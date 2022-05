Qantas: accordo per acquisire Alliance Aviation

Qantas ha raggiunto un accordo per acquisire completamente l’operatore con base in Australia Alliance Aviation Services Ltd (Alliance), consentendo al vettore di servire meglio il crescente resources sector.

L’accordo, che è soggetto al voto degli Alliance shareholders e alla competition clearance, vedrebbe Alliance diventare una parte interamente controllata di Qantas Group.

Non ci sono modifiche agli accordi di Qantas con Alliance a seguito dell’annuncio, date le approvazioni richieste, che richiederebbero un minimo di diversi mesi per essere garantite.

Alliance ha una flotta di 70 jet che possono ospitare fino a 100 persone ciascuno, il che li rende adatti alle charter operations. Tra questi servizi charter e un piccolo numero di rotte passeggeri che si sovrappongono a grandi siti minerari, Alliance rappresenta circa il 2% del domestic market totale.

Qantas è il più grande singolo cliente di Alliance, con un accordo a lungo termine che vede Alliance operare fino a 18 jet E190 di nuova acquisizione per QantasLink. Questa disposizione ha aiutato ad aprire nuove rotte dirette e ad aumentare le frequenze in tutta l’Australia regionale.

Qantas ha acquistato poco meno del 20% di Alliance nel febbraio 2019 e all’epoca ha segnalato il suo interesse a lungo termine nell’acquisizione del 100% della compagnia aerea. L’ACCC ha indagato su tale partecipazione di minoranza per tre anni e non ha riscontrato che riducesse la concorrenza.

In base all’accordo annunciato oggi, il restante 80% sarebbe acquisito attraverso uno schema di accordi in cui gli azionisti Alliance riceveranno azioni Qantas del valore di $4,75 per ogni azione Alliance che detengono. Qantas emetterebbe nuove azioni per un valore di circa $614 milioni in una transazione che dovrebbe aumentare l’EPS per gli azionisti di Qantas, prima delle sinergie.

Qantas ha informato l’ACCC dell’annuncio e ha fornito dettagli sui vantaggi previsti per i clienti. Qantas continuerà ad aggiornare il mercato sui tempi di completamento previsti man mano che i competition clearance and Alliance shareholder vote processes avanzano.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che l’acquisizione delle azioni rimanenti in Alliance significherebbe che QantasLink può competere meglio nel segmento charter altamente competitivo, in particolare dato lo shared fleet type di aeromobili Fokker: “La flotta di aerei Fokker di Alliance è perfetta per servire in modo efficiente i resources customers in WA e nel Queensland. Hanno anche un grande inventario di pezzi di ricambio che prolungherebbero significativamente la vita pratica di una flotta combinata di circa 70 Fokker.

Mantenere questi aeromobili operativi in modo affidabile più a lungo di quanto entrambi i vettori potrebbero raggiungere da soli contribuirà a mantenere bassi i costi, il che è in definitiva una buona notizia per i charter customers. Ci sono anche vantaggi dall’unione delle nostre operations planning and training facilities.

Il settore delle risorse continua a crescere e qualsiasi nuova gara per i servizi aerei sarà molto competitiva. Ha molto senso per noi unirci ad Alliance per migliorare i servizi che possiamo offrire, il che è positivo sia per le compagnie aeree che per il pubblico in viaggio.

Abbiamo aperto diverse nuove rotte passeggeri utilizzando fino a 18 E190 di Alliance, quindi portare tutti e 33 questi velivoli, più i loro equipaggi, in Qantas Group amplierebbe davvero ciò che potremmo ottenere. Abbiamo in programma di estendere il nostro programma di tariffe inferiori garantite per i residenti in quelle poche comunità in cui Alliance gestisce i propri passenger services, nonché l’accesso al nostro programma Frequent Flyer”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)