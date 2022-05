News Brevi – 11.05.2022

ETIHAD AIRWAYS PREMIATA AI BUSINESS TRAVELLER MIDDLE EAST AWARDS 2022 – Etihad Airways ha ottenuto i riconoscimenti ‘Best Cabin Crew’ e ‘Best First Class’ ai Business Traveller Middle East Awards 2022. “Gli equipaggi di cabina della compagnia aerea sono rinomati per il loro servizio autentico e personale ispirato alla tradizionale e generosa ospitalità degli Emirati. La First cabin è progettata come un universo privato che offre agli ospiti un servizio altamente personalizzato e su misura per le preferenze individuali degli ospiti. Ciò include un’esperienza culinaria che consente agli ospiti di creare un menu su misura. Agli ospiti che viaggiano in First class verranno inoltre offerti indumenti da letto gratuiti per il comfort in volo e kit di cortesia Acqua di Parma premium. Gli ospiti che viaggiano in First class sono inoltre invitati a effettuare il check-in in un’area privata dell’Abu Dhabi International Airport e in corsie dedicate in tutto il mondo. Hanno anche accesso esclusivo alla First class lounge dedicata alla compagnia aerea con ristoranti ispirati al Medio Oriente e cucina internazionale”, afferma Etihad Airways. I Business Traveller Middle East Awards sono stati presentati durante una cena di gala a cui hanno partecipato i leader del settore dei viaggi lunedì sera, dopo la giornata di apertura dell’Arabian Travel Market a Dubai. I premi vengono assegnati sulla base dei voti espressi online dai viaggiatori e dai lettori della rivista Business Traveller Middle East. All’Arabian Travel Market di quest’anno, Etihad presenta il nuovo interior cabin design dell’A350-1000, l’ultimo tipo di aeromobile della compagnia aerea entrato a far parte della flotta a marzo. Inoltre, Etihad ha presentato i suoi nuovi prodotti Economy caratterizzati da una nuova esperienza culinaria progettata con la sostenibilità ambientale e un’esperienza elevata per gli ospiti come priorità (leggi anche qui). Il lancio di questo nuovo prodotto avverrà nel quarto trimestre e garantirà che la compagnia aerea mantenga l’impegno di ridurre dell’80% la plastica monouso dalle operazioni entro la fine del 2022.

EUROWINGS: PATATINE FRITTE E NUOVE OFFERTE DI MENU PER L’ESTATE – Le patatine fritte sono un cult, non solo nei paesi di lingua francese e olandese. Ora Eurowings sta riportando a bordo le patatine fritte, utilizzando un nuovo processo di produzione del partner olandese Foodcase International: questo processo utilizza meno grassi rispetto alla produzione convenzionale. “Una confezione brevettata da forno assicura che il calore venga condotto in tutte le aree delle patatine fritte. Ciò si traduce in un piatto caldo e croccante sopra le nuvole dopo circa 20 minuti, nominato per gli Onboard Hospitality Awards 2022. D’ora in poi, i passeggeri possono ordinare patatine fritte sui loro voli con Eurowings. Le patatine sono accompagnate da una maionese vegana che completa con gusto lo snack senza glutine: la filiale Lufthansa è l’unica compagnia aerea in Germania ad offrire patatine fritte e maionese vegana. Un vero spasso soprattutto per i tanti giovani ospiti a bordo, che probabilmente saranno particolarmente soddisfatti della gustosa aggiunta al menu”, afferma Eurowings. Eurowings, oltre alle patatine fritte, ha preparato tutta la sua offerta culinaria per l’estate, modificando i menu per l’arrivo della stagione estiva. “Con il nuovo concetto di catering, appositamente adattato alla stagione, Eurowings si distingue ulteriormente dal campo dei concorrenti low cost e si posiziona come value airline per l’Europa. Altri componenti chiave della proposta di valore di Eurowings includono l’accesso a Miles & More, l’attraente programma fedeltà di Lufthansa Group, free middle seats a partire da dieci euro, compensazione di CO2 con un solo clic e opzioni flessibili di cambio prenotazione fino a 40 minuti prima partenza”, conclude Eurowings.

ATTERRATI A TRAPANI BIRGI 63 ORFANI EVACUATI DALL’UCRAINA – All’aeroporto di Trapani Birgi sono atterrati, alle ore 15,40 con volo speciale ITA AZ8957 da Cracovia, 63 orfani evacuati dall’Ucraina. I bambini, dai quattro ai sedici anni, provengono da orfanotrofi di Mariupol e Kramators’k, nell’Oblast di Doneck. Si tratta del più numeroso gruppo di orfani evacuato legalmente dall’Ucraina dall’inizio del conflitto. Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha disposto per l’accoglienza dei piccoli profughi palloncini gialli e azzurri ispirati alla bandiera ucraina, uno striscione di benvenuto realizzato da Seriservice, un buffet offerto dalla società Angelino. Hanno ricevuto anche zainetti con snack, merende, caramelle, giochini e colori. “L’aeroporto di Trapani è orgoglioso di aver dato un contributo anche minimo ad un atto umanitario così grande”, ha affermato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Regalare un sorriso a dei bambini doppiamente sfortunati è un dovere morale oltre che una gioia. Auguriamo a tutti loro di trovare qui in Sicilia ospitalità e serenità”.

RYANAIR: NUOVO WINTER MAINTENANCE AGREEMENT – Ryanair ha annunciato un nuovo winter maintenance agreement con l’UK based MRO provider Caerdav, che vedrà la compagnia aerea utilizzare due linee per heavy maintenance con Caerdav presso la loro moderna struttura MRO a Cardiff. “La flotta di Ryanair crescerà fino a superare i 600 aeromobili nei prossimi anni e questo accordo garantirà alla compagnia aerea flessibilità su dove posizionare i propri aeromobili per la prossima stagione di manutenzione invernale. Ryanair utilizza un mix di strutture interne e fornitori esterni per condurre l’heavy maintenance. Ryanair continua a investire nelle sue internal heavy maintenance facilities e questo accordo integrerà queste strutture, per garantire che i requisiti di manutenzione siano più che soddisfatti nei prossimi anni”, afferma Ryanair.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue annuncia oggi la nomina di Al Spencer come nuovo vice president, controller del vettore. Spencer si unisce a JetBlue e supervisionerà i corporate accounting, tax, payroll, accounts payable and fraud, revenue accounting teams. Riferirà a Ursula Hurley, chief financial officer di JetBlue. Spencer arriva in JetBlue dal produttore di gas quotato in borsa di Parigi Air Liquide, dove ha ricoperto il ruolo di vice CFO North America e Corporate Controller dal 2017.

ARTE FIERA – ART CITY BOLOGNA ALL’AEROPORTO MARCONI – In occasione della 45^ edizione di Arte Fiera, Aeroporto Marconi di Bologna e TAG Bologna – il Terminal di Aviazione Generale del Marconi, dedicato al traffico di jet, elicotteri ed aeromobili privati – aprono le porte all’arte contemporanea con due installazioni: CURVED SPACE-TIME di Nicola Evangelisti e DRAGON’S EGG TRILOGY di Luca Pozzi. Le due opere, inaugurate questa mattina, sono visitabili fino al 12 giugno.

NUOVO PASSO VERSO L’OBIETITVO NET-ZERO PER ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS – Rolls-Royce ha compiuto un passo significativo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi net-zero, fissati lo scorso anno, con l’approvazione da parte di Power Systems dei suoi Series 4000 and Series 1600 diesel engines per l’uso con una gamma di EN15940-certified synthetic diesel fuels in power generation applications. A seguito di test di successo, anche sul campo, entrambi i tipi di motori possono utilizzare una gamma di combustibili sostenibili tra cui Biomass to Liquid (BtL), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Power to Liquid (PtL) fuels come l’e-diesel. Possono essere tutti utilizzati per sostituire il carburante diesel convenzionale.

BOEING: STATEMENT SUL SANTA SUSANA FIELD LABORATORY – Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Boeing sostiene il comprehensive framework con lo Stato della California in quanto fornisce un percorso chiaro e accelerato per il Boeing’s cleanup presso l’ex Santa Susana Field Laboratory. Il quadro protegge le importanti risorse ambientali e culturali del sito. È una vittoria per la California e riflette il profondo impegno di Boeing per la sicurezza, la sostenibilità e le comunità in cui viviamo e lavoriamo”.