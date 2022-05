Lufthansa Group: significativo aumento della domanda nel primo trimestre 2022

Lufthansa Group beneficia di un significativo aumento della domanda nel primo trimestre 2022 e prevede un’estate record per i viaggi di vacanza.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Il mondo sta attualmente assistendo all’importanza della collaborazione tra le persone. L’aviazione fornisce un contributo importante in questo senso: rafforza lo scambio tra le persone. Continuiamo nella nostra missione di connettere persone, culture ed economie in modo sostenibile. Le restrizioni al traffico aereo sono state ampiamente superate. Ora stiamo mentalmente superando la crisi e ancora una volta apriamo la strada: più concentrati, più efficienti e più sostenibili rispetto a prima della pandemia. Le ultime settimane in particolare hanno mostrato chiaramente quanto sia grande la voglia di viaggiare delle persone. Le nuove prenotazioni aumentano di settimana in settimana, tra i viaggiatori d’affari, ma soprattutto per vacanze e viaggi di piacere. Le supply chain in tutto il mondo sono ancora interrotte mentre la domanda di capacità di trasporto rimane elevata. Ciò rende la nostra decisione strategica di rafforzare ulteriormente Lufthansa Cargo ancora più preziosa”.

Lufthansa Group si è ripreso dalla diffusione della variante Omicron nel corso del primo trimestre del 2022, la domanda dei clienti ha iniziato a riprendersi fortemente, soprattutto in marzo. Oltre all’elevata domanda turistica, anche il segmento dei viaggi business ha registrato una crescente ripresa.

Rispetto all’anno precedente, il Gruppo ha più che raddoppiato i ricavi a 5,4 miliardi di euro (anno precedente: 2,6 miliardi di euro). L’adjusted EBIT è stato pari a -591 milioni di euro, quindi in sensibile miglioramento rispetto al trimestre dell’anno precedente, nonostante gli effetti della pandemia (anno precedente: -1,0 miliardi di euro). L’adjusted EBIT margin è aumentato di conseguenza al -11,0% (anno precedente: -40,9%). Utile netto di -584 milioni di euro, anch’esso in miglioramento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (anno precedente: -1,0 miliardi di euro).

Il numero di passeggeri a bordo delle compagnie aeree del Gruppo è più che quadruplicato nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra gennaio e marzo le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno accolto a bordo 13 milioni di passeggeri (anno precedente: 3 milioni). A seguito del forte aumento della domanda di trasporto aereo durante il primo trimestre, anche la capacità disponibile è stata notevolmente aumentata verso la fine del trimestre. Tra gennaio e marzo 2022, la passenger airline capacity è stata in media del 57% rispetto al livello pre-crisi (171% in più rispetto all’anno precedente).

L’adjusted EBIT delle passenger airlines è stato pari a -1,1 miliardi di euro (anno precedente: -1,4 miliardi di euro). Il risultato è stato gravato dai bassi load factor soprattutto all’inizio del trimestre, dall’aumento dei costi del carburante e dalla mancata ricorrenza di sussidi per lavoro ridotto nell’anno precedente. Tuttavia, i rendimenti sono stati vicini ai livelli pre-crisi. Sul lungo raggio, i rendimenti hanno persino superato il livello del 2019.

Lo sviluppo positivo degli utili nel segmento delle attività logistiche è proseguito nel primo trimestre del 2022. La capacità cargo in tutto il mondo continua a essere limitata dalla mancanza di belly capacity negli aerei passeggeri e dall’interruzione delle supply chain globali, mentre la domanda rimane elevata. Ciò è andato a vantaggio di Lufthansa Cargo, che ha ottenuto ancora una volta un risultato record. L’adjusted EBIT è aumentato del 57% nel primo trimestre, a 495 milioni di euro (anno precedente: 315 milioni di euro).

L’attività di Lufthansa Technik ha continuato a riprendersi nel primo trimestre del 2022. La domanda di servizi di manutenzione e riparazione è aumentata mentre le compagnie aeree di tutto il mondo si preparano per un’ulteriore ripresa del mercato nei prossimi mesi. Lufthansa Technik ha ottenuto un adjusted EBIT positivo di 120 milioni di euro nel primo trimestre 2022 (anno precedente: 45 milioni di euro). La business unit ha così migliorato i suoi guadagni del 167%.

Il risultato di LSG Group è in calo rispetto all’anno precedente, con un adjusted EBIT di -14 milioni di euro (anno precedente: -8 milioni di euro) a causa dell’assenza di misure di sostegno del governo negli Stati Uniti. Senza questo effetto, il risultato sarebbe migliorato.

Nel corso del primo trimestre del 2022 il numero di prenotazioni è aumentato notevolmente, soprattutto verso la fine del trimestre. Spinto dall’elevato livello delle prenotazioni in entrata, l’adjusted free cash flow è stato chiaramente positivo a 780 milioni di euro (anno precedente: -953 milioni di euro). Di conseguenza, l’indebitamento netto è sceso a 8,3 miliardi di euro al 31 marzo 2022 (31 dic 2021: 9,0 miliardi euro). A fine marzo 2022 la liquidità disponibile ammontava a 9,9 miliardi di euro. In tal modo, la liquidità continua a superare l’intervallo target compreso tra 6 e 8 miliardi di euro. Ciò non include ancora la sottoscrizione di una linea di credito revolving all’inizio di aprile, che aumenta il volume delle linee di credito disponibili di 1,3 miliardi di euro. A fine dicembre 2021 la liquidità disponibile di Lufthansa Group ammontava a 9,4 miliardi di euro.

Remco Steenbergen, CFO di Deutsche Lufthansa AG: “La domanda si è ripresa più velocemente e più forte del previsto nelle ultime settimane. L’attuale livello di prenotazioni ci dà fiducia che i nostri risultati finanziari miglioreranno ulteriormente nei prossimi trimestri”.

La compagnia prevede di offrire circa il 75% della capacità pre-crisi nel secondo trimestre 2022. Ciò dovrebbe migliorare significativamente i risultati delle passenger airlines. Nei segmenti logistica e MRO dovrebbero proseguire i trend positivi degli ultimi tre mesi.

Per l’intero anno 2022 Lufthansa Group prevede una annual average passenger airline capacity di circa il 75%. In estate, circa il 95% della capacità pre-crisi sarà offerta sulle rotte europee a corto raggio e circa l’85% sul transatlantico.

Tuttavia, permangono incertezze sull’ulteriore sviluppo del business. A causa delle variazioni estreme del prezzo del cherosene nelle ultime settimane, non è possibile prevedere con precisione l’andamento dei costi del carburante in particolare per l’intero anno. Allo stesso modo, non è possibile prevedere con precisione gli effetti della guerra in Ucraina e il significativo aumento dell’inflazione sul comportamento dei consumatori. La previsione finanziaria per l’intero anno rimane invariata per un miglioramento dell’adjusted EBIT rispetto all’anno precedente.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)