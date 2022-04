Aeroporto di Genova: torna operativa la Genova Lounge

Riapre la Genova Lounge. Dopo due anni di riduzione del servizio, a partire da lunedì 2 maggio la sala dedicata ai business e frequent flyer sarà aperta dalle 5:00 alle 19:00. Con questo orario verranno serviti tutti i voli dei full service carrier verso gli hub europei collegati (Roma, Monaco, Amsterdam) e la quasi totalità dei voli low cost.

“La Genova Lounge, rinnovata nel 2017, è da sempre un servizio molto apprezzato dai clienti dello scalo genovese. Situata prima dei controlli di sicurezza e ampia circa 200 metri quadrati, offre un servizio di check-in dedicato, l’accesso diretto ai controlli di sicurezza, un’area snack e bevande, una connessione Wi-Fi a banda ultra larga senza limiti di tempo, una saletta insonorizzata per le telefonate e videocall di lavoro e prese elettriche per la ricarica dei propri dispositivi elettronici. Tra i servizi più apprezzati anche la possibilità di effettuare il tele check-in, che consente di richiedere telefonicamente la stampa della carta d’imbarco a ridosso della partenza, prima del proprio arrivo in aeroporto”, afferma l’Aeroporto di Genova.

“Siamo felici di poter tornare ad accogliere i nostri frequent flyer in uno spazio moderno e accogliente”, commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Nel 2019, ultimo anno di piena attività, la Genova Lounge aveva registrato oltre 28.000 ospiti. I servizi più apprezzati sono da sempre i banchi check-in dedicati, una peculiarità della nostra sala, e l’accesso diretto ai varchi security. La riapertura della Genova Lounge è un ulteriore segnale della ripartenza del nostro scalo e siamo felici di poter offrire questo servizio a residenti e turisti che transiteranno nel nostro aeroporto a partire dal 2 maggio”.

L’accesso alla Genova Lounge e ai suoi servizi è riservato ai viaggiatori di First e Business class e ai titolari delle carte frequent flyer abilitate. L’ingresso è inoltre acquistabile attraverso il sito e-commerce dell’Aeroporto di Genova ( www.voladagenova.it ), sotto forma di voucher singolo (al costo di 18 euro), di carnet 5 ingressi (al costo di 72 euro) e come abbonamento annuale, senza limiti di accessi per il titolare (al costo di 199 euro per 12 mesi).

Quest’estate l’Aeroporto di Genova sarà servito da 11 rotte nazionali e 12 rotte internazionali (tra cui le novità di Bruxelles, Manchester e Vienna di Ryanair e il volo di Vueling per Parigi Orly). Dal 30 ottobre si aggiungerà il nuovo volo Ryanair per Dublino. Da inizio giugno i voli di ITA Airways da e per Roma saliranno da 3 a 4, consentendo il viaggio in giornata sia ai passeggeri in partenza dal capoluogo ligure sia a quelli in partenza dalla capitale.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Photo Credits: Aeroporto di Genova)