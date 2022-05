Qantas conferma la selezione dei motori Pratt & Whitney GTF per gli Airbus A220 e A320neo Family

Pratt & Whitney ha annunciato che Qantas ha confermato la selezione dei motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare 40 Airbus A220 e A320neo family aircraft, incluso l’A321XLR, che la compagnia aerea opererà su rotte domestiche e internazionali a corto raggio (leggi anche qui). I leader di Airbus, Qantas e Pratt & Whitney si sono riuniti a Sydney, in Australia, per celebrare il traguardo con A220 aircraft demonstration flights and static display per i media, le parti interessate e i dipendenti. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Qantas la manutenzione dei motori attraverso un long-term EngineWise® Comprehensive service agreement. Le consegne di aeromobili dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2023.

“Con base a Sydney, Australia, Qantas è la compagnia di bandiera dell’Australia. La storia della compagnia aerea con Pratt & Whitney risale a più di 70 anni fa, agli aerei Douglas DC-3 e DC-4 equipaggiati con i Wasp, seguiti dal Boeing 707 con motore JT3D quando la compagnia aerea è entrata nell’era dei jet. Qantas Group opera attualmente diversi tipi di aeromobili con motori Pratt & Whitney, inclusi più di 100 aeromobili della Airbus A320ceo Family con motori V2500 presso Jetstar, De Havilland Canada Dash 8 aircraft con motori PW100 e PW150 presso QantasLink e il primo Airbus A321P2F al mondo presso Qantas Freight, una passenger-to-freighter conversion dotata di motori V2500”, afferma Pratt & Whitney.

“Ringraziamo Qantas per averci scelto per equipaggiare non solo una, ma due delle loro flotte di prossima generazione”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “La tecnologia del motore GTF fornirà performance economiche e ambientali senza pari e, per velivoli come l’A321XLR, un payload e un range superiori”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, affidabilità, world-class operating costs. La famiglia di motori GTF riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio dal 16 al 20% e l’impronta acustica del 75%, con emissioni di NOx inferiori del 50% alla ICAO CAEP/6 regulation. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, afferma Pratt & Whitney.

