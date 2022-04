Finnair volerà verso 77 destinazioni nell’inverno 2022/2023

Finnair ha aggiornato la sua programmazione per l’inverno 2022-2023, tenendo in considerazione la chiusura dello spazio aereo russo. Finnair volerà verso dieci destinazioni in Aisa, cinque negli Stati Uniti e 62 destinazioni europee dal suo hub di Helsinki durante l’inverno. Finnair effettuerà anche voli diretti per gli Stati Uniti e la Thailandia da Stoccolma Arlanda.

“Siamo felici di vedere che il settore dei viaggi si sta riprendendo rapidamente, e la nostra offerta invernale soddisfa le esigenze sia dei viaggiatori corporate che di quelli leisure”, ha dichiarato Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair.

L’offerta statunitense di Finnair comprenderà voli giornalieri per l’aeroporto John F Kennedy di New York da Helsinki, tre voli settimanali per Los Angeles e Miami, e quattro voli settimanali per Dallas Fort Worth e Chicago O’Hare. Da Stoccolma Arlanda, Finnair offre tre voli diretti settimanali per New York JFK, Los Angeles e Miami. La nuova classe di viaggio Premium Economy di Finnair e le cabine a lungo raggio totalmente rinnovate sono disponibili su tutte le tratte da e per New York sia da Helsinki che da Arlanda.

In Asia, Finnair continuerà i collegamenti per Delhi, Singapore, Seoul e Tokyo Narita con voli giornalieri che si uniscono all’ampio network di tratte europee operate da Finnair. Inoltre, vola verso la sua nuova destinazione Mumbai quattro giorni a settimana, verso Hong Kong 7 volte a settimana e verso Shanghai una volta a settimana. I viaggiatori che si dirigono in Thailandia godono di 14 frequenze settimanali per Bangkok, tre frequenze settimanali per Phuket e due frequenze settimanali per Krabi. Finnair vola a Bangkok e Phuket anche da Stoccolma Arlanda con due frequenze settimanali per ogni destinazione. A causa della chiusura dello spazio aereo russo, Finnair continuerà a tenere sospesi i voli per Tokyo Haneda, Nagoya, Osaka e Sapporo per la stagione invernale.

L’offerta europea di Finnair comprende circa 60 rotte, con due voli giornalieri da e per la maggior parte delle capitali europee, che soddisfano le esigenze sia dei viaggiatori leisure che di quelli corporate. Dall’Italia, sono confermati due collegamenti al giorno da e per Milano e Roma verso Helsinki.

Finnair offre collegamenti fluidi dall’Europa all’Asia e agli Stati Uniti, così come alle popolari destinazioni invernali di Ivalo, Kittilä e Rovaniemi nella Lapponia finlandese. Qui si possono vivere autentiche esperienze invernali, dallo sci alle gite con gli husky, oltre all’imperdibile aurora boreale.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)