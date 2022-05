Embraer e Aernnova concludono lo strategic partnership agreement in Évora

Embraer e Aernnova hanno concluso oggi l’accordo di partnership strategica annunciato all’inizio del 2022. Pertanto, Aernnova ora possiede tutte le azioni di Embraer Metálicas ed Embraer Compósitos, con un investimento totale di circa 174 milioni di dollari.

“Per Embraer, questa partnership rappresenta un’ulteriore opportunità per aumentare la capacità produttiva di queste due unità, poiché oltre alla fornitura di componenti per le aree commercial, executive aviation and defense dell’azienda, c’è l’aspettativa di un aumento della produzione di componenti per altri produttori aeronautici globali. Ciò implica più posti di lavoro in questa regione interna del Portogallo, nonché un potenziale aumento delle esportazioni. Pertanto, gli stabilimenti di Évora contribuiscono anche all’aumento della capacità di produzione aeronautica della regione dell’Alentejo e ne garantiscono la posizione di riferimento nel cluster aeronautico del Portogallo.

L’accordo è anche in linea con la strategia di crescita di Aernnova, che rafforza ulteriormente lo status dell’azienda come leader globale nella progettazione e produzione di aerostrutture e mira ad aumentare la capacità produttiva dei centri di eccellenza di Évora, la cui attività è strategica importanza per i prodotti attuali e futuri di Embraer.

Con 500 dipendenti, le unità Évora producono, tra l’altro, componenti per ali e stabilizzatori verticali e orizzontali per i programmi aeronautici di Embraer come i jet executive Praetor 500 e Praetor 600, le due generazioni della famiglia di jet commerciali E-Jets e il multi-mission aircraft KC-390 Millennium. Le unità industriali in Portogallo costituiranno i più grandi centri di produzione di Aernnova nel mondo”, afferma Embraer.

“Questo accordo rafforza la posizione di Aernnova come fornitore di primo livello per aeromobili single-aisle e migliora la sua presenza negli executive and defense aerospace markets. La capacità di queste unità industriali consentirà inoltre di firmare nuovi contratti, sia con Embraer che con altri produttori.

Embraer mantiene il suo impegno strategico in Portogallo, il paese in cui l’azienda investe di più nella capacità industriale, al di fuori del Brasile. Ne è un esempio l’investimento recentemente annunciato di 74 milioni di euro in OGMA per portare in Portogallo la manutenzione dei motori GTF di Pratt & Whitney, utilizzati dalla nuova generazione di aerei commerciali. Questo accordo creerà 300 posti di lavoro e potrebbe triplicare il fatturato annuo a 600 milioni di euro.

Ma non è solo nelle unità industriali che Embraer ha concentrato i suoi nuovi investimenti in Portogallo. A marzo è stato avviato un progetto di cooperazione allo sviluppo tecnologico con la firma di un Memorandum of Understanding con idD Portugal Defence ed ETI. Questa nuova partnership mira a sviluppare prodotti per la Difesa e a duplice uso in aree legate a training and simulation technologies, in particolare Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality and Data Analytics”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)