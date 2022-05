Qantas conferma la sua futura flotta Airbus

Qantas ha confermato che ordinerà 12 A350-1000, 20 A220 e 20 A321XLR. La notizia è stata annunciata nel corso di una cerimonia a Sydney alla presenza del CEO di Qantas Alan Joyce e dell’Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International, Christian Scherer (leggi anche qui)

“L’A350-1000 è stato selezionato da Qantas a seguito di una valutazione nota come Project Sunrise e consentirà al vettore di operare i voli commerciali più lunghi del mondo. Questi includeranno il collegamento diretto di Sydney e Melbourne con destinazioni come Londra e New York per la prima volta in assoluto. Caratterizzata da un layout premium, la flotta A350 sarà utilizzata da Qantas anche su altri servizi internazionali. L’A350-1000 è dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB di ultima generazione.

Nella categoria single-aisle, sono stati scelti gli A220 e l’A321XLR nell’ambito di una valutazione denominata Project Winton. Saranno operati da Qantas Group sui servizi domestici in tutto il paese, che possono estendersi per oltre cinque ore. Inoltre, l’A321XLR offre la range capability per i voli dall’Australia al sud-est asiatico, consentendo a Qantas Group di aprire nuove rotte dirette. Le flotte A220 e A321XLR saranno entrambe dotate di motori Pratt & Whitney GTF.

Questo accordo si aggiunge all’ordine esistente per 109 aeromobili A320neo Family, che include l’A321XLR per la Qantas Group low cost subsidiary Jetstar“, afferma Airbus.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Nuovi tipi di aeromobili rendono possibili nuove cose. Questo è ciò che rende l’annuncio di oggi così significativo per il vettore nazionale e per un paese come l’Australia in cui il trasporto aereo è fondamentale. L’A350 e il Project Sunrise porteranno qualsiasi città a un solo volo dall’Australia.

Gli A320 e gli A220 diventeranno la spina dorsale della nostra flotta domestica per i prossimi 20 anni, contribuendo a mantenere in movimento questo Paese. Il loro range e la loro economia renderanno possibili nuove rotte dirette. La decisione del Board di dare il via libera a quello che è il più grande ordine di aeromobili nell’aviazione australiana è un chiaro voto di fiducia nel futuro di Qantas”.

Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International, ha dichiarato: “Qantas è una delle compagnie aeree iconiche del mondo, con uno spirito visionario sin dal suo inizio oltre 100 anni fa. Siamo onorati della fiducia che Qantas sta riponendo in Airbus e impazienti di consegnare al Gruppo una delle flotte più moderne, efficienti e sostenibili del mondo. Questa decisione di Qantas sottolinea la posizione dell’A350 come velivolo widebody a lungo raggio di riferimento”.

“A220, A321XLR e A350 sono i leader di mercato nelle rispettive categorie di dimensioni. Oltre a offrire i più alti livelli di comfort per i passeggeri, apportano un cambio di passo in termini di efficienza, utilizzando fino al 25% in meno di carburante, una riduzione simile delle emissioni di carbonio e un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

Tutti gli aeromobili Airbus in produzione sono certificati per volare con un 50% sustainable aviation fuel (SAF) blend, con l’obiettivo di aumentarlo al 100% entro il 2030”, conclude Airbus.

Rolls-Royce: accordo per 12 Trent XWB-97 powered Airbus A350-1000

Qantas si è impegnata in un accordo per 12 Airbus A350-1000 con motori Trent XWB-97, che sosterranno le sue ambizioni di operare i voli commerciali non-stop più lunghi del mondo, consentendo ai passeggeri di volare direttamente tra Londra o New York verso le città della costa orientale australiana di Sydney e Melbourne.

Rolls-Royce e Qantas si sono inoltre impegnate a firmare un TotalCare® service agreement per i motori Trent XWB-97 che equipaggeranno i 12 velivoli, fornendo alla compagnia aerea prevedibilità e affidabilità per i servizi e la manutenzione della nuova flotta.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Ci occupiamo di motori Qantas da oltre 40 anni e siamo lieti di fare la storia con Qantas su Project Sunrise. Questo progetto è strettamente allineato con la passione della nostra azienda per l’innovazione pionieristica e il raggiungimento di primati nel settore. Il nostro motore Trent XWB ha già un pedigree nell’alimentare voli a lunghissimo raggio, con la massima efficienza e affidabilità”.

“Il Trent XWB-97 è il large aero engine più efficiente al mondo oggi in servizio, offrendo un vantaggio del 15% sul consumo di carburante rispetto al primo motore Trent, consentendo alle compagnie aeree di volare più lontano con meno carburante. È inoltre pronto per operare con SAF, man mano che diventeranno più disponibili per le compagnie aeree in futuro. Questo è in linea con il nostro impegno a dimostrare che tutti i motori Trent saranno compatibili con 100% SAF entro il 2023. Inoltre, grazie all’efficienza del motore, il Trent XWB ha contribuito a evitare più di 10 milioni di tonnellate di CO2 da quando è stato lanciato nel 2015.

Oltre a offrire una maggiore efficienza, il Trent XWB offre un cambio di passo in termini di maturità e affidabilità per il settore, ottenendo costantemente una dispatch reliability migliore del 99,9%.

Dopo la sua entrata in servizio nel 2015, il Trent XWB ora ha raggiunto più di otto milioni di engine flying hours in service con più di 30 operatori, dimostrando la sua versatilità e capacità volando su una gamma di rotte diverse, dai segmenti a corto raggio ai voli a lunghissimo raggio di circa 18 ore”, afferma Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)