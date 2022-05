News Brevi – 04.05.2022

DECARBONIZZAZIONE: L’AEROPORTO DI BOLOGNA FINANZIA PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE IN KENIA, PERU’ E INDONESIA – Non si ferma l’impegno dell’Aeroporto di Bologna sui temi dello sviluppo sostenibile e della riduzione dell’impatto ambientale. Nel corso del 2021 la società di gestione del Marconi ha ridotto le proprie emissioni totali di CO2 del 5% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid) ed ha compensato il 100% delle emissioni generate direttamente e indirettamente sullo scalo tramite l’acquisto di “crediti di carbonio”. Nel dettaglio, grazie alla collaborazione con Shell Energy Italia, Aeroporto di Bologna ha compensato l’emissione in atmosfera di 2.579 tonnellate di CO2 prodotte dalla combustione del gas metano utilizzato per il funzionamento dello scalo, attraverso il sostegno di progetti green in Kenia, Perù e Indonesia. Tramite il supporto tecnico di CO2 Advisor, inoltre, la società di gestione del Marconi ha compensato altre 2.097 tonnellate di CO2 prodotte principalmente dalle centrali termiche dello scalo, finanziando un progetto di produzione di energia idroelettrica in Indonesia. La compensazione delle emissioni di CO2 prodotte dall’aeroporto e il finanziamento di corrispondenti progetti di decarbonizzazione continuano anche per il 2022, nell’ambito dell’adesione del Marconi all’impegno di ACI Europe verso “Net Zero Carbon Emissions from Airport Operations” e del più articolato Piano di Sostenibilità di AdB, che prevede, tra le varie attività, anche importanti investimenti in energia rinnovabile ed efficienza energetica.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD APRILE 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di aprile. Ad aprile Ryanair Group ha trasportato 14,24 milioni di passeggeri (aprile 2021: 1,04 milioni), con un load factor del 91% (67% ad aprile 2021). A novembre Ryanair Group aveva trasportato 10,2 milioni con un load factor dell’86%, a dicembre 9,5 milioni con un load factor dell’81%, a gennaio 7,0 milioni con un load factor del 79%, a febbraio 8,7 milioni con un load factor dell’86%, a marzo 11,2 milioni con un load factor dell 87%. Ryanair ha operato oltre 82.600 voli ad aprile. Il traffico di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 stato influenzato dalle restrizioni per la variante Omicron. Il traffico di marzo 2022 è stato influenzato dall’invasione russa dell’Ucraina che ha causato la cancellazione di 2.000 voli da/per l’Ucraina a causa della chiusura dello spazio aereo.

EUROWINGS LANCIA UNA NUOVA BRAND CAMPAIGN – Eurowings sta trasmettendo una nuova brand campaign in televisione e numerosi altri canali media, presentando per la prima volta il nuovo brand slogan “Fly your way”. L’obiettivo è posizionare Eurowings come compagnia aerea di valore in Europa, che si distingue fortemente dalla concorrenza a basso costo e offre ai suoi passeggeri, sia privati che business, la migliore esperienza di viaggio possibile, rilassata e flessibile. La campagna sottolinea questo riposizionamento di Eurowings: oltre alle interessanti offerte di voli, il focus è sui desideri attuali dei clienti. Nella campagna Eurowings presenta i suoi prodotti e servizi che consentono ai passeggeri di vivere un’esperienza di viaggio positiva, ad esempio la possibilità di prenotare un free middle seat a partire da 10 euro, la compensazione della CO2 del volo con un solo clic o opzioni di cambio prenotazione flessibili fino a 40 minuti prima della partenza. Lorenza Maggio, Vice President Customer Experience and Marketing, Eurowings: “L’obiettivo è che i nostri ospiti associno istantaneamente Eurowings all’esperienza di viaggio più rilassata e flessibile”. La nuova Eurowings brand campaign porta i suoi spettatori in un viaggio verso la promessa “relaxed travel from start to finish”. Il protagonista principale della campagna è il “Travel Dude”, il viaggiatore più rilassato del mondo. Dovrebbe mostrare quanto può essere facile e rilassante viaggiare con Eurowings. La brand campaign durerà quattro settimane sui canali TV tedeschi e sarà completata da annunci digitali out-of-home.

MALAYSIA AIRLINES AUMENTA LE FREQUENZE IN SEGUITO ALLA RIMOZIONE DELLE RESTRIZIONI – In seguito all’apertura dei confini nel mese di aprile, la Malesia ha rimosso tutte le restrizioni legate al covid-19 a partire dall’1 maggio 2022. Tutti i viaggiatori completamente vaccinati, i bambini sotto i 12 anni indipendentemente dal loro status vaccinale e tutti i viaggiatori guariti dal covid-19 tra 6 e 60 giorni prima della partenza, non dovranno più eseguire il test RT-PCR prima del viaggio. Inoltre non sarà più necessario eseguire il test entro 24 ore dall’arrivo in Malesia. Per facilitare la crescita della domanda, Malaysia Airlines aumenterà la frequenza del suo volo Londra-Kuala Lumpur operato dall’aeromobile A350, a due volte la settimana a partire dal 30 giugno.

IBERIA PARTECIPA A SOUTH SUMMIT – Nell’ultimo decennio South Summit si è affermato come piattaforma leader e luogo di incontro per l’imprenditorialità e l’innovazione in tutto il mondo, che riunisce le startup più dirompenti, gli investitori e le società dinamiche combinando, in un unico ecosistema, la voce dell’esperienza con uno spirito imprenditoriale. Iberia, che non perde mai questo evento, sarà presente al South Summit Madrid, che si svolgerà dall’8 al 10 giugno. Qui si incontreranno startup, aziende, relatori e investitori di diversi settori e paesi e i partecipanti avranno la possibilità di stringere accordi strategici, sviluppare piattaforme di collaborazione e accelerare progetti imprenditoriali. Al suo stand per l’edizione di quest’anno, Iberia esporrà le soluzioni su cui sta lavorando per promuovere un’esperienza di viaggio più sostenibile e personalizzata attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. Inoltre, la compagnia aerea parteciperà al South Summit Brazil dal 4 al 6 maggio, con l’obiettivo di cercare talenti nell’ecosistema latino-americano. Iberia cercherà startup al South Summit con le quali potrebbe sviluppare nuovi prodotti e servizi per migliorare l’esperienza cliente e innovare nel settore dei viaggi. In breve, sosterrà gli imprenditori più promettenti affinché le loro attività possano decollare. Iberia e South Summit hanno rinnovato un accordo per cui la compagnia aerea mette a disposizione delle startup il suo programma “On Business”, con vantaggi speciali. Oltre alla sua collaborazione con South Summit, Iberia fa parte di Hangar 51, startup collaboration programme di IAG.

AIR CANADA CARGO EFFETTUA IL PRIMO FREIGHTER FLIGHT PER MADRID – Air Canada ha operato il primo volo di un Boeing 767-300 Freighter di Air Canada Cargo con destinazione Madrid, mentre continua ad espandere il proiprio freighter network in Europa. Attraverso la sua vasta rete di voli cargo e passeggeri, le spedizioni dagli Stati Uniti, dall’America Latina e dal Canada possono connettersi facilmente a Madrid e Barcellona tramite l’hub di Toronto. “Con il nostro secondo Boeing 767-300 Freighter ora in flotta, stiamo aumentando la nostra presenza in Europa. Oltre ai voli per Francoforte, Air Canada Cargo offrirà tre voli settimanali per Madrid, in arrivo da Toronto e Halifax, con merci provenienti dal suo Canadian, US and Latin American freighter network, fornendo un collegamento diretto per con il Canada e oltre”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial, at Air Canada Cargo. “Air Canada e Air Canada Cargo si impegnano a fornire capacità affidabile e dedicata al mercato europeo mentre continuiamo ad espandere la flotta cargo. Ciò include il recente annuncio dell’acquisizione di due nuovi velivoli 767-300 Freighter che entreranno in servizio nel 2023″. Air Canada e Air Canada Cargo offrono anche capacità per Madrid e Barcellona sul servizio passeggeri con cinque voli settimanali da Toronto.

LUFTHANSA GROUP: NUOVA TRAVEL SOLUTION PER SMALL AND MEDIUM COMPANIES – Le compagnie aeree di Lufthansa Group e TripActions hanno annunciato un’innovativa all-in-one business travel platform per small and medium-sized companies. La soluzione di facile utilizzo fornisce l’accesso diretto ai contenuti di voli, alloggi, treni e autonoleggi grazie a un processo di prenotazione rapido e personalizzato che sfrutta la tecnologia avanzata e consente l’accesso a tutte le offerte NDC. “Sono lieto che oggi, per la prima volta da oltre un decennio, diamo il via a una piattaforma di prenotazione e assistenza completamente nuova”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Senior Vice President Channel Management at Lufthansa Group Network Airlines and Chief Commercial Officer SWISS. “Stiamo portando l’esperienza di viaggio senza interruzioni per i nostri clienti aziendali a un nuovo livello leader del settore grazie alla nostra partnership strategica con TripActions”. I clienti aziendali possono scegliere tra due livelli della piattaforma BusinessToGo a seconda delle esigenze individuali: un pacchetto Essentials e un pacchetto Premium. In entrambe le versioni i corporate clients possono accedere all’intera gamma di voli Lufthansa Group e dei suoi partner di joint venture, nonché a un’ampia gamma di contenuti come hotel, treni e auto a noleggio di TripActions. Con il pacchetto Premium ai clienti aziendali viene offerto un migliore imbarco e supporto nella configurazione della piattaforma, se necessario, oltre all’accesso alle offerte di altre compagnie aeree. “Con il lancio della nuova soluzione di viaggio offriamo agli unmanaged small and midsize corporate customers la possibilità di utilizzare una business booking platform innovativa e moderna che combina le ultime tecnologie”, aggiunge Stefan Kreuzpaintner, Senior Vice President Sales for Lufthansa Group Network Airlines and Chief Commercial Officer of Lufthansa Airline. I corporate customers possono saperne di più sui siti Web Lufthansa Group for Business e PartnerPlusBenefit e registrarsi direttamente su tripactions.com/businesstogo. Lufthansa Group BusinessToGo in collaborazione con TripActions è immediatamente disponibile nei DACH home markets of Lufthansa Group airlines (Austria, Germany, and Switzerland) e in Belgio.

DELTA PARTECIPA AL “SUSTAINABLE FLIGHT CHALLANGE” DI SKYTEAM – Per mostrare le soluzioni sostenibili oggi disponibili, Delta ha partecipato alla Sustainable Flight Challenge di SkyTeam Alliance, un’iniziativa in cui le compagnie aeree partner condividono conoscenze e innovazioni con l’obiettivo comune di ridurre l’impronta di carbonio del settore. “Innovare attraverso la partnership è il modo più veloce per il nostro settore di iniziare a ridurre immediatamente le nostre emissioni”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “Questa sfida ci offre l’opportunità di collaborare con i nostri partner sulle soluzioni disponibili oggi, accelerando le tecnologie di domani”. Delta sta adottando le misure fondamentali oggi disponibili per ridurre la propria impronta di carbonio.

DELTA PROSEGUE A MIGLIORARE LA CUSTOMER EXPERIENCE CON NUOVI DELTA SKY CLUB – Delta sta realizzando nuovi Delta Sky Club all’avanguardia ed espandendo i Club esistenti per offrire un’esperienza migliore gli ospiti. “Stiamo creando le migliori esperienze della categoria nelle nostre lounge, che rendono ogni club una parte ambita del viaggio”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Dal lavoro con artisti locali all’incorporazione di nuovi elementi culinari, continuiamo a cercare modi per offrire un’esperienza e un’atmosfera ampiamente apprezzate dai clienti Delta”. Ove possibile, il team Delta Sky Club sta espandendo la capacità nei mercati chiave e pianificando una crescita a lungo termine. Ecco perché Delta ha appena realizzato i suoi club migliori e più grandi a New York e Los Angeles, due hub chiave in cui la compagnia aerea continua a investire. Il Club recentemente aperto presso il nuovo Sky Way di Delta al Terminal 3 di LAX include posti a sedere per oltre 500 ospiti e il nuovo Delta Sky Club presso l’aeroporto LaGuardia di New York, che aprirà nel Terminal C di Delta trasformato a giugno, sarà ancora più grande, con una capienza di quasi 600 ospiti. Un altro nuovo Delta Sky Club aprirà al Terminal 5 di Chicago-O’Hare questo autunno, mentre quest’estate apriranno Club ampliati negli aeroporti di Nashville, Boston e Atlanta. Al di fuori degli Stati Uniti, il Delta Sky Club di Haneda Airport a Tokyo, messo in pausa a causa della pandemia, aprirà i battenti all’inizio di agosto. Delta sarà l’unica compagnia aerea statunitense con una lounge proprietaria ad Haneda. Al via i piani per le prime lounge in assoluto dedicate ai clienti Delta One. Le lounge esclusive Delta One apriranno le loro porte a JFK e LAX rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

DEUTSCHE LUFTHANSA AG: PUBBLICATO IL DISCORSO DEL CEO PER L’AGM 2022 – Deutsche Lufthansa AG ha pubblicato sul suo sito web il discorso del CEO Carsten Spohr prima del 2022 Annual General Meeting del 10 maggio 2022. Ciò offre agli azionisti l’opportunità di fare riferimento al discorso del CEO di Deutsche Lufthansa AG per le loro domande. Gli azionisti possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno fino all’8 maggio 2022 (ore 24.00). Ulteriori informazioni sull’Assemblea Generale Annuale all’indirizzo: lufthansagroup.com/agm.

AIRBUS: MoU PER FAVORIRE AVIATION JOBS IN INDIA – Airbus ha firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) con Tata STRIVE, skill development initiative di Tata Trusts, e l’Aerospace and Aviation Sector Skill Council (AASSC), per formare i giovani indiani per aviation and aerospace jobs. L’AASSC è l’organismo di punta nello sviluppo delle competenze nel settore aerospaziale e aeronautico, sotto l’egida della National Skill Development Corporation (NSDC). “L’India sta assistendo a una crescita esponenziale in ogni aspetto dell’ecosistema aerospaziale e aeronautico. Ciò sta alimentando la domanda di posti di lavoro nel settore aerospaziale e con essa la crescente necessità di competenze pertinenti. Crediamo che la forza dell’India risieda nel suo talento e siamo profondamente coinvolti nel nutrire i giovani e dotarli delle giuste competenze, che soddisferanno questa crescente domanda e li prepareranno per i lavori che daranno forma al futuro dell’aerospazio nel paese”, ha affermato Rémi Maillard, President and MD of Airbus India & South Asia. “Il settore dell’aviazione indiana in forte crescita vedrà la domanda di personale qualificato e Tata STRIVE desidera essere ben posizionata per sfruttare l’opportunità di abilitare questi lavori per i giovani con cui lavoriamo. La partnership con Airbus e Aerospace and Aviation Sector Skill Council riunisce i punti di forza complementari delle organizzazioni in un modello che crea un pool di talenti per il settore, aiutando i giovani a realizzare le proprie aspirazioni e a costruire carriere nel settore dell’aviazione”, ha affermato Anita Rajan, CEO – Tata STRIVE. Le tre entità formeranno un gruppo di lavoro congiunto per esplorare le competenze in aree quali airport operations, flight training, engineering and maintenance, nonché per i requisiti della forza lavoro per safety of aircraft and airports. Le organizzazioni sfrutteranno i loro centri esistenti per fornire corsi. Inoltre, i tre partner cercheranno anche sinergie per esplorare il loro supporto sulle competenze in drones operation and MRO.