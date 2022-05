News Brevi – 06.05.2022

SAS: IL TRAFFICO DEL MESE DI APRILE 2022 – Nel mese di aprile più di 1,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 380% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata contemporaneamente del 190% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato del 7% e la capacità è stata aumentata del 15%. Il load factor di aprile è stato del 71%, con un miglioramento di 41 punti percentuali rispetto ad aprile dello scorso anno. “Continuiamo il ramp-up e vediamo il maggior numero di passeggeri da marzo 2020. Guardando al futuro, le tendenze delle vendite e delle prenotazioni sono positive per il prossimo periodo estivo. Il traffico da e verso l’Asia rimane una sfida a causa delle restanti restrizioni COVID-19 e della situazione geopolitica, che influiscono sulla ripresa del traffico dell’estremo oriente. Rimaniamo concentrati sulla costruzione di una SAS competitiva e finanziariamente solida, che sarà raggiunta grazie al successo del piano di trasformazione SAS FORWARD”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AERONAUTICA MILITARE: PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO DELL’ANNO PER L’82° CENTRO SAR DI TRAPANI – Un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani è intervenuto ieri, giovedì 5 maggio, per tentare di contribuire allo spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi sulle pendici del Monte Erice, nella provincia di Trapani. L’elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare, nonostante il forte vento che interessava l’area, è decollato nel primo pomeriggio per raggiungere la zona di operazioni in supporto al personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che stava operando a terra. Le particolari condizioni meteorologiche hanno purtroppo costretto l’equipaggio a far rientro in base, dopo il primo sgancio effettuato, in quanto il prosieguo dell’attività avrebbe potuto mettere a repentaglio i requisiti di sicurezza volo minimi. La richiesta di intervento era pervenuta dalla Prefettura di Trapani al Rescue Coordination Centre, il centro dipendente dal National Air and Space Operations Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dell’Aeronautica Militare che si occupa di coordinare e gestire tutte le esigenze che interessano gli assetti deputati alla ricerca e soccorso, tra cui appunto gli elicotteri del 15° Stormo. L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA: VOLI SPECIALI PER LA FINALE UEFA EUROPA LEAGUE – L’Eintracht Frankfurt è in finale UEFA Europa League. È la prima finale europea per il club dal 1980. “Lufthansa permette a quanti più tifosi possibile di vivere la finale dal vivo a Siviglia il 18 maggio. Oltre ai tre scheduled flights da Francoforte e Monaco, ora è possibile prenotare 15 voli speciali operati da Lufthansa ed Eurowings Discover per Siviglia e Jerez de la Frontera. Per i tre scheduled flights da Francoforte e Monaco a Siviglia, Lufthansa utilizzerà aerei più grandi di quanto originariamente previsto. Da Francoforte, i fan possono quindi scegliere tra un totale di sette partenze con Lufthansa ed Eurowings Discover per Siviglia e due partenze per Jerez il 18 maggio. Da Monaco, il 18 maggio sono disponibili sei partenze per Siviglia e tre per Jerez. I voli di ritorno sono previsti in ogni caso per il 19 maggio”, afferma Lufthansa.

RYANAIR: VOLI SPECIALI PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Ryanair ha aggiunto oltre 3.000 posti extra per accogliere i tifosi del Liverpool in viaggio verso Parigi per la finale di Champions League di quest’anno, contro il Real Madrid, allo Stade de France il 28 maggio. Per supportare la domanda, Ryanair ha aggiunto posti extra in partenza da Liverpool e Dublino per Parigi Beauvais il 27, 28, con voli di ritorno il 29. Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Il Liverpool è tornato alla finale di Champions League per la decima volta e siamo lieti di aggiungere oltre 3.000 posti extra per accogliere i fan mentre si recano a Parigi per vedere la loro squadra affrontare il Real Madrid. Questi voli extra partiranno da Liverpool e Dublino per Parigi Beauvais prima della finale del 28 maggio”.

ENAC: INCONTRO TRA PRESIDENTE ENAC E DG AVIAZIONE GIORDANIA – ENAC informa: “ENAC per cooperazione, sviluppo e armonizzazione dell’aviazione civile giordana: questo il tema dell’incontro avvenuto ieri ad Amman tra il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale dell’aviazione civile della Giordania Haitham Misto alla presenza del referente ENAC Filippo Reitano”.

IBERIA: NUOVO NUMERO DEL RONDA IBERIA MAGAZINE – Iberia annuncia il nuovo numero della rivista Ronda Iberia. “La storia di copertina è dedicata alla Repubblica Dominicana, il secondo paese più grande dei Caraibi, con oltre 1.600 km di costa e più di 200 spiagge. Si prosegue verso ulteriori destinazioni “naturali”, con un reportage su Fuerteventura. Porto Rico è la terza raccomandazione della rivista. La mappa illustrata di questa edizione è Washington DC, una città verso la quale Iberia volerà dalla Spagna a partire dal 1 giugno. L’ultimo reportage di questa edizione riguarda Berlino e il suo famoso Cold War bridge, punto d’incontro di spie nella finzione e nella vita reale. Il 1 giugno non solo debutteremo con i voli per Washington DC e Dallas, ma riprenderemo i nostri voli per San Francisco. Esporremo anche le nostre nuove divise, disegnate da Teresa Helbig. Due membri dello staff della compagnia aerea, Cristina Martín Sánchez e Juanjo Mazuera, posano per Ronda nell’Iberia maintenance hangar di Madrid Airport, per permettere una prima occhiata alle divise che saranno indossate dai nostri flight crews e dal nostro ground staff a Madrid airport tra poco meno di un mese”, afferma Iberia. L’ultimo numero di Ronda Iberia magazine è online: https://grupo.iberia.es/magazines.

EASA PUBBLICA AMC FOR “ENHANCED CONTAINMENT” PROVISIONS – L’EASA ha pubblicato i mezzi per dimostrare la conformità alle “enhanced containment” provisions for drones, consentendo al richiedente di dichiarare semplicemente la compliance senza la necessità di richiedere un design verification report. I droni che operano vicino ad aree densamente popolate o aeroporti devono essere dotati di sistemi che impediscano al drone di volare in un’area non autorizzata, a meno che il drone non sia già approvato per operare in ambienti ad alto rischio. Questo è indicato come “enhanced containment”. Questo means of compliance si basa sulle migliori pratiche e sull’esperienza raccolta sul campo. EASA continua a semplificare i processi a sostegno delle parti interessate con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la crescita in questo settore, garantendo nel contempo la sicurezza delle operazioni con i droni. “Il declarative process for enhanced containment è immediatamente applicabile quando operatori e produttori applicano questo means of compliance. Tuttavia l’innovazione è sempre benvenuta in questo campo. I produttori e gli operatori di droni possono ancora decidere di mostrare la conformità utilizzando un approccio diverso. In questo caso è richiesto un design verification report rilasciato dall’EASA. L’EASA sta sviluppando ulteriori mezzi di conformità per altri argomenti, che sosterranno ulteriormente la proporzionalità e la semplificazione. Ad esempio, l’EASA sta lavorando su “means of compliance for technical mitigations for ground risk”, consentendo dichiarazioni e altri means of compliance in cui i produttori possono dimostrare la conformità del design del full drone conducendo test funzionali. Entrambi i means of compliance saranno presto pubblicati sul sito web EASA per la consultazione pubblica”, afferma EASA.

AMERICAN AIRLINES: PROSEGUE L’HONOR FLIGHT PROGRAM – Questa settimana American Airlines si è unita a funzionari, membri del team e volontari a Washington, DC, per celebrare una pietra miliare storica per l’Honor Flight Network, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a fornire ai veterani viaggi per visitare la capitale della nazione e i memoriali in onore di tutti coloro che hanno indossato l’uniforme militare statunitense. Per commemorare l’occasione American ha anche annunciato una donazione di 15 milioni di miglia AAdvantage® per sostenere la missione in corso di Honor Flight Network. Il 2 maggio il Flagship Valor – il nuovo aeromobile Airbus A321 di American, che funge da tributo volante ai destinatari della Medal of Honor – è partito dall’aeroporto di Phoenix Sky Harbor con il 250.000esimo partecipante all’Honor Flight program. “Il team di American Airlines è molto orgoglioso di servire i veterani sui numerosi Honor Flights operati ogni anno verso la capitale della nostra nazione”, ha affermato Nate Gatten, Chief Government Affairs Officer for American. Per tutto maggio American celebra il servizio degli U.S. service members e delle loro famiglie attraverso esperienze uniche in tutto il paese.

AMERICAN AIRLINES HA PARTECIPATO ALL’AEROSPACE MAINTENANCE COMPETITION – L’Aerospace Maintenance Competition (AMC) 2022 ha ospitato teams di tutto il mondo per testare le proprie capacità e conoscenze sulla manutenzione aeronautica in 27 diversi eventi. Quest’anno American Airlines ha inviato sei teams a competere, compresi i suoi primi all-female and all-Hispanic teams, da Chicago, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York City, Philadelphia, Pittsburgh e Tulsa, Oklahoma. I Team Tulsa e DWH Air Raiders di American hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto nella MRO category e un team studentesco sponsorizzato da American, Tulsa Tech, si è classificato primo nella overall School category. Diversi teams di American Airlines e teams di studenti sponsorizzati da American hanno ottenuto i migliori punteggi in eventi individuali, tra cui i team AA Chicago, DWH Air Raiders e Team Tulsa.