Bombardier amplia significativamente i margini di profitto nel trimestre

Bombardier riporta i risultati del primo trimestre 2022.

I ricavi di 1,2 miliardi di dollari riflettono una forte performance del mercato post-vendita e 21 consegne di aeromobili, sulla buona strada verso la previsione per l’intero anno di oltre 120 consegne.

L’adjusted EBITDA è salito a 167 milioni di dollari, un miglioramento del 36% anno su anno alimentato dalla Global 7500 margin expansion, dall’esecuzione del piano di riduzione dei costi e dai maggiori contributi del mercato post-vendita. First quarter reported EBIT from continuing operations pari a 85 milioni di dollari.

La forte free cash flow generation di 173 milioni di dollari dalle operazioni continue rappresenta un miglioramento di 578 milioni di dollari anno su anno. L’adjusted liquidity si attesta a 1,8 miliardi di dollari. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 marzo 2022 erano di 1,4 miliardi di dollari.

L’unit book-to-bill del primo trimestre è pari a 2,5 e il backlog è aumentato di 1,3 miliardi di dollari, a 13,5 miliardi di dollari, dall’inizio del 2022, un riflesso della continua forte acquisizione di ordini.

“Sono particolarmente soddisfatto della continua e robusta free cash flow generation che abbiamo ottenuto in questo trimestre. Questa è una testimonianza degli sforzi concertati del nostro team di vendita, che ha lavorato diligentemente per ottenere il massimo dalla forte domanda e si è assicurato un’assunzione di ordini molto forte”, ha affermato Éric Martel, President and CEO, Bombardier. “Mentre stiamo chiaramente seguendo bene la nostra guidance per il 2022, stiamo optando per prendere alcuni mesi per misurare l’impatto degli attuali contesti geopolitici e di mercato globali, per valutare attentamente la vera dimensione di qualsiasi potenziale rialzo”.

I ricavi di Bombardier dalle vendite di business jet e dai servizi aftermarket sono stati pari a 1,2 miliardi di dollari durante il primo trimestre 2022, poiché l’utilizzo dei business jet e le ore di volo hanno continuato ad aumentare in tutto il mondo. La società ha consegnato un totale di 21 velivoli nel primo trimestre del 2022. Bombardier ha anche registrato ricavi record per l’aftermarket, con un miglioramento del 34% circa rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

In termini di profitto, la società ha ampliato il suo adjusted EBITDA margin anno su anno di 420 punti base, fino a raggiungere il 13,4%.

Durante il primo trimestre del 2022, Bombardier ha completato il rimborso parziale di Senior Notes in circolazione per un valore totale di 400 milioni di dollari, una pietra miliare nella sua strategia di deleveraging. Bombardier è stato in grado di ripagare questo debito utilizzando liquidità e mezzi equivalenti generati nel 2021. Il continuo deleveraging dell’attività rimane una priorità per Bombardier.

“È chiaro che abbiamo davanti a noi un significativo potenziale di generazione di cassa che possiamo continuare a destinare alla riduzione del debito, ma anche significativi investimenti strategici”, ha sottolineato Martel.

La società ha concluso il primo trimestre del 2022 con un traguardo storico per il Global 7500. Il 30 marzo 2022 ha consegnato il centesimo Global 7500 al cliente di lunga data VistaJet (leggi anche qui). Questo è il decimo Global 7500 per VistaJet, che prevede di accogliere un totale di 17 aerei nella sua flotta entro la fine del 2022.

“Questa consegna ha rappresentato un momento estremamente importante per tutti noi di Bombardier, a Montréal, Toronto e Wichita, dove i nostri straordinari team stanno progettando, costruendo e testando questo straordinario velivolo”, ha affermato Martel. “Abbiamo anche celebrato il fatto che ora abbiamo raggiunto il nostro targeted unit cost per questo aereo, che ha aumentato rapidamente il suo contributo all’EBITDA nell’ultimo anno e vedrà i suoi margini più che raddoppiati tra il 2021 e il 2025”.

(Ufficio Stampa Bombardier)