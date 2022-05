Qantas Group annuncia un grande ordine di aeromobili per rimodellare il suo futuro

Qantas Group ha annunciato oggi diverse importanti decisioni sulla flotta che rimodelleranno le sue reti internazionali e domestiche nel prossimo decennio e oltre.

“Queste decisioni miglioreranno i viaggi di milioni di persone ogni anno e creeranno oltre 1.000 posti di lavoro e molte opportunità di avanzamento di carriera presso il vettore nazionale.

A livello domestico, Qantas inizierà il rinnovo dei suoi jet narrow body come parte del ‘Project Winton’, con ordini fermi per 20 Airbus A321XLR e 20 A220-300, poiché i suoi Boeing 737 e 717 verranno gradualmente ritirati. Il primo di questi aeromobili inizierà ad arrivare alla fine del calendario 2023, con l’ordine che include purchase right options per altri 94 aeromobili con consegna almeno fino al 2034.

A livello internazionale, 12 Airbus A350-1000 in ordine opereranno voli diretti “Project Sunrise” dall’Australia verso altre città tra cui New York e Londra. Questi aeromobili offriranno un comfort leader del mercato in ogni classe di viaggio, con servizi che inizieranno entro la fine del calendario 2025 da Sydney.

Tutti questi velivoli di nuova generazione, grazie alle loro emissioni più basse, alla maggiore autonomia, alla minore rumorosità e alla migliore economia, miglioreranno il modo in cui le persone viaggiano in Australia e all’estero.

I clienti possono aspettarsi più rotte dirette e quindi meno tempo di viaggio totale, con livelli più elevati di comfort in cabina. In particolare, sulle rotte domestiche e regionali, possono aspettarsi una maggiore scelta di voli in diverse ore del giorno, con aeromobili di dimensioni diverse per le ore di punta e non di punta”, afferms Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Nel corso della nostra storia, l’aereo su cui abbiamo volato ha definito l’era in cui ci troviamo. Il 707 ha introdotto l’era dei jet, il 747 ha democratizzato i viaggi e l’A380 ha portato un livello di comfort completamente nuovo. L’A350 e il Project Sunrise porteranno qualsiasi città a un solo volo dall’Australia. La cabina è stata appositamente progettata per il massimo comfort in tutte le classi per i voli a lungo raggio.

Gli A320 e gli A220 diventeranno la spina dorsale della nostra flotta domestica per i prossimi 20 anni, contribuendo a mantenere in movimento questo Paese. Il loro range ed economia renderanno possibili nuove rotte dirette, compreso il servizio migliore delle città regionali.

Questi nuovi velivoli e motori ridurranno le emissioni di almeno il 15% se operano con combustibili fossili e significativamente meglio se operano con carburante per aviazione sostenibile. Questo ordine ci avvicina al nostro impegno di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Il progetto Sunrise sarà carbon neutral sin dal primo giorno.

Siamo passati dall’altra parte della pandemia con un’azienda strutturalmente diversa. La nostra quota di mercato nazionale è più alta e la domanda di voli internazionali diretti è ancora più forte di quanto non fosse prima del COVID.

La decisione del Board di approvare quello che è il più grande ordine di aeromobili nell’aviazione australiana è un chiaro voto di fiducia nel futuro di Qantas Group. La nostra strategia per questi velivoli ci vedrà generare vantaggi significativi per coloro che lo rendono possibile: le nostre persone, i nostri clienti e i nostri azionisti.

Il phasing di questo ordine significa che può essere finanziato all’interno del nostro debt range e attraverso gli utili, lasciando comunque spazio ai rendimenti per gli azionisti in linea con il nostro quadro finanziario”.

Cabine personalizzate per gli A350-1000

La compagnia di bandiera australiana ha confermato oggi un ordine per 12 Airbus A350-1000 per conquistare l’ultima frontiera dei viaggi a lungo raggio e consentire voli senza scalo per l’Australia da qualsiasi altra città, comprese New York e Londra, dalla fine del 2025.

“Qantas ha anche condiviso concetti preliminari per la sua cabina A350, che offrirà un nuovo livello di comfort per tutti i passeggeri su questi voli diretti che ridurranno fino a quattro ore il tempo di viaggio totale rispetto alle opzioni one-stop di oggi.

I clienti a bordo della nuova flotta di aeromobili A350 di Qantas avranno lussuose First Class suites con separate bed, poltrona reclinabile e guardaroba personale; una next-generation Business suite; un nuovo sedile Premium Economy con 40 pollici di pitch, un nuovo sedile Economy con pitch di 33 pollici; una dedicated Wellbeing Zone progettata per il movimento, lo stretching e l’idratazione.

Vi sarà un totale di 238 posti, il più basso rispetto a qualsiasi altro A350-1000 attualmente in servizio.

I viaggiatori di tutto il mondo possono aspettarsi rotte più dirette per l’Australia, tempi di viaggio da punto a punto significativamente ridotti e un’esperienza di volo impareggiabile, con interni della cabina e design del servizio influenzato dalla ricerca medica e scientifica condotta su tre voli di ricerca Project Sunrise da New York e Londra a Sydney nel 2019”, afferma Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Per più di 100 anni, Qantas è stata in prima linea nel trasformare il modo in cui si viaggia per il mondo, in particolare attraverso i voli diretti. Ora, l’A350 e il Project Sunrise raggiungeranno quasi tutte le città del mondo a un solo volo dall’Australia. È l’ultima frontiera e l’ultima soluzione per il problema distanza che ha tradizionalmente sfidato i viaggi in Australia.

I nostri voli diretti Perth-Londra sono iniziati nel 2017 e hanno mostrato una forte domanda per la comodità e il risparmio di tempo da questo tipo di viaggio se il prodotto e il servizio sono giusti. Pre-COVID era il percorso più lungo sulla nostra rete e aveva la massima soddisfazione dei clienti. Tutti i segnali indicano quella domanda in aumento dopo il COVID.

L’esperienza di viaggio dell’A350 Qantas sarà davvero eccezionale, in particolare nelle cabine premium. I nostri posti in First e Business Class stabiliranno un nuovo punto di riferimento per i viaggi premium a lungo raggio. I primi voli di Project Sunrise saranno da New York e Londra, ma l’aereo sarà anche in grado di operare voli diretti per l’Australia da destinazioni come Parigi e Francoforte.

La compagnia di bandiera australiana ha anche annunciato il rinnovo dei suoi narrow body jets come parte del Winton Project, con ordini fermi per 20 Airbus A321XLR e 20 A220-300, poiché i suoi Boeing 737 e 717 vengono gradualmente ritirati.

L’A350-1000 trasporterà 238 passeggeri in quattro classi (First, Business, Premium Economy, Economy), con oltre il 40% della cabina dedicata ai posti a sedere premium. La cabina è appositamente configurata per un maggiore comfort sui voli lunghi e comprende una zona benessere al centro e posti a sedere più spaziosi nelle cabine Premium Economy ed Economy.

I voli sranno carbon neutral, con tutte le emissioni compensate.

Questo il riassunto degli ordini:

– Ordini fermi per 12 Airbus A350-1000 per Project Sunrise. Le consegne inizieranno nel 2025 e completeranno entro il 2028.

– Ordini fermi per 20 A321XLR e 20 A220-300 per Project Winton, per avviare il rinnovo della flotta narrow body di Qantas, mentre la sua flotta di 95 Boeing 737 e Boeing 717 va in pensione.

– Consegne A220 a partire dalla fine del calendario 2023; le consegne A321XLR inizieranno un anno dopo, alla fine del calendario 2024.

– Altre 94 purchase right options distribuite tra le famiglie A320 e A220, con una notevole flessibilità sui tempi di consegna (oltre 10 anni) e sul tipo di aeromobile.

– Si combina con l’ordine esistente di 109 A320 (più i diritti di acquisto) per Jetstar in un unico single Qantas Group narrow body order di 299 aeromobili (metà dei quali sono ordini fermi e metà sono opzioni con diritto di acquisto), con la flessibilità di attingere a quell’ordine scegliendo una qualsiasi variante delle famiglie A320 e A220.

– Dimostrazione di flessibilità con la conferma di oggi che Jetstar convertirà 20 dei suoi A320 family order esistenti in A321XLR, che hanno il potenziale per volare su rotte internazionali a corto raggio, con consegne che inizieranno nella seconda metà del calendario 2024 (La prima tranche da questo ordine esistente – 18 A321LR – dovrebbe arrivare a partire da luglio 2022.)

– Il costo totale dell’affare è commercial in confidence, anche se si dovrebbe presumere uno sconto significativo rispetto al prezzo standard.

Project Winton

L’A321XLR di Qantas è cinque metri più lungo dei 737 in uscita e sarà configurato per ospitare 200 persone (20 business, 180 economy), con un aumento del 15% senza riduzione dello spazio tra i sedili. Può volare circa 3.000 km in più rispetto al 737 (8.700 km) e apre una gamma più ampia di rotte nazionali dirette e internazionali a corto raggio (ad es. Sud-est asiatico, isole del Pacifico).

L’A220-300 è complessivamente più grande dei 717 in uscita e sarà configurato per ospitare 137 persone (10 in Business, 127 in Economy), un aumento del 25% senza riduzione dello spazio tra i sedili. Ha quasi il doppio del range, oltre 6.000 chilometri, il che significa che può volare tra qualsiasi città in Australia.

Entrambi i tipi di aeromobili saranno alimentati da motori Pratt & Whitney GTF (PW1100G-JM e PW1500G).

I livelli di rumore di entrambi i velivoli sono fino al 50% inferiori rispetto a quelli degli aeromobili sostituiti.

Su base per posto, l’A220-300 consuma il 28% in meno di carburante per passeggero rispetto al 717. L’A321XLR consuma il 17% in meno di carburante per passeggero rispetto al 737.

Project Sunrise

L’A350-1000 avrà l’autonomia per i voli diretti tra l’Australia e qualsiasi città del mondo. Sarà dotato di motori turbofan Rolls-Royce Trent XWB-97 che sono il 25% più efficienti in termini di carburante rispetto agli aerei della generazione precedente. Trasporterà 238 passeggeri in quattro classi (First, Business, Premium Economy, Economy), con oltre il 40% della cabina dedicata ai posti premium. La cabina è appositamente configurata per un maggiore comfort sui voli lunghi e comprende una zona benessere al centro.

(Ufficio Stampa Qantas Group)