Pratt & Whitney e Wizz Air celebrano la consegna del millesimo GTF-powered Airbus A320neo Family Aircraft

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che 1.000 aeromobili della famiglia Airbus A320neo dotati di motori GTF sono stati consegnati alle compagnie aeree di tutto il mondo. Il millesimo aeromobile è un A321neo consegnato a Wizz Air a Budapest, Ungheria. La compagnia aerea ha selezionato i motori GTF per alimentare 276 aeromobili A320neo Family, di cui 54 sono stati consegnati. Pratt & Whitney equipaggia anche la flotta della compagnia aerea di 105 aeromobili A320ceo Family con motori V2500®.

Owain Jones, Chief Development Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accettare il millesimo aereo della famiglia A320neo con motore GTF. La tecnologia leader del settore GTF sta contribuendo ad alimentare la nostra crescita, riducendo significativamente il nostro impatto sull’ambiente e riducendo ulteriormente i nostri costi operativi, che sono già i migliori della categoria. La collaborazione con Pratt & Whitney ci supporta nel rendere i nostri viaggi sempre più accessibili, oltre ad aiutare molti cittadini ucraini a raggiungere destinazioni sicure”.

“Congratulazioni al team Wizz Air per il millesimo aereo A320neo Family con motore GTF e per il successo che abbiamo ottenuto insieme dal primo volo nel 2004”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “Siamo onorati di lavorare con voi per connettere le persone e rendere il mondo più sostenibile”.

“I motori Pratt & Whitney GTF™ in tutto il mondo hanno fatto risparmiare alle compagnie aeree oltre 600 milioni di galloni di carburante ed evitato oltre sei milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. I motori GTF alimentano più di 1.200 aeromobili consegnati a 62 operatori attraverso tre famiglie di aeromobili.

Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, elevata dispatch reliability e costi operativi di livello mondiale. I motori GTF per la famiglia Airbus A320neo riducono il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 16%, le emissioni regolamentate del 50% e l’impronta acustica del 75%. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, afferma Pratt & Whitney.

“Wizz Air celebra oggi l’arrivo di un nuovo Airbus A320neo con motori GTF nella sua flotta di 153 aerei. Si tratta del millesimo A320neo con motori GTF di Pratt & Whitney. Wizz Air è impegnata nell’incrementare di oltre tre volte le dimensioni della sua flotta e ha il più grande portafoglio ordini, che conta oltre 378 aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320. Questo ambizioso piano permetterà alla compagnia aerea di ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale per ogni passeggero del 25% entro il 2030”, afferma Wizz Air.

