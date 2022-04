ITA Airways sceglie Amadeus per potenziare ulteriormente la sua strategia di digitalizzazione

ITA Airways ha scelto la tecnologia di Amadeus per supportare il suo piano di crescita e di digitalizzazione. La strategia della nuova compagnia aerea è quella di concentrarsi fortemente sulla trasformazione digitale per fornire un’esperienza di alta tecnologia ai propri clienti.

Entrare a far parte della comunità di Amadeus, che conta oltre 200 compagnie aeree in tutto il mondo, permetterà ad ITA Airways di sviluppare la sua strategia grazie alla piattaforma Amadeus Airline, creata per l’innovazione, la collaborazione e le connessioni veloci fra gli utenti. Il processo di migrazione ad Amadeus sarà completato entro l’inizio del 2023. I vantaggi per ITA Airways dell’utilizzo di Altéa PSS si estendono anche ai canali di vendita di Amadeus e a servizi aggiuntivi al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

“Siamo una compagnia aerea nata da pochi mesi, snella e votata al cambiamento, il nostro percorso di crescita e sviluppo sul mercato è focalizzato sulle necessità del cliente”, afferma Giovanni Anastasi, Chief Transformation Officer di ITA Airways . “Per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio superiore ed unica, facciamo affidamento sulle più moderne soluzioni supportate dalla digitalizzazione, ormai un pilastro della nostra strategia di crescita, e per questo abbiamo scelto come partner Amadeus”.

I clienti beneficeranno dei canali web e mobile forniti dalla piattaforma Amadeus Digital Experience, caratterizzata da una modalità semplice e veloce per acquistare biglietti aerei e gestire le prenotazioni. La Compagnia implementerà anche Amadeus Altéa NDC per aumentare le opzioni di personalizzazione del servizio e migliorare la vendita attraverso i suoi canali.

“Siamo entusiasti di questo accordo con una nuova e ambiziosa compagnia aerea come ITA Airways. Condividiamo una visione comune di come la digitalizzazione sia la chiave per creare una migliore esperienza di viaggio”, afferma Maher Koubaa, Executive Vice President, Airlines, EMEA, Amadeus. “Riteniamo che la piattaforma Amadeus Airline e il nostro approccio alla partnership siano il miglior supporto possibile per ITA Airways e per la realizzazione di una compagnia aerea di livello mondiale per l’Italia”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)