Etihad Airways svela una nuova economy experience guidata dalla sostenibilità

Etihad Airways ha svelato i suoi nuovi Economy class soft furnishings and tableware, che saranno lanciati a bordo nel quarto trimestre dell’anno. I nuovi prodotti sono stati progettati con la sostenibilità e una migliore esperienza degli ospiti come obiettivi primari. L’annuncio è stato dato il giorno di apertura dell’Arabian Travel Market, un evento commerciale per l’industria dei viaggi e del turismo che si terrà questa settimana a Dubai.

L’esperienza in Economy Class sarà migliorata con nuovi soft furnishings per tutti gli ospiti in Economy, incluso un cuscino più grande del 35% con una fodera in cotone a 200 fili prodotta localmente negli Emirati Arabi Uniti. Questo è completato da una morbida coperta in plastica riciclata per un maggiore comfort su tutti i voli.

La nuova esperienza culinaria di Etihad include stoviglie riutilizzabili realizzate con plastica riciclata di alta qualità ed elimina l’uso di plastica monouso. Il vassoio, i piatti da portata e i relativi coperchi fanno parte di un sistema di riciclaggio a circuito chiuso. Al termine del loro ciclo di vita, vengono raccolti, lavati, macinati e riutilizzati per realizzare nuovi prodotti sostitutivi.

Etihad sta anche introducendo posate in acciaio inossidabile di qualità nella cabina Economy, migliorando l’esperienza e riducendo la plastica monouso.

Nel 2019 Etihad si è impegnata a rimuovere l’80% della plastica monouso dalle sue operazioni entro la fine del 2022 e l’introduzione di questi nuovi inflight equipment garantisce che la compagnia aerea raggiunga questo obiettivo di sostenibilità. Ove possibile, Etihad si sta orientando anche verso articoli di produzione locale che miglioreranno ulteriormente l’impatto ambientale complessivo delle operazioni.

Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand and Marketing, ha commentato: “Etihad è pioniera quando si tratta di sostenibilità nell’aviazione. Dopo un’ampia ricerca e sviluppo attraverso i nostri voli ecologici negli ultimi anni, siamo orgogliosi di rivelare il primo di una serie di miglioramenti alla nostra esperienza di volo. Il nostro impegno per la sostenibilità non scende a compromessi con la qualità e questi nuovi prodotti innovativi miglioreranno ulteriormente la nostra offerta. Non vediamo l’ora di lanciare questa nuova esperienza su tutta la flotta verso l’ultima parte dell’anno”.

“Etihad Economy è rinomata per i suoi spaziosi Economy seats caratterizzati dal caratteristico fixed wing headrest, che fornisce un supporto ottimale per un’esperienza di viaggio riposante. La compagnia aerea offre anche posti Economy Space che offrono 4 pollici di spazio aggiuntivo per le gambe. Inoltre, i passeggeri di Etihad possono scegliere neighbour-free seating in Economy a un costo aggiuntivo, con privacy e comfort extra.

Questo nuovo lancio segue un anno importante per la compagnia aerea, che ha presentato il nuovo aeromobile Airbus A350-1000, entrato in servizio a marzo, il primo di cinque A350-1000 ad entrare a far parte della flotta Etihad quest’anno. L’A350-1000 presenta il nuovo interior cabin design di Etihad, inclusi i sedili all’avanguardia in classe Economy e Business”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)