo del carburante. Il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi due anni – semplificando la nostra flotta, modernizzando le nostre strutture, perfezionando la nostra rete, sviluppando nuove partnership, implementando nuovi strumenti per clienti e membri del team e assumendo migliaia di nuovi membri del team – ci ha molto ben posizionato poiché il settore continua a rimbalzare”.

“Nel primo trimestre American ha guidato le principali compagnie aeree statunitensi in on-time departures e si è classificata seconda in on-time arrivals, mentre volava con un programma che era considerevolmente più grande del suo concorrente più vicino, misurato in available seat miles. Inoltre, American ha consegnato il miglior combined mainline and regional completion factor di sempre per il mese di marzo.

La compagnia aerea ha adottato misure per assicurarsi di essere pronta durante l’intensa stagione estiva. I preparativi della compagnia aerea sono iniziati l’anno scorso quando la domanda è tornata. American ha 12.000 membri del team in più per supportare le operazioni quest’estate rispetto all’estate del 2021”, afferma American Airlines.

“American ha prodotto ricavi per 8,9 miliardi di dollari nel primo trimestre, inclusi passenger revenues leader del settore di 7,8 miliardi di dollari e cargo revenues di 364 milioni di dollari. La compagnia ha anche prodotto vendite record a marzo ed è stato il primo mese dall’inizio della pandemia in cui le entrate totali sono state superiori ai livelli del 2019.

La domanda per domestic business travel è costantemente migliorata. Anche la domanda di viaggi internazionali è aumentata considerevolmente poiché le restrizioni di viaggio sono state revocate in alcune parti del mondo. I continui progressi di American sulla strada della redditività sono guidati dalla forza della sua rete globale e dalla creazione di valore per i clienti. American è orgogliosa di offrire ai clienti la rete più ampia di qualsiasi compagnia aerea statunitense quest’estate, con una media di oltre 5.800 partenze giornaliere di punta”, prosegue American Airlines.

“American ha chiuso il primo trimestre con 15,5 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile. La riduzione dell’indebitamento finanziario rimane una priorità assoluta per American e la compagnia si impegna a ridurre notevolmente il debito negli anni a venire.

American continuerà a far corrispondere la sua capacità con le tendenze delle prenotazioni osservate. Sulla base delle tendenze attuali, la compagnia prevede che la sua capacità nel secondo trimestre sarà compresa tra il 92% e il 94% circa di quella del secondo trimestre 2019. American prevede che la second-quarter total revenue sarà dal 6% all’8% superiore rispetto al secondo trimestre 2019”, conclude American Airlines.

