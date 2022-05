Boeing segnala una maggiore stabilità e crescita per l’Aircraft Finance Sector

Boeing Capital Corporation, una consociata interamente controllata di Boeing, ha pubblicato oggi il Commercial Aircraft Financing Market Outlook (CAFMO) 2022 che mostra il miglioramento della stabilità finanziaria, mentre il settore si riprende dagli impatti della pandemia globale.

“I finanzieri e gli investitori rimangono impegnati nei fondamentali a lungo termine che continuano a rendere gli aeromobili una classe di asset preziosa”, ha affermato Tim Myers, presidente di Boeing Capital Corporation. “Nonostante il panorama in evoluzione dall’emergere della pandemia di COVID-19, il settore rimane resiliente e continua a esserci liquidità sufficiente nel mercato per i nostri clienti, con opportunità crescenti man mano che il traffico riprende”.

Il CAFMO 2022 riflette la visione a breve termine di Boeing delle dinamiche di mercato e valuta le fonti di finanziamento per le consegne di nuovi aerei commerciali.

“I fondamentali del settore continuano a mostrare vari gradi di forza in diversi mercati che riflettono le tendenze regionali della pandemia globale”, ha affermato Myers.

Il CAFMO 2022, un video introduttivo, video di highlight regionali e dati sui finanziamenti regionali sono disponibili all’indirizzo www.boeing.com/CAFMO.

I punti salienti includono:

– Per il secondo anno consecutivo, il 100% delle consegne di Boeing è stato finanziato da terze parti con le principali fonti di delivery funding in cash, capital markets and sale leasebacks.

– I capital markets hanno continuato a svolgere un ruolo chiave nel sostenere la liquidità del settore, con il mercato vicino ai livelli pre-pandemia per la maggior parte degli issuers.

– Anche il secured debt per i lessors è tornato ai livelli pre-pandemia, con l’ABS market che è tornato con volumi intorno agli 8,7 miliardi di dollari, poiché i lessors hanno approfittato del contesto favorevole dei tassi.

– Sebbene la tolleranza al rischio e i livelli di attività fossero al di sotto dei livelli pre-pandemia, da tutto il mondo si è sempre più alla ricerca di business attraverso il bank debt.

– Gli investitori istituzionali e i fondi hanno continuato a cercare esposizione nel settore dell’aviazione, integrando i punti in cui le tradizionali fonti di capitale si sono ridimensionate.

– L’export credit supported financing per gli aeromobili Boeing ha contribuito per circa il 5% al finanziamento totale lo scorso anno, principalmente dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti e con un accordo supportato da UK Export Finance.

Il Boeing 2021 Commercial Market Outlook, una previsione annuale separata per 20 anni che si rivolge al mercato degli aerei commerciali e dei servizi, prevede che fino al 2040 ci saranno più di 43.500 nuovi aeroplani per un valore di 7,2 trilioni di dollari.

(Ufficio Stampa Boeing)