JetBlue comunica i risultati del primo trimestre 2022

JetBlue Airways Corporation ha comunicato oggi i risultati del primo trimestre 2022.

Reported GAAP loss per share di ($0,79) nel primo trimestre 2022, rispetto a un diluted earnings per share di $0,14 nel primo trimestre 2019. Adjusted loss per share di ($0,80) nel primo trimestre 2022, rispetto a un adjusted diluted earnings per share di $0,16 nel primo trimestre 2019.

GAAP pre-tax loss di ($398) milioni nel primo trimestre 2022, rispetto a un pre-tax income di $58 milioni nel primo trimestre 2019. Escludendo voci una tantum, adjusted pre-tax loss di ($400) milioni nel primo trimestre 2022, rispetto a un adjusted pre-tax income di $70 milioni nel primo trimestre 2019.

La capacità è diminuita dello 0,3% su tre anni, rispetto alla guidance per un calo della capacità dell’1% su tre.

I ricavi sono diminuiti del 7,2% su tre anni, rispetto alla guidance per un calo dal 6% al 9% su tre anni. “Si tratta di circa 6 punti percentuali in più rispetto al punto medio della nostra previsione iniziale di un calo dall’11% al 16% su tre anni, guidato da una domanda repressa che si è concretizzata oltre le nostre aspettative”, afferma United.

“I nostri risultati del primo trimestre sono stati caratterizzati da una forte accelerazione della domanda, con ricavi che hanno superato di oltre sei punti la nostra previsione iniziale di gennaio. Abbiamo registrato una crescita dei ricavi positiva su tre anni nel mese di marzo quando siamo usciti dal trimestre, con un enorme slancio dei ricavi guidato da una domanda di viaggio molto forte in tutti i nostri segmenti principali”, ha affermato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Per aiutare a ripristinare la nostra affidabilità operativa, stiamo riducendo ulteriormente la nostra crescita della capacità mentre pianifichiamo in modo più prudente per l’estate e facciamo investimenti per ridurre i rischi dell’operazione. Queste azioni creeranno maggiore resilienza nell’operazione e ci prepareranno per un maggio migliore, un giugno ancora migliore e un forte picco estivo. Mentre ci sforziamo di fornire l’alta qualità del servizio che i nostri clienti si aspettano da noi, stiamo adottando misure proattive per investire e migliorare le nostre prestazioni operative.

Nonostante l’attuale ambiente operativo, stiamo assistendo a uno slancio di fondo nel nostro percorso per trasformare la redditività strutturale di JetBlue. Stiamo facendo grandi progressi su molte delle nostre iniziative a lungo termine nel 2022 e questi saranno driver significativi della crescita degli utili nei prossimi anni”.

“Siamo estremamente soddisfatti dello slancio della domanda e dei ricavi, che è accelerato durante tutto il trimestre e ha portato a un fatturato del primo trimestre che è stato di circa sei punti in più rispetto alla nostra previsione originale di gennaio”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer, JetBlue. “La nostra performance in termini di ricavi per il secondo trimestre dovrebbe essere un risultato record. Tuttavia, i prezzi del carburante e gli investimenti significativamente più elevati nell’operazione stanno ritardando il nostro ritorno a una redditività ante imposte sostenuta. Detto questo, crediamo di essere sulla buona strada per ricostruire i nostri margini e creare valore per i nostri proprietari attraverso una forte crescita dei ricavi, un controllo dei costi disciplinato e un approccio metodico alle decisioni sulla capacità”.

JetBlue ha inoltre annunciato oggi una serie di investimenti. Il piano ampio e completo di JetBlue include una riduzione del suo programma estivo, si concentra sulle assunzioni e sulla formazione, sugli sforzi per ridurre il volume delle chiamate di assistenza clienti e i tempi di attesa, sugli sforzi proattivi per la manutenzione degli aeromobili e la disponibilità di strutture/infrastrutture.

“Vogliamo che i clienti che amano l’esperienza JetBlue abbiano la certezza che gliela consegneremo quest’estate”, ha affermato Joanna Geraghty, president and chief operating officer, JetBlue. “Gli investimenti che stiamo facendo contribuiranno a ridurre i ritardi e le cancellazioni durante il periodo di viaggio più intenso”.

Il piano di JetBlue offre maggiore flessibilità e garantisce che le sue strutture e la tecnologia siano attrezzate per gestire l’aumento della domanda, in particolare a New York, dove la compagnia aerea sta crescendo di quasi il 50% come parte della Northeast Alliance (NEA) con American Airlines.

JetBlue originariamente prevedeva di aumentare la capacità quest’anno dall’11 al 15% rispetto al 2019. Ora, con il suo programma ridotto, la capacità di JetBlue aumenterà dallo zero al cinque percento rispetto al 2019. Soprattutto, JetBlue sta riducendo il suo programma estivo di oltre il 10% rispetto al suo piano originale e l’utilizzo di linea degli aeromobili diminuirà del 10-15% rispetto al 2019.

“JetBlue è una compagnia aerea in crescita e non vogliamo altro che portare la nostra combinazione unica di tariffe basse e un servizio pluripremiato a più clienti”, ha affermato Geraghty. “Tuttavia, adottando un approccio più conservativo alla crescita, possiamo portare resilienza alle nostre operazioni e garantire che i nostri membri dell’equipaggio vengano al lavoro ogni giorno preparati per il successo”.

I tagli di capacità di JetBlue tengono conto dell’impatto del carburante più costoso e sono distribuiti su tutta la sua rete. Anche con le riduzioni, JetBlue crescerà in modo significativo nei tre principali aeroporti di New York come parte della NEA, da 200 voli al giorno nel 2019 a quasi 300 voli al giorno. JetBlue ha ridotto parte della sua crescita a Newark per alleviare la congestione e garantire che le strutture del terminal possano soddisfare il suo programma fino al completamento della costruzione del nuovo Terminal A.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: Business Wire – JetBlue)