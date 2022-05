News Brevi – 09.05.2022

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI APRILE 2022 – Airbus commercial aircraft ha comunicato gli ordini e le consegne per il mese di aprile 2022. Consegne ad aprile 2022: 48 consegne a 34 clienti. Ordini ad aprile 2022: 98. 2022 deliveries to date: 190 consegne a 54 clienti nell’anno. Il net year to date delivery number di 188 riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento fisico a causa delle sanzioni internazionali.

WIZZ AIR PRESENTA I NUOVI WIZZ AMBASSADOR PER IL BIENNIO 2022-2024 – Wizz Air ha presentato la nuova rosa di WIZZ Ambassador, il “dream team” composto dai 20 migliori membri dell’equipaggio di cabina che hanno superato la fase finale di un esclusivo programma di selezione interna aperto a coloro che sono stati con Wizz Air per almeno 1 anno. “Chi ha viaggiato a bordo di un aereo almeno una volta nella vita lo sa: quella di piloti e assistenti di volo può essere una professione allettante, ricca di fascino e di adrenalina. Wizz Air questo lo sa bene, ecco perché è alla continua ricerca di candidati allegri, energici e positivi che possano entrare a far parte della sua grande famiglia. E questo vale anche per l’Italia, dove Wizz Air oggi può contare sulla presenza di 7 basi stanziate sull’intera penisola e sulle isole maggiori. Al fine di rendere l’esperienza per i membri dell’equipaggio ancora più emozionante, Wizz Air ha lanciato un esclusivo programma biennale, riservato a tutti coloro che si sono uniti alla compagnia da almeno un anno, che premia l’eccellenza del servizio offerto al cliente dal personale di cabina della compagnia dando la possibilità a ogni candidato di diventare il volto di Wizz Air nel biennio successivo. I 20 WIZZ Ambassadors appena eletti per l’edizione 2022-2024, non avranno solo l’onore di rappresentare il Paese in cui sono basati e la compagnia aerea durante le occasioni speciali (eventi stampa, celebrazioni e career day) ma avranno anche la possibilità di dimostrare la loro passione per la professione del personale di bordo, condividendo con i passeggeri e i fan della compagnia aerea la loro esperienza a bordo degli aerei WIZZ, guidandoli attraverso le loro destinazioni preferite ed evidenziando i migliori servizi che il vettore aereo ha da offrire”, afferma Wizz Air. Per il prossimo biennio, anche l’Italia potrà contare sui suoi rappresentanti: Arianna Falanga, di base a Bari e Adrianna Liedtke, di base a Milano Malpensa.

QATAR AIRWAYS PARTECIPA ALL’ATM 2022 – Qatar Airways partecipa all’Arabian Travel Market (ATM) 2022, che si terrà dal 9 al 12 maggio a Dubai. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar presenterà il “World’s Best Business Class Seat” Qsuite e una Virtual Reality experience dell’Hamad International Airport, recentemente votato “Best Airport in the World”. “Qatar Airways è fortemente posizionata per continuare a guidare la ripresa globale dell’industria aeronautica. Ha introdotto nuove rotte come parte di una solida rete in crescita, accordi di partnership con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue, una nuova valuta del programma fedeltà con Avios, diventando la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere un Five Star Covid-19 Airline Safety Rating from Skytrax. Durante la pandemia Qatar Airways non solo ha svolto un ruolo fondamentale nella risposta mondiale al COVID-19, ma è stata l’unica compagnia aerea globale a volare in modo coerente dall’inizio della pandemia, operando verso più destinazioni e con più voli settimanali di qualsiasi altra compagnia aerea nella Regione. La compagnia ha anche ampliato in modo significativo la sua rete a 145 destinazioni, in particolare negli Stati Uniti, dove ora opera in 12 città con quasi 100 voli a settimana, comprese San Francisco e Seattle recentemente aggiunte. Qatar Airways si è anche concentrata fortemente sull’espansione in Africa con l’aggiunta di nuove rotte per Abuja, Abidjan, Accra, Harare, Kano, Lusaka e Port Harcourt. Anche l’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente premiato come ‘Best Airport in the World 2021’, classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021. Il programma fedeltà di Qatar Airways, Privilege Club, ha recentemente introdotto gli Avios come valuta premio per i suoi membri, offrendo opportunità ancora maggiori per accumulare premi e sfruttare nuove innovazioni. Gli Avios sono la valuta fedeltà globale utilizzata da British Airways Executive Club, AerClub, Iberia Plus e Vueling Club. Il pluripremiato Qsuite è stato introdotto nel 2017 e rimane tuttora il ‘World’s Best Business Class Seat'”, afferma Qatar Airways.

AIRBUS: CON NIRSpec WEBB SVELERA’ UN NUOVO UNVIERSO – NIRSpec (Near Infrared Spectrograph), uno strumento chiave su Webb (James Webb Space Telescope) ha superato con successo tutti i suoi test funzionali, inclusi i sottosistemi, ed è un passo più vicino a fornire i suoi primi risultati. Il team di commissioning NIRSpec, inclusi gli esperti di Airbus, ha eseguito i test mentre Webb si sta raffreddando a temperature criogeniche, consentendogli di funzionare senza disturbi a infrarossi che potrebbero influenzare le sue osservazioni. Il telescopio si sta avvicinando alla sua temperatura operativa di circa -235 °C (38 K) e il successo dei test è una pietra miliare estremamente importante nella messa in servizio di NIRSpec. “Il telescopio Webb rappresenterà un punto di svolta nel modo in cui vediamo il nostro Universo”, ha affermato Jean Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems. “I nostri contributi agli strumenti NIRSpec e MIRI rappresentano l’apice della tecnologia nell’astronomia moderna. In Airbus porteremo la nostra esperienza e saremo un partner chiave nelle future scoperte della missione Webb”. Dal lancio di Webb, i membri dei team dei siti Airbus di Monaco e Friedrichshafen hanno costantemente monitorato il raffreddamento dal Mission Operations Center presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora (Maryland, USA). La prossima fase di messa in servizio durerà due mesi e includerà i test delle performance e la calibrazione, che inizieranno ora, poiché i 18 segmenti dello specchio primario sono ora allineati e in fase. Il team di ingegneri di Airbus continuerà inoltre a supportare la verifica e la calibrazione. Una volta confermato il suo corretto funzionamento, NIRSpec può iniziare a fare la storia attraverso le sue osservazioni. NIRSpec è così preciso che potrebbe rilevare la firma infrarossa di un fiammifero acceso sulla Luna. Si prevede che produrrà enormi progressi nella infrared space science. Studierà la formazione delle prime stelle e galassie nel nostro Universo, quando aveva solo poche centinaia di milioni di anni. NIRSpec sarà anche in grado di studiare l’atmosfera di esopianeti, o pianeti in orbita attorno a stelle diverse dal nostro Sole. In particolare, cercherà la firma di molecole chiave come l’acqua.

ACI WORLD E AMADEUS APRONO LE CANDIDATURE ALLA SECONDA EDIZIONE DEI TECHNOLOGY INNOVATION AWARDS – Airports Council International (ACI) World e Amadeus hanno aperto oggi le candidature per la seconda edizione dei Technology Innovation Awards, celebrando l’importante ruolo delle innovazioni tecnologiche nel plasmare l’evoluzione degli aeroporti e la passenger experience. “Gli ACI airport members sono incoraggiati a presentare la propria candidatura agli Amadeus and ACI World Technology Innovation Awards, che vedranno vincitori in tre categorie: Best innovation(s) in airport passenger related processes; Best innovation(s) in airport operations and installations management; Best airport innovation leader (individual). I Technology Innovation Awards presenteranno le iniziative tecnologiche e la leadership degli aeroporti, che risolvono o affrontano problemi reali in un ambiente in rapida evoluzione, con aspettative dei passeggeri in continua evoluzione. Un gruppo di esperti del settore cercherà esempi di innovazione tecnologica che forniscano un impatto positivo sul viaggio attraverso l’esperienza del cliente, i processi touchless, l’efficienza o altre strategie digitali. Saranno riconosciute soluzioni originali che si traducono in efficienza o risparmio operativo, nonché processi migliorati per il personale, i passeggeri e le altre parti interessate”, afferma ACI World. “Mentre guardiamo oltre la pandemia, la tecnologia continuerà a essere la chiave per costruire un ecosistema migliore, più efficiente, sostenibile, resiliente e incentrato sul cliente”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questa seconda edizione dei Technology Innovation Awards, sviluppata attraverso la nostra partnership con Amadeus, ci consente di mettere in evidenza i leader del settore e incoraggiare ulteriori innovazioni nella comunità aeroportuale globale”. Elena Avila, EVP Airport IT and Airline Operations, Amadeus, ha dichiarato: “La nostra partnership a lungo termine con ACI World è focalizzata sul riconoscimento del successo in tutto il settore. Con l’accelerazione della ripresa del trasporto aereo, vediamo che la tecnologia gioca un ruolo fondamentale, in modo che gli aeroporti possano offrire ai passeggeri la possibilità di scegliere un’esperienza completamente automatizzata. Ma le opportunità si estendono molto oltre. Negli anni a venire le compagnie aeree e gli aeroporti hanno la possibilità di collaborare in modo molto più stretto. Stiamo sperimentando nuovi approcci in quest’area e sono entusiasta di vedere le nuove innovazioni di quest’anno”.

EVE HOLDING INC. ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA BUSINESS COMBINATION TRA ZANITE E EVE UAM – Eve Holding, Inc., precedentemente nota come Zanite Acquisition Corp., ha annunciato oggi di aver chiuso la business combination precedentemente annunciata con Eve UAM, LLC (“Eve”), leader nello sviluppo di soluzioni Urban Air Mobility (“UAM”) di prossima generazione e controllata di Embraer S.A. (“Embraer”). L’operazione è stata approvata dagli azionisti di Zanite il 6 maggio 2022. Con la transazione ora completata, Zanite ha cambiato il suo nome in “Eve Holding, Inc.”. Le azioni ordinarie e i warrant pubblici della Società inizieranno a essere negoziati alla Borsa di New York il 10 maggio 2022. “Il completamento con successo di questa transazione è una pietra miliare importante, fornendo capitale e supporto strategico affinché Eve svolga un ruolo fondamentale nell’accelerazione dell’ecosistema UAM globale. Il finanziamento raccolto attraverso la transazione fornisce a Eve un capitale di crescita e la posiziona bene per eseguire i suoi piani di sviluppo, aiutata dalla nostra partnership strategica in corso con Embraer. Intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader globale UAM, fornendo una nuova modalità di trasporto urbano efficace e sostenibile”, ha affermato il co-CEO della società, Andre Stein. Il co-CEO della società Jerry DeMuro ha aggiunto: “La chiusura di questa transazione ci pone sulla strada per sviluppare e commercializzare ulteriormente la nostra soluzione UAM completa. Il nostro team qualificato e le estese partnership strategiche globali forniscono a Eve un posizionamento superiore per eseguire iniziative di sviluppo chiave negli anni a venire, con una forte creazione di valore per i nostri stakeholder”.

PRATT & WHITNEY ESTENDE L’ACCORDO CON DELTA TECHOPS – Pratt & Whitney ha firmato un accordo con Delta TechOps (DTO) per i servizi di manutenzione in base ai quali DTO fornirà additional offload support for Pratt & Whitney mature commercial engines, inclusi i motori PW2000 e PW4000. “Con la ripresa del trasporto aereo passeggeri e l’importanza del cargo per l’economia globale, è imperativo che i nostri motori rimangano in condizioni operative ottimali per mantenere le flotte in volo in modo affidabile e sicuro e per garantire che tutti e tutto arrivino dove devono andare”, ha affermato Joe Sylvestro, senior vice president of Aftermarket & Sustainment Operations at Pratt & Whitney. “Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto di lavoro con Delta TechOps”. Delta TechOps, fornitore MRO di livello mondiale per mature commercial engine e GTF engine fleets, ha una collaborazione di lunga data con Pratt & Whitney. Con MRO headquarters in Atlanta e diverse sedi negli Stati Uniti, DTO è ben posizionata per supportare le esigenze dei clienti. La firma del contratto è avvenuta a MRO Americas, che si è tenuto presso il Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas, Texas, da lunedì 25 aprile a giovedì 28 aprile.

QANTAS LANCIA POINT PLANES PER VIAGGI DOMESTICI – I Frequent Flyer Qantas potranno utilizzare i Qantas Points per prenotare qualsiasi posto su qualsiasi volo per viaggiare in agosto su più di 30 rotte domestiche. In una prima volta per il vettore nazionale, più di 1.700 Point Planes – dove ogni posto può essere prenotato utilizzando i punti – opereranno dalle capitali verso destinazioni prevalentemente regionali durante il mese di agosto, offrendo ai frequent flyer l’accesso a quasi 130.000 Classic Flight Reward seats. I Point Planes saranno disponibili tra Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide, Canberra e Brisbane verso più di 20 destinazioni regionali tra cui Uluru, Coffs Harbour, Broken Hill, Merimbula, Mildura, Newcastle, Orange, Tamworth, Mount Gambier, Burnie, Sunshine Coast e Townsville. I posti su questi voli possono essere acquistati anche in contanti. Inoltre, i frequent flyer avranno bisogno del 30% di punti in meno per prenotare economy Classic Flight Reward seats su queste rotte, per i viaggi dal 1 giugno al 30 novembre 2022. Ciò include il mese di Point Planes ad agosto. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato “Abbiamo assistito a un enorme aumento della domanda di viaggi regionali dall’inizio della pandemia e questi Point Planes aiuteranno decine di migliaia di frequent flyer a scoprire l’Australia regionale questo inverno”.