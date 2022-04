Air Canada: sostanziale miglioramento dei risultati nel primo trimestre 2022

Air Canada ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2022.

“Il sostanziale miglioramento anno su anno dei risultati del primo trimestre di Air Canada è una chiara prova che è in corso una ripresa. Il nostro forte miglioramento è una testimonianza per i nostri dipendenti e li ringrazio per il loro duro lavoro nel prendersi cura dei nostri clienti. Ora, i nostri dipendenti stanno dimostrando lo stesso livello di determinazione, impegno e passione nell’attuazione della nostra strategia di ripresa”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“L’anno è iniziato con la debolezza causata dalla variante Omicron e dalle restrizioni di viaggio. Tuttavia, a marzo siamo rapidamente rimbalzati con i volumi di passeggeri che hanno superato i forti livelli di dicembre. Le vendite di biglietti a marzo 2022 oltre il 90% dei livelli di marzo 2019 sono un indicatore anticipatore per risultati molto migliori nel secondo e terzo trimestre 2022. Per il trimestre, Air Canada ha registrato operating revenues di 2,573 miliardi di dollari, più del triplo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Ciò è stato accompagnato da una rigida disciplina dei costi. L’EBITDA trimestrale, sebbene negativo di 143 milioni di dollari, è migliorato di 620 milioni di dollari rispetto allo scorso anno e abbiamo chiuso il trimestre con 10,162 miliardi di dollari di liquidità illimitata, vicino ai livelli di fine anno 2021.

In attesa della nostra ripresa, Air Canada ha mantenuto la rotta con progetti chiave a lungo termine per aumentare e diversificare le entrate e ridurre i costi. Uno di questi programmi è l’espansione di Air Canada Cargo, con entrate trimestrali in aumento del 42% a 398 milioni di dollari, e ora ulteriormente ampliata con l’aggiunta di due nuovi Boeing 767-300 Freighter da consegnare nel 2022″.

“Air Canada si sta rapidamente adattando al mondo post-pandemia. Abbiamo anche avanzato i nostri obiettivi ESG nel trimestre annunciando un ordine per 26 aeromobili Airbus A321XLR a basso consumo di carburante, che ora abbiamo aumentato a 30. Inoltre, abbiamo recentemente stipulato un accordo a lungo termine con International Aero Engines, LLC (Pratt & Whitney) per la selezione dei motori PW1100G-JM, spare engines e relativi servizi di manutenzione per questi nuovi velivoli. Stiamo rispondendo all’evoluzione del panorama competitivo attraverso la nostra strategia Rise Higher per elevare tutti gli aspetti della nostra attività, in particolare per quanto riguarda l’esperienza cliente”, prosegue Rosseau.

First quarter 2022 passenger revenues pari a 1,917 miliardi di dollari, aumentati di quasi cinque volte rispetto al primo trimestre 2021. First quarter 2022 operating revenues pari a 2,573 miliardi di dollari, aumentati di circa tre volte e mezzo rispetto al primo trimestre 2021.

First quarter 2022 EBITDA (excluding special items) pari a -143 milioni di dollari, rispetto a un EBITDA negativo di 763 milioni di dollari nel primo trimestre 2021.

First quarter 2022 net loss di 974 milioni di dollari, o $2,72 per diluted share, rispetto a una perdita netta di 1,304 miliardi di dollari, o $3,90 per diluted share, nel primo trimestre 2021.

Nelle scorse settimane Air Canada ha annunciato un’espansione della sua rete nordamericana per l’estate 2022, che include il lancio di un nuovo servizio su quattro rotte transfrontaliere e tre domestiche, nonché il ripristino di 41 rotte nordamericane. Air Canada prevede di operare in 51 aeroporti canadesi e 46 statunitensi questa estate. Annunciato anche un expanded Summer 2022 international schedule con 34 rotte rilanciate attraverso l’Atlantico e il Pacifico.

Per il secondo trimestre 2022 Air Canada prevede di aumentare la propria ASM capacity di circa il 414% rispetto allo stesso trimestre 2021 (o circa il 73% della ASM capacity del secondo trimestre 2019).

Air Canada ribadisce le seguenti indicazioni per l’intero anno 2022: la compagnia prevede di aumentare la sua ASM capacity per l’intero anno 2022 di circa il 150% rispetto ai livelli del 2021 (o circa il 75% dei livelli 2019). La compagnia continuerà ad adeguare la capacità e ad adottare altre misure secondo necessità, anche per tenere conto della domanda, delle linee guida sulla salute pubblica e delle restrizioni di viaggio a livello globale, nonché di altri fattori, come l’inflazione e altre pressioni sui costi. Per il 2022 Air Canada prevede un annual EBITDA margin di circa l’8-11%.

(Ufficio Stampa Air Canada)