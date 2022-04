Air Canada sceglie i motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare fino a 44 Airbus A320neo Family Aircraft

Pratt & Whitney e Air Canada hanno annunciato la selezione dei motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare 30 Airbus A321XLR in ordine, oltre a 14 diritti di acquisto. Pratt & Whitney fornirà inoltre ad Air Canada la manutenzione del motore attraverso un contratto di assistenza completo EngineWise®. La consegna del primo velivolo è prevista per il primo trimestre del 2024.

“La famiglia di motori Pratt & Whitney GTF ha consentito agli operatori di risparmiare oltre 600 milioni di galloni di carburante e ha contribuito a evitare sei milioni di tonnellate di emissioni di carbonio da quando è entrata in servizio nel 2016”, ha affermato Rick Deurloo, Chief Commercial Officer, Pratt & Whitney. “Ciò che fa bene all’ambiente è positivo anche per gli operatori come Air Canada, che continuerà a servire i propri clienti con i motori più efficienti oggi offerti”.

Nel 2020 Air Canada è diventata la prima compagnia aerea canadese a operare la Airbus A220 family e la prima in Nord America a operare aeromobili A220-300. La compagnia aerea attualmente opera 28 aeromobili A220-300 con altri 17 in ordine. Pratt & Whitney ha una lunga storia con Air Canada, che risale al primo aereo della compagnia aerea, un Lockheed Model 10 Electra con motori Pratt & Whitney Wasp. Prima dell’A220, Pratt & Whitney equipaggiava la flotta di Boeing 767 di Air Canada.

“Air Canada è lieta di collaborare con Pratt & Whitney selezionando i motori GTF per la nostra nuova flotta di aeromobili Airbus A321neo. L’efficienza e l’affidabilità dei GTF ci aiuteranno a ridurre i costi e ci permetteranno anche di espandere la nostra rete. Inoltre, la tecnologia all’avanguardia dei motori GTF farà avanzare il nostro programma ambientale riducendo le emissioni e il rumore”, ha affermato Richard Steer, Senior Vice President, Operations and Express Carriers, Air Canada.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, elevata dispatch reliability e costi operativi di livello mondiale. I motori GTF per la famiglia Airbus A320neo riducono il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 16%, le emissioni regolamentate del 50% e l’impronta acustica del 75%. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)