News Brevi – 30.04.2022

AERONAUTICA MILITARE: SCRAMBLE PER DUE EUROFIGHTER DEL 4° STORMO – Nella mattinata di oggi, due velivoli Eurofighter del 4° Stormo Caccia di Grosseto sono decollati su allarme, in gergo tecnico “scramble”, per identificare un aereo di linea croato decollato da Stoccolma e diretto a Roma che aveva perso i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile al momento del suo ingresso in Italia. Poco dopo le 9 del mattino è scattato l’ordine di decollo immediato da parte del CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. Una volta raggiunto il velivolo, un Airbus 320, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale “guida caccia” a terra, è stata effettuata la prevista procedura di “visual identification”(VID) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo, ripristinati i contatti radio, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di prontezza a terra nell’ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. L’Aeronautica Militare assicura 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato sin dal tempo di pace con quello degli altri paesi NATO. L’ordine di decollo immediato, in gergo scramble, viene impartito dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon (Spagna), responsabile del servizio di sorveglianza dello spazio aereo del sud Europa, alle sale operative del 11° Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico (FE) e del 22° Gruppo D.A.M.I. di Licola (NA). Il 4° Stormo Caccia dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Il Reparto è impegnato nel Servizio di allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Il 4° Stormo si occupa inoltre di assicurare la conversione operativa dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea Eurofighter F-2000 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: 32 ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” GIURANO FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA – Alla presenza del Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, i 32 allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze hanno giurato, attestando la propria fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle Istituzioni ed impegnandosi ad onorare i principi fondanti dell’Aeronautica Militare, quali gli ideali di lealtà, coraggio e senso del dovere. La Cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, si è svolta alla presenza di numerose Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio toscano ed alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio. Dopo aver ringraziato le autorità intervenute, il Comandante della Scuola, Colonello Davide Rosellini ha invitato le ragazze e i ragazzi del corso Taurus a vivere questa cerimonia come “uno dei momenti più cari ed emozionanti della loro vita, perché nel preciso momento in cui si grida al cielo la propria promessa di fedeltà alla Repubblica Italiana, si mettono a disposizione del Paese le proprie capacità ed energie, ma soprattutto il proprio onore”. Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, pronunciato dinanzi alla Bandiera di Istituto, e salutato dal sorvolo di una formazione di velivoli composta da due Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto (GR) e due Tornado provenienti dal 6° Stormo di Ghedi (BS). Attualmente sono in forza alla Scuola Douhet 104 Allievi, 50 ragazzi e 54 ragazze, suddivisi nel Corso Rigel al terzo ed ultimo anno di frequenza, il Corso Sirio al secondo anno di frequenza ed il Corso Taurus, incorporato lo scorso 06 settembre 2021 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: STATEMENT SUL WEEK FESTIVO E INTENSO E RELATIVE CANCELLAZIONI – KLM informa: “KLM ha cancellato fino a 47 voli (andata e ritorno e sola andata) per sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. In precedenza, KLM aveva già annunciato la cancellazione di un totale di 28 voli di andata e ritorno per venerdì 29 aprile. Queste cancellazioni contribuiscono al nostro sforzo per offrire alla maggior parte dei nostri clienti un piacevole inizio e ritorno del viaggio. La cancellazione contribuisce alla richiesta di Schiphol di mantenere i processi gestibili in aeroporto a causa della carenza di personale. Anche la cancellazione dei voli e l’adeguamento degli orari dei voli di KLM aiutano a controllare il workload. L’orario dei voli KLM sarà ottimizzato per tutto il fine settimana. A questo punto non prevediamo che siano necessarie ulteriori cancellazioni. Tuttavia, non si possono escludere ulteriori cancellazioni. Invitiamo i passeggeri ad arrivare in aeroporto in tempo. KLM consiglia di essere in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza del volo”.

AERONAUTICA MILITARE: TRASOPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA CON C-130J – È atterrato nel cuore della notte sull’aeroporto di Genova un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare con a bordo un bambino di quattro anni, positivo al Covid ed in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia. Il piccolo paziente era ricoverato presso l’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Sassari, cui ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali, ad uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato il bambino, adeguatamente isolato a causa dell’infezione da Covid. Dopo lo sbarco del piccolo a Genova, da dove è stato trasferito poi via terra al Ospedale Gaslini, il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA RICONOSCIUTA PER DIVERSITA’ E INCLUSIONE – Delta è stata inserita tra le prime 100 aziende nella Forbes 2022 Best Employers for Diversity list. Forbes compone l’elenco sulla base della ricerca di Statista, una società di ricerche di mercato indipendente. Questo è il quinto anno in cui l’elenco è stato pubblicato. “Sappiamo che il nostro lavoro nell’area della diversità, dell’equità e dell’inclusione deve essere intenzionale e con un occhio al cambiamento sistemico”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, Delta’s Vice President and Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer. “Mentre lavoriamo per connetterci, riflettere e rispettare le comunità che serviamo, abbiamo anche aumentato la nostra attenzione sulla crescita del nostro pool di talenti diversificato e sulla promozione di risultati più incentrati sull’equità. Questo riconoscimento da parte dei nostri dipendenti e del pubblico riconosce che stiamo facendo progressi e siamo andati nella giusta direzione, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare”. L’impegno di Delta per l’equità è supportato da diversi sforzi, tra cui una partnership ampliata con Operation Hope per supportare la One Million Black Business and Entrepreneur Initiative e il supporto continuo come membro fondatore di OneTen.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA SUGLI AEROMOBILI – L’aeroporto di Bergamo informa: “A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dal 1 maggio 2022 fino al 15 giugno, resta in vigore l’obbligo della mascherina FFP2 a bordo degli aeromobili. Durante il transito e la presenza all’interno dell’aerostazione, l’uso della mascherina FFP2 è fortemente raccomandato”.