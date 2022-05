International Airlines Group: risultati in miglioramento nel trimestre

International Consolidated Airlines Group (IAG) ha presentato oggi i risultati consolidati del Gruppo per i tre mesi chiusi il 31 marzo 2022.

La capacità passeggeri nel primo trimestre è stata pari al 65% della capacità 2019, in aumento rispetto al 58% nel quarto trimestre 2021, poiché le compagnie aeree del Gruppo hanno continuato a ripristinare la capacità prima del Summer flying programme. Il continuo allentamento delle restrizioni di viaggio, in particolare nel Regno Unito, ha comportato un aumento della domanda di viaggio, senza alcun impatto evidente dalla guerra in Ucraina. Il primo trimestre ha visto una forte ripresa dei viaggi business, con il premium leisure che è rimasto forte. L’impatto di Omicron ha avuto un impatto negativo a breve termine a gennaio e febbraio su risultato operativo, prenotazioni e cancellazioni.

Gli attuali passenger capacity plans il resto del 2022 prevedono circa l’80% della capacità 2019 nel secondo trimestre, l’85% nel terzo trimestre e il 90% nel quarto trimestre, risultando in una capacità per l’intero anno di circa l’80% rispetto a quella del 2019, con il Nord Atlantico vicino alla piena capacità entro il terzo trimestre.

Passenger revenue nel primo trimestre 2022 pari a 2,655 miliardi di euro (459 milioni di euro nel primo trimestre 2021), total revenue pari a 3,435 miliardi di euro (968 milioni di euro nel primo trimestre 2019).

Operating loss nel primo trimestre pari a 731 milioni di euro (2021 restated: operating loss di 1,077 miliardi di euro), operating loss before exceptional items pari a 754 milioni di euro (2021 restated: operating loss before exceptional items di 1,144 miliardi di euro).

Loss after tax and exceptional items nel primo trimestre di 787 milioni di euro (2021 restated: perdita di 1,074 miliardi di euro) e loss after tax before exceptional items di 810 milioni di euro (2021 restated: perdita di 1,131 miliardi di euro).

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La domanda è in forte ripresa in linea con le nostre precedenti aspettative. Ci aspettiamo di essere redditizi dal secondo trimestre in poi e per l’intero anno. Il leisure premium continua a essere il segmento con le migliori performance e i viaggi business sono ai massimi livelli dall’inizio della pandemia. A causa della crescente domanda, le prenotazioni a termine rimangono incoraggianti. Prevediamo di raggiungere l’80% della capacità 2019 nel secondo trimestre e l’85% nel terzo trimestre. La North Atlantic capacity sarà quasi completamente ripristinata nel terzo trimestre.

La perdita operativa del Gruppo si è ridotta significativamente nel primo trimestre rispetto allo scorso anno, con le nostre perdite che riflettono la normale stagionalità, l’impatto di Omicron e i costi associati all’aumento delle operazioni. A livello globale, l’industria dei viaggi sta affrontando sfide a causa del più grande aumento delle operazioni nella storia e British Airways non fa eccezione. La gradita rimozione delle restrizioni nel Regno Unito, combinata con una forte domanda repressa, hanno contribuito a un forte aumento della capacità. L’obiettivo della compagnia aerea al momento è migliorare le operazioni e l’esperienza cliente e migliorare la resilienza operativa.

Siamo orgogliosi che la nostra leadership nella lotta ai cambiamenti climatici continui a essere riconosciuta a livello globale. La Transition Pathway Initiative (TPI) ci ha assegnato il punteggio più alto per le carbon performance”.

IAG prevede che il suo risultato operativo sarà redditizio dal secondo trimestre, portando sia l’operating profit che il net cash flows delle attività operative a essere positivi per l’anno.

