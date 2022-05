Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Austrian e Brussels Airlines nel primo trimestre 2022

Di seguito i risultati riportati nel primo trimestre 2022 dalle compagnie di Lufthansa Group Swiss International Air Lines, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

Swiss International Air Lines

Sebbene la variante Omicron abbia inferto un duro colpo alla ripresa del settore aeronautico all’inizio di quest’anno, Swiss International Air Lines (SWISS) è stata in grado di migliorare sostanzialmente il suo risultato operativo per il primo trimestre 2022 rispetto al livello dell’anno precedente. La perdita d’esercizio del primo trimestre è stata ridotta di oltre il 75% a -47,4 milioni di CHF (1° trimestre 2021: -201,0 milioni di CHF). Gli utili sono stati migliorati in particolare da un aumento tangibile della domanda, che ha più che raddoppiato i ricavi totali del periodo a poco meno di 712,0 milioni di franchi (1° trimestre 2021: 299,6 milioni di franchi). SWISS ha anche continuato a lavorare per aumentare sistematicamente la sua redditività e ridurre i suoi costi nell’ambito del suo programma di ristrutturazione. I risultati sono stati gravati, tuttavia, dall’aumento dei costi del carburante. Anche la domanda è stata leggermente e temporaneamente indebolita dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. SWISS ha generato nel primo trimestre un free cash flow di oltre CHF 200,0 milioni.

Afferma il CFO di SWISS Markus Binkert: “Il sostanziale miglioramento anno su anno che abbiamo ottenuto nei risultati del primo trimestre e il nostro flusso di cassa positivo ci danno fiducia e ci aiutano a confermare il nostro impegno a registrare un ‘black zero’ earnings result per il 2022 nel suo insieme”.

Prosegue il CFO Markus Binkert: “Con le nostre tendenze commerciali stabili e lo sviluppo positivo della nostra situazione di liquidità, siamo ora in grado di considerare alternative di finanziamento per sostituire l’attuale linea di prestito bancario. Finché ulteriori sviluppi geopolitici lo consentiranno, cercheremo di riprogrammare il nostro debito nel corso del secondo trimestre”.

Guardando all’andamento positivo degli utili, il CEO di SWISS Dieter Vranckx aggiunge: “Le tendenze attuali ci fanno sperare che la pandemia abbia raggiunto un punto di svolta ora. Possiamo anche vedere chiaramente che le nostre misure di ristrutturazione stanno avendo i loro effetti. Possiamo guardare di nuovo al futuro con fiducia, grazie soprattutto ai nostri dipendenti e a tutti i loro instancabili sforzi”.

SWISS ha trasportato oltre 1,8 milioni di passeggeri nel primo trimestre del 2022, quasi sei volte e mezzo in più rispetto all’anno precedente. Ma i volumi di passeggeri sono ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi del 2019. Nel periodo sono stati operati più di 18.300 voli, quattro volte il numero effettuato un anno fa. A livello di sistema, SWISS ha offerto il 156,6% in più di capacità (in ASK) nel primo trimestre anno su anno. Il volume totale del traffico (in RPK) è aumentato del 487,3% su base annua nello stesso periodo. Il load factor nel primo trimestre a livello di sistema si è attestato al 62,9%, 35,4 punti percentuali al di sopra del livello dell’anno precedente.

SWISS proseguirà costantemente la trasformazione aziendale avviata in risposta alla pandemia. Gli sviluppi del primo trimestre su questi fronti includevano il lancio della nuova SWISS Premium Economy sulla sua flotta di aeromobili Boeing 777-300ER a lungo raggio. Tutti e dodici i Boeing 777 di SWISS dovrebbero avere la nuova classe di sedili installata entro la fine di giugno. SWISS ha anche introdotto il nuovo concetto innovativo di cabina “Airspace” per la sua flotta della famiglia Airbus A320neo.

La compagnia sarà inoltre la prima compagnia aerea passeggeri al mondo ad adottare l’innovativa tecnologia aeronautica AeroSHARK, che dovrebbe ridurre le emissioni annuali di anidride carbonica di SWISS fino a 15.200 tonnellate.

Il CEO Dieter Vranckx conclude: “Nonostante le numerose incertezze che caratterizzano ancora i nostri mercati, siamo ben attrezzati e ben posizionati in SWISS per mantenere il nostro posto come una delle principali compagnie aeree europee”.

Austrian Airlines

“Attualmente stiamo registrando numeri di prenotazione notevoli per i giorni festivi di maggio e giugno, nonché per le vacanze estive. I nostri ospiti stanno nuovamente prenotando a lungo termine: i voli per le vacanze estive si stanno già riempiendo e anche i viaggi d’affari sono di nuovo in aumento. Questa dinamica ci rende molto fiduciosi”, afferma il CCO di Austrisan, Michael Trestl.

Nel primo trimestre 2022 i ricavi di Austrian Airlines sono stati pari a 201 milioni di euro, quindi più del triplo rispetto all’anno precedente (1° trimestre 2021: 61 milioni di euro), ma comunque un terzo inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020 (1° trimestre 2020: 287 milioni di euro), quando è iniziata la pandemia.

Rispetto al 2021, l’adjusted EBIT è leggermente peggiorato (-5%) a -109 milioni di euro (1° trimestre 2021: -105 milioni di euro), in parte a causa delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia e dell’aumento dei costi del carburante. Tuttavia, l’adjusted EBIT è migliorato del 20% rispetto al 2020 (1° trimestre 2020: -136 milioni di euro). La liquidità di Austrian Airlines rimane a un livello molto alto.

Nel primo trimestre dell’anno Austrian Airlines ha trasportato 1,1 milioni di passeggeri, un aumento di quasi quattro volte rispetto al 2021 (1° trimestre 2021: 308.000). Il load factor è stato del 63,2%, quindi 10,6 punti percentuali in più rispetto al 2021 (1° trimestre 2021: 52,5%) e 5 punti percentuali in meno rispetto al 2020 (1° trimestre 2020: 68,2%).

Alla fine del primo trimestre, l’allentamento di molte restrizioni in molte parti d’Europa e nel mondo ha portato a nuove prenotazioni. Per i voli nei mesi da aprile a settembre, le prenotazioni in entrata presso Austrian Airlines sono attualmente quasi quattro volte superiori rispetto all’anno precedente. La compagnia di bandiera austriaca si prepara per aerei completi quest’estate, con un’offerta del 20% più ampia per le destinazioni turistiche europee, rispetto al 2019, e nuovo personale di cabina. Inoltre, sono in aumento anche le prenotazioni per le destinazioni verso il Nord Atlantico, inclusa Los Angeles, che rientra nel network.

L’attuale aumento dei prezzi del cherosene pone sfide importanti per l’intera industria aeronautica. Sebbene vi sia un forte rialzo nel segmento turistico, la tendenza al rialzo dei viaggi d’affari è in qualche modo più piatta, ma la domanda di comfort aggiuntivo è in aumento. Per far fronte a questo sviluppo, Austrian Airlines ha quasi raddoppiato la Premium Economy Class sull’intera flotta di B767.



“L’intero Austrian team è pronto Con una Premium Economy Class ampliata e oltre 150 cabin staff recentemente reclutati, siamo pronti per il decollo in un’estate in piena operatività”, afferma il COO, Francesco Sciortino.

Brussels Airlines

Brussels Airlines chiude il primo trimestre con un miglioramento dell’11% rispetto all’anno precedente. Tradizionalmente il periodo più basso dell’anno nel settore dell’aviazione, il primo trimestre è stato ancora influenzato dalle conseguenze della pandemia di Covid.

I ricavi di Brussels Airlines sono aumentati di 102 milioni di euro, o del 185% su base annua, a 157 milioni di euro nel primo trimestre del 2022 (anno precedente: 55 milioni di euro), grazie a un aumento della produzione del 160%.

L’adjusted EBIT nel periodo di riferimento è stato pari a –62 milioni di euro (anno precedente: –70 milioni di euro).

“Nel primo trimestre abbiamo ancora sentito l’impatto della pandemia, anche se siamo riusciti ad aumentare la nostra offerta del 160%. L’impatto diretto della guerra russo-ucraina è rimasto molto limitato per noi finora, poiché Brussels Airlines non aveva pianificato operazioni nella regione colpita. Quello che sentiamo è l’aumento del prezzo del carburante, anche se per ora siamo ancora ben protetti in gran parte grazie alle nostre politiche di copertura. Ora guardiamo avanti a un’estate molto richiesta mentre le persone tornano a viaggiare dopo la pandemia”, afferma Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Quest’anno Brussels Airlines prevede di riportare la sua capacità all’80% dei livelli del 2019, grazie all’aggiunta di due aeromobili a medio raggio e un ulteriore aereo a lungo raggio, per rafforzare la sua posizione in Africa occidentale e rafforzare ulteriormente il suo hub a Bruxelles. La domanda dovrebbe essere molto alta man mano che vengono eliminate le restrizioni pandemiche in tutto il mondo.

