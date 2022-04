News Brevi – 26.04.2022

AER LINGUS: NUOVE ATTRAZIONI IN IRLANDA NEL 2022 – Aer Lingus informa: “Da nord a sud, l’inaugurazione e il restyling di diverse attrazioni sanciscono il 2022 come anno di grande fermento per l’isola d’Irlanda. Raggiungerla è semplice con i voli diretti Aer Lingus in partenza da 7 aeroporti italiani: Milano Linate e Malpensa, Napoli, Pisa, Roma, Venzia e Verona. Attualmente la compagnia offre fino al 20% di sconto sui voli e bagagli registrati per volare in Irlanda dal 1° maggio al 31 agosto 2022. La promozione è attiva fino al 3 maggio. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Tra le attrazioni che meritano una visita: Mount Congreve House and Gardens, The Famine Museum, Céide Fields, Brú na Bóinne, Street Art Trail, Game of Thrones Studio Tour, Our Place in Space. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram”.

AMERICAN CELEBRA 40 ANNI DI CRESCITA A CHARLOTTE – Le porte del nuovo terminal del Charlotte Douglas International Airport (CLT) sono state aperte il 25 aprile 1982. L’espansione dell’aeroporto ha inaugurato una nuova era di crescita per la regione e il vettore legacy di American Airlines, Piedmont Airlines. Da allora, l’hub CLT di American è diventato il secondo più grande della sua rete globale e un motore economico per le Carolina. “Da Piedmont Airlines a USAir, a US Airways e ad American Airlines oggi, l’impegno collettivo per l’hub CLT è stato costante”, ha affermato Haley Gentry, Director of Aviation for Charlotte Douglas International Airport. “Negli ultimi 40 anni la nostra partnership ha resistito a fusioni, fallimenti, espansioni, ristrutturazioni, recessioni e una pandemia globale e, con ciascuno, ne siamo usciti più forti”. L’eredità del servizio American a Charlotte risale a Piedmont Airlines, una compagnia aerea regionale fondata nella Carolina del Nord che serviva i mercati del sud-est. Piedmont ha lanciato operazioni commerciali dal Charlotte Regional Airport nel 1948, ma è stato solo con la deregulation alla fine degli anni ’70 che la sua rapida espansione ha avuto inizio. Nel 1979, per servire meglio Piedmont Airlines e il crescente mercato dell’aviazione della regione, i leader della città di Charlotte hanno aperto la strada a un nuovo terminal di 325.000 piedi quadrati. Quando è stato inaugurato nel 1982, il neo-costituito hub Piedmont – con 86 voli giornalieri verso 34 destinazioni domestiche – ha rappresentato un significativo migliramento. Oggi, l’hub CLT svolge un ruolo fondamentale nella rete globale di American, collegando oltre 40 milioni di clienti all’anno su oltre 650 voli giornalieri verso quasi 170 destinazioni negli Stati Uniti, in America Latina, nei Caraibi e in Europa. Poiché la domanda di viaggi aerei continua a crescere, American e la città di Charlotte stanno lavorando insieme per posizionare l’aeroporto per il futuro. È in corso la realizzazione di una serie di progetti per migliorare la capacità e l’efficienza operativa.

SAAB: ORDINE PER UN NUOVO GRIPEN LAUNCH SYSTEM – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defense Materiel Administration (FMV) per lo sviluppo e l’integrazione di un nuovo launch system for Gripen C/D and Gripen E. L’ordine, del valore di circa 400 milioni di corone svedesi, è stato piazzato durante il primo trimestre. L’ordine include lo sviluppo e l’integrazione di un nuovo launch system per air-to-air missiles and countermeasure pods sui Gripen C/D e Gripen E. Il contratto include anche opzioni per successivi ordini in serie di sistemi di lancio. I lanciatori possono essere integrati con varianti esistenti di weapon pylons e possono trasportare tutti i Gripen air-to-air missiles. “L’integrazione del nuovo sistema di lancio è una componente importante per garantire la continua alta disponibilità del sistema Gripen. Dopo la consegna, la manutenzione dei launch systems verrà eseguita in Svezia, il che contribuisce ulteriormente a una fornitura sicura di equipaggiamenti per la difesa per i nostri clienti”, afferma Asa Schöllin, head of the Gripen Sustainment business unit. Il launcher è montato sugli aircraft’s weapon pylons e ha una connessione sofisticata tra l’aereo e le armi montate sul lanciatore.

LOCKHEED MARTIN: INITIAL OPERATION CAPABILITY PER IL CH-53K – L’U.S. Marine Corps ha dichiarato l’Initial Operational Capability (IOC) per il CH-53K heavy lift helicopter, convalidando la prontezza operativa della piattaforma. Sikorsky, Lockheed Martin Company, ha progettato e prodotto il CH-53K, che consente all’U.S. Marine Corps e alle forze armate internazionali di spostare truppe ed equipaggiamenti più rapidamente ed efficacemente. “Questa dichiarazione è un voto di fiducia da parte della leadership del Corpo dei Marines e dimostra il ruolo fondamentale del CH-53K, offrendo alle forze più range e agilità per condurre expeditionary heavy-lift assault transport di veicoli corazzati, equipaggiamenti e personale. Questa capacità è fondamentale nella regione indo-pacifica e in tutto il mondo a sostegno della forza congiunta e degli alleati”, ha affermato Paul Lemmo, Sikorsky President. “Sikorsky e la nostra supply chain a livello nazionale, comprese dozzine di piccole imprese, si impegnano a fornire velivoli in grado di adattarsi alle missioni future e che siano affidabili, sostenibili e rilevanti per i decenni a venire”. I Marines hanno volato il CH-53K nel fleet environment, dimostrando che è sulla buona strada per essere schierato completamente nei tempi previsti. Il velivolo ha volato più di 3.000 flight hours, mostrando le performance del CH-53K in una serie di scenari di missione, inclusi ambienti estremamente freddi e caldi. La IOC declaration posiziona il Marine Corps posiziona per una full rate production decision nel 2023. L’obiettivo di acquisizione approvato è di 200 velivoli. La linea di produzione del CH-53K a Stratford, Connecticut, è attiva con sette velivoli in costruzione, di cui tre in programma per la consegna al Corpo dei Marines quest’anno. Gli elicotteri per Israele sono oggetto di un U.S. Navy Foreign Military Sales (FMS) agreement.

LEONARDO DRS CEDE LA PARTECIPAZIONE NELLA JV ADVANCED ACOUSTIC CONCEPTS A TDSI, CONTROLLATA DI THALES – In data odierna Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS ha firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella Joint Venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales. Il closing dell’operazione è soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni di closing e previsto per la seconda metà del 2022. Leonardo conferma la Guidance 2022 relativa all’Indebitamento Netto di Gruppo pari a ca. 3,1 miliardi di euro. Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “L’operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’esecuzione del Piano Industriale, in coerenza con la focalizzazione sul core business. Unitamente alla recente cessione del business GES, questo rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di rifocalizzazione del portafoglio di business di DRS”. AAC è una Joint Venture tra Leonardo DRS e Thales Defense & Security. AAC è una società statunitense attiva nel campo dei sistemi avanzati di sonar, formazione e gestione della conoscenza. L’azienda lavora con la Marina degli Stati Uniti come appaltatore del settore statunitense, fornendo sistemi e soluzioni innovativi nel dominio della sensoristica subacquea della Marina. Con oltre 200 dipendenti, AAC ha generato ricavi per 80 milioni di dollari nel 2021.

EMBRAER PROMUOVE IL SUO DEFENSE & SECURITY PORTFOLIO ALL’ADAS, FILIPPINE – Embraer promuoverà il suo portafoglio completo di prodotti e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza all’Asian Defence & Security (ADAS), Filippine, che si terrà dal 27 al 29 aprile. “Defence & Security di Embraer ha il portafoglio di prodotti e soluzioni più moderni del settore, che include il multi-mission transport aircraft C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, oltre a soluzioni più ampie per air, land, sea, space and cyber domains. Dalla sua prima consegna all’aeronautica militare brasiliana (FAB), nel 2019, il KC-390 Millennium multi-mission aircraft ha dimostrato la sua capacità in missioni nazionali e all’estero. L’attuale flotta FAB di Embraer KC-390 è di cinque aerei. Questi velivoli hanno superato le 5.000 ore di volo, il che significa più di 600 ore di volo all’anno per ciascun aeromobile, con un tasso di completamento della missione del 97%, mostrando un’eccezionale produttività nella sua categoria. L’aereo è già stato selezionato da due nazioni della NATO: Portogallo e Ungheria. Embraer ha recentemente celebrato le 500.000 ore di volo raggiunte dalla A-29 Super Tucano worldwide fleet. Con oltre 260 unità consegnate, l’aereo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, comprese le Filippine, che attualmente hanno una flotta di sei A-29 Super Tucano. Sviluppato in risposta ai severi requisiti dell’aeronautica militare brasiliana (FAB), l’A-29 Super Tucano può svolgere un’ampia gamma di missioni che includono light attack, aerial surveillance and interception, and counterinsurgency”, afferma Embraer.

EMIRATES: 23 VOLI SPECIALI E PIU’ POSTI VERSO SETTE CITTA’ DI GCC E MEDIO ORIENTE – Con l’avvicinarsi dell’Eid e con più viaggiatori che intendono volare, Emirates risponde offrendo più voli attraverso sette città del GCC e del Medio Oriente. La compagnia aerea sta intensificando il suo programma aggiungendo 23 voli e posti aggiuntivi con il dispiegamento di A380 e Boeing 777 tra il 28 aprile e l’8 maggio nelle quattro città che serve in KSA (Kingdom of Saudi Arabia), così come in Kuwait, Beirut e Amman. Nel Regno dell’Arabia Saudita, Emirates effettuerà voli aggiuntivi per soddisfare la domanda in entrata e in uscita da Riyadh. A Jeddah, la compagnia aerea aggiungerà cinque voli serviti dal Boeing 777 e aggiornerà uno dei suoi voli esistenti a un A380, per diventare un’operazione interamente A380. Medina sarà servita con quattro voli aggiuntivi durante questo periodo e i viaggiatori da Dammam avranno la possibilità di un volo extra il 28 aprile. Emirates incrementerà i voli anche a Amman, Kuwait e Beirut. Mantenendo le tradizioni e fornendo un tocco di ospitalità mediorientale, la compagnia aerea servirà un menu Eid appositamente predisposto per i clienti tra il 2 e il 5 maggio per tutti i GCC, Middle East and North Africa flights in partenza e in arrivo a Dubai. Anche le lounge Emirates First e Business Class a Dubai offriranno ai clienti caffè arabo, datteri, dolci tradizionali Eid.

PRATT & WHITNEY SIGLA ACCORDO CON SITA – Pratt & Whitney ha firmato un accordo con SITA, un fornitore di tecnologia dell’informazione con oltre 70 anni di esperienza al servizio di oltre 2.500 clienti globali. Questo data delivery agreement migliora gli engine health management services offerti ai Pratt & Whitney powered aircraft, aumentando le Pratt & Whitney’s full-flight data capabilities per i clienti globali di SITA. “L’engine maintenance esiste per l’intera vita di un motore”, ha affermato Joe Sylvestro, senior vice president of Aftermarket & Sustainment Operations at Pratt & Whitney. “Una volta prodotto, un motore si affida a Pratt & Whitney e ai nostri tecnici per mantenerlo, ripararlo e revisionarlo ogni volta che è necessario. Lavorando con data delivery solution providers come SITA, la nostra capacità di raccogliere full-flight data viene ampliata a una popolazione di aeromobili più ampia. Un numero sempre maggiore di clienti può beneficiare dell’esperienza dei nostri ingegneri e tecnici e delle informazioni basate sui dati che portano a una manutenzione preventiva e proattiva”. In qualità di OEM, Pratt & Whitney si impegna a garantire la massima affidabilità e prestazioni del motore attraverso le sue soluzioni EngineWise®. Lavorando con SITA e la sua e-Aircraft® DataHub platform, Pratt & Whitney ha ampliato l’accesso dei clienti ai dati. Yann Cabaret, CEO di SITA FOR AIRCRAFT, ha dichiarato: “Grazie all’esclusiva piattaforma di intermediazione dati di SITA, Pratt & Whitney e le compagnie aeree possono collaborare in modo efficace per ottenere informazioni preziose e basate sui dati per migliorare i propri servizi su tutta la linea”.

PRATT & WHITNEY LANCIA L’INIZIATIVA CTRP – Il team Connecticut Rotating Parts (CTRP) è un’iniziativa per mantenere la durata di vita delle parti di motori. CTRP fa parte delle operazioni di riparazione di East Hartford presso Pratt & Whitney. CTRP ha unito le forze con Pratt & Whitney Aftermarket & Sustainment Engineering (ASE) per sviluppare capacità di riparazione avanzate per le parti nel ciclo di manutenzione, riparazione e revisione. Gli obiettivi di questa collaborazione includono la riduzione della dipendenza da nuove parti in una supply chain vincolata e il raggiungimento di risparmi significativi per i clienti. “Man mano che questi motori avanzano nel loro ciclo di vita, è più difficile mantenere il flusso di nuove parti, soprattutto perché le catene di approvvigionamento globali sono soffocate”, ha affermato Jack Foulis, CTRP Repair Development Engineering Manager. “Nuove parti possono essere estremamente costose da produrre. Se riusciamo a recuperare una parte, questo aiuta a controllare il costo di proprietà dei clienti”. Se più parti possono essere riparate anziché sostituite e i motori passano meno tempo fuori servizio in attesa di nuovi componenti, i leader di Pratt & Whitney si aspettano che la soddisfazione dei clienti continuerà a crescere, soprattutto quando si realizzeranno i risparmi previsti.

LUFTHANSA TECHNIK ESPANDE AVIATAR CON SOLUZIONI PER IL 737 NG – Lufthansa Technik ha recentemente potenziato la sua piattaforma digitale AVIATAR con varie nuove digital fleet management applications per il Boeing 737 NG (Next Generation), che ora sono messe a disposizione degli operatori 737 in tutto il mondo. Le nuove Condition Monitoring and Prediction offerings sono state create in collaborazione con United Airlines, che ha collaborato con Lufthansa Technik a partire dall’inizio del 2021 sulla famiglia 737 NG e Airbus A320 per sviluppare congiuntamente predictive maintenance solutions. Integrando il Boeing 737 NG nella AVIATAR Condition Monitoring troubleshooting solution, United Airlines e tutti gli altri clienti possono ora gestire le operazioni tecniche per i loro aeromobili Airbus e Boeing fianco a fianco su un’unica schermata. Inoltre, ora possono beneficiare di un numero crescente di casi d’uso riguardo la manutenzione predittiva sviluppati per il Boeing 737 NG, che aiutano a evitare unplanned maintenance events o AOGs (Aircraft on Ground). AVIATAR ora offre anche l’integrazione con lo United M&E (Maintenance & Engineering) system logbook e incorpora la documentazione OEM. “In qualità di una delle più grandi compagnie aeree del mondo, siamo orgogliosi di vedere i nostri team di ingegneria e di analisi dei dati contribuire al successo di questo servizio”, ha affermato Kurt Carpenter, United Vice President of Technical Operations Planning and Strategy. “Utilizzando il monitoraggio delle condizioni, United è la prima compagnia aerea nelle Americhe che utilizza l’intera portata del Boeing and Airbus efficient troubleshooting, con una flotta di oltre 500 aeromobili sulla piattaforma AVIATAR”, ha affermato Georgios Ouzounidis, Lufthansa Technik Head of Corporate Sales for the Americas.

ANA: ALLEANZA PER LO SVILUPPO DI KYOTO CITY – Kyoto City, ANA NEO, ANA HOLDINGS e TOSE CO., LTD. hanno annunciato oggi che le quattro entità hanno firmato un accordo di alleanza per lo sviluppo di immagini digitali della città di Kyoto, da utilizzare specificamente nella prossima piattaforma virtuale interattiva di ANA NEO. Attraverso questa alleanza, le parti svilupperanno nuovi valori orientati al web 3.0, con l’obiettivo di contribuire alla promozione del turismo, alle strategie di crescita urbana e al rilancio della comunità. Utilizzando il layout digitale della città di Kyoto, l’alleanza si concentrerà sulla promozione del turismo e dell’industria evidenziando le risorse per cui la città è riconosciuta a livello mondiale.