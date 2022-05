Embraer: Eve pubblica il Concept of Operations for Urban Air Mobility in Rio de Janeiro

Eve UAM, una società Embraer, ha pubblicato oggi il Concept of Operations (CONOPS) per il futuro mercato della Urban Air Mobility (UAM) a Rio de Janeiro. Il documento riunisce dati e analisi che coprono la prospettiva, i punti di attenzione e le esigenze operative degli eVTOL (electric vertical take-off and landing) vehicles, il viaggio dei passeggeri, i servizi e il supporto. Il CONOPS è stato sviluppato attraverso una cooperazione senza precedenti con undici partner strategici ed enti governativi, tra cui ANAC (Civil Aviation Agency of Brazil), DECEA (Department of Airspace Control), EDP Brasil, Helisul Aviação, Skyports, Flapper, RIOgaleão, Universal Aviation, ABAG (Brazilian General Aviation Association), oltre a Beacon, piattaforma che collega l’ecosistema dei servizi di manutenzione degli aeromobili, e Atech, società specializzata nel controllo e gestione del traffico aereo (civile e militare), entrambi del Gruppo Embraer.

“Tutti i partner di questo gruppo di lavoro svolgono ruoli essenziali nello sviluppo della mobilità aerea urbana. Pertanto, questo documento collaborativo è stato progettato per comprendere meglio le caratteristiche e le sfide affrontate da questo modo di trasporto. Fornisce inoltre informazioni sull’ecosistema UAM che non solo possono essere adattate, ma anche sviluppate con soluzioni per garantire un’espansione sicura e sostenibile”, ha affermato Luiz Mauad, Vice President of Services and Fleet Operations, Eve.

La progettazione del CONOPS comprendeva studi sugli aspetti che incidono sull’ecosistema UAM, gruppi di discussione che coinvolgono i pilastri principali per il suo sviluppo e un periodo di operazioni di volo eseguite nel novembre 2021 tra il quartiere di Barra da Tijuca e l’aeroporto internazionale RIOgaleão, che hanno simulato l’ecosistema UAM con un elicottero. La comunità ha anche potuto partecipare a questa simulazione acquistando biglietti a prezzi accessibili su uno dei sei voli giornalieri condotti nel periodo di simulazione di 30 giorni. I dati e le informazioni raccolte da questa simulazione contribuiranno a definire le caratteristiche e le esigenze per lo sviluppo della mobilità aerea urbana non solo a Rio de Janeiro ma anche in altri luoghi, creando un progetto UAM per qualsiasi città.

Il CONOPS sarà disponibile sul sito Web di Eve per consentire all’intera comunità di comprendere meglio come l’ecosistema UAM consentirà un nuovo mezzo di trasporto conveniente, sicuro e sostenibile. Eve spera che il CONOPS incoraggi tutti i responsabili di questo ecosistema a evolversi insieme in modo che l’industria, le agenzie di regolamentazione, gli enti civili e governativi e la comunità possano continuare a investire, sviluppare e integrare questa nuova modalità di trasporto.

Il CONOPS si evolverà costantemente.

(Ufficio Stampa Embraer)