Smarter, Cleaner, Greener: Pratt & Whitney presenta la sua strategia di sostenibilità per cieli più puliti

Ogni anno, il 22 aprile, si celebra la Giornata della Terra (Earth Day). “Questa giornata è un’opportunità per riflettere sull’importanza di proteggere e migliorare il nostro ambiente e per identificare i modi in cui possiamo agire, individualmente e collettivamente, nelle nostre comunità.

L’anno scorso, Pratt & Whitney e altre società leader del settore aerospaziale si sono unite all’Air Transport Action Group (ATAG) nell’impegno per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette per l’aviazione entro il 2050. Entro la fine dell’anno, l’International Council of Aviation Organizations (ICAO) riunirà i suoi membri in un’assemblea generale e considererà net zero come un nuovo obiettivo a lungo termine.

La sfida che il cambiamento climatico presenta al mondo è anche un’opportunità per l’industria aeronautica e aerospaziale globale di apportare cambiamenti attraverso le nuove tecnologie e di dare l’esempio. L’industria sta affrontando questa sfida impegnandosi a raggiungere net zero CO2 emissions in aviation entro il 2050″, afferma Pratt & Whitney.

“Pratt & Whitney sostiene questo ambizioso obiettivo. Abbiamo implementato un quadro strategico di tre elementi fondamentali che renderanno Pratt & Whitney il leader nelle tecnologie di propulsione sostenibile, sia oggi che in futuro.

I nostri tre elementi fondamentali sono:

Smarter technology – I sistemi di propulsione innovativi che superano i limiti della fuel efficiency sono al centro degli sforzi di sostenibilità di Pratt & Whitney. Abbiamo già compiuto numerosi progressi rivoluzionari nell’efficienza dei motori aeronautici, più recentemente con il motore Pratt & Whitney GTF™, che ha aumentato la fuel efficiency del 16-20% rispetto ai motori della generazione precedente. Da quando il GTF è entrato in servizio nel 2016, ha aiutato gli operatori di aeromobili single-aisle a risparmiare 600 milioni di galloni di carburante ed evitare 6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

Miglioriamo continuamente l’efficienza dei motori, come dimostrato dal motore PW127XT-M lanciato di recente e dal motore GTF Advantage, che ottiene un ulteriore 1% di risparmio di carburante. Questi motori continuano l’eredità dell’azienda di aumentare la fuel efficiency e ridurre le emissioni di CO2 in ogni nuova generazione di sistemi di propulsione che introduciamo.

Gli hybrid-electric propulsion systems, turbine ancora più efficienti e materiali avanzati per i componenti del motore svolgono un ruolo fondamentale nel miglioramento dell’efficienza del motore. Stiamo sviluppando un regional aircraft scale hybrid-electric flight demonstrator per mirare a una riduzione del 30% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, con l’intenzione di applicare questa tecnologia a velivoli più grandi. Pratt & Whitney sta collaborando con la NASA su ceramic matrix composites (CMC) engine core technologies che ridurranno ulteriormente il peso e miglioreranno l’efficienza termica. Di recente abbiamo aperto una nuova CMC research and development facility a Carlsbad, California, che si concentra esclusivamente su engineering, development and low-rate production of next-generation CMC, in grado di resistere a temperature più elevate.

Cleaner fuel – Ridurre la quantità di combustibili fossili utilizzati dai nostri sistemi di propulsione e aumentare la loro fuel efficiency sono elementi fondamentali per rendere l’aviazione net zero una realtà. I Sustainable Aviation Fuel (SAF) forniscono già una soluzione, ma abbiamo bisogno di sostegno da governi e industria per aumentare l’offerta.

Pratt & Whitney continua a collaborare con organizzazioni del settore come CAAFI e ASTM International per far progredire gli standard e le tecnologie relative ai SAF. Di recente abbiamo completato con successo i test 100% SAF nel nostro motore GTF Advantage e stiamo collaborando con Air bp per eseguire ulteriori test su SAF blends.

Oltre ai SAF, stiamo sviluppando tecnologie per sfruttare il potenziale di zero-emissions flight con hydrogen fuel. Siamo entusiasti di essere stati selezionati dall’U.S. Department of Energy ARPA-E program per sviluppare una propulsion technology ottimizzata per sfruttare appieno le proprietà criogeniche del liquid hydrogen fuel, che potrebbe essere fino al 35% più efficiente e produrre l’80% in meno di NOx rispetto agli odierni velivoli single-aisle più efficienti.

Greener business – Sebbene sia importante costruire sistemi di propulsione migliori, più intelligenti e più rispettosi dell’ambiente per i nostri clienti, è essenziale anche mettere in ordine la nostra casa. Questo è il motivo per cui Pratt & Whitney sta migliorando le nostre operazioni e sta lavorando per ridurre l’impatto ambientale delle nostre fabbriche e strutture.

Pratt & Whitney lavora ogni anno per stabilire e raggiungere elevati Environmental, Health & Safety (EH&S) goals. Questi forniscono all’azienda obiettivi chiari riguardo la riduzione delle emissioni di gas serra, dell’utilizzo dell’acqua e dei rifiuti e ci forniscono parametri chiari per misurare i nostri progressi. Dal 2006 abbiamo ridotto le emissioni annuali di gas serra di 2,9 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e abbiamo aumentato il riciclaggio dei rifiuti, riducendo al contempo il consumo annuale di acqua.

Il nostro impegno a gestire strutture più pulite e sostenibili ci ha portato a investire in una nuova 1.2 million square-foot turbine airfoil production facility ad Asheville, NC, che è stata costruita da zero per ridurre gli spostamenti non necessari delle parti e diminuire l’impatto ambientale del nostro processo di produzione”, prosegue Pratt & Whitney.

“In questo Earth Day, riflettiamo sulla sfida che il cambiamento climatico globale presenta per ogni persona, governo e società sulla Terra. Ma guardiamo anche a questa sfida per quello che è veramente: un’opportunità per innovare, dare l’esempio e apportare cambiamenti positivi.

In qualità di produttore leader di sistemi di propulsione per l’industria aeronautica, Pratt & Whitney ha una grande partecipazione e un ruolo importante da svolgere nella protezione del nostro pianeta. Abbracciando un quadro strategico innovativo per la sostenibilità incentrato su motori e tecnologie più intelligenti, carburanti più puliti e attività e operazioni più ecologiche, siamo fiduciosi di poter raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere zero emissioni nette per l’aviazione entro il 2050. Speriamo che il nostro esempio incoraggerà altri nel settore aeronautico e aerospaziale a fare lo stesso”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)