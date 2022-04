Scandinavian Airlines sceglie la Skywise Predictive Maintenance solution di Digital Alliance per la sua flotta A320 Family

Digital Alliance ha accolto SAS Scandinavian Airlines come primo cliente per la sua Skywise Predictive Maintenance (SPM) solution. La nuova soluzione scelta dalla compagnia aerea si chiama “SPM Alliance” e potenzierà le operazioni della sua A320 Family fleet di circa 70 aeromobili.

Questa è la prima soluzione di Digital Alliance che combina algoritmi di manutenzione predittiva di Airbus come OEM, Delta TechOps come MRO and operational expert e GE Digital come software expert. Comprende un’ampia gamma di componenti per aeromobili e motori prodotti da vari produttori.

“SAS è orgogliosa di essere il cliente di lancio di SPM Alliance e non vediamo l’ora di utilizzare la sua potente analisi”, ha affermato Marko Rudic, Head of Technical Operations, SAS. “Grazie a SPM Alliance, saremo in grado di prevenire le interruzioni operative e accelerare le maintenance decisions, prevedendo potenziali problemi in servizio nella nostra ampia A320 Family fleet. Questo è l’approccio proattivo al fleet technical management che SAS vuole adottare”.

“Poiché le compagnie aeree sono sulla via della ripresa, è più importante che mai supportarle nel risparmio sui costi e nell’ottimizzazione della disponibilità delle loro flotte. Questo è esattamente ciò che fa SPM Alliance: coprendo un’ampia gamma di equipaggiamenti, la nostra nuova soluzione porta un’altra dimensione alla predictive maintenance, che ridurrà notevolmente l’unplanned maintenance”, afferma Lionel Rouby, SVP Digital Solutions, Airbus.

Digital Alliance è stata avviata con Delta TechOps nel 2019 e poi rafforzata nel 2021 con l’arrivo di GE Digital; mira a sviluppare un portfolio di nose-to-tail and cross-fleet solutions, che sfrutteranno le rispettive competenze di analisi di ciascun membro per airframes, systems and engines, a cui si accede tramite un portale unificato attraverso la Skywise platform.

