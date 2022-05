ITA Airways insieme a True Italian Experience per un hub all’avanguardia del settore turistico

Oggi, presso il suggestivo Chiostro del Bramante nel centro di Roma, ITA Airways – in qualità di Main Partner – con il suo Amministratore Delegato, Fabio Lazzerini, alla presenza del Presidente Esecutivo Alfredo Altavilla, e con la partecipazione del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ha lanciato True Italian Experience.

“Un progetto accolto con entusiasmo e grande interesse da tutte le Istituzioni. Hanno infatti partecipato: Ettore Sequi – Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimiliano Fedriga – Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma, Giuseppe Sala – Sindaco di Milano.

True Italian Experience è un innovativo hub digitale per lo sviluppo del turismo verso il nostro Paese che aggregando i principali stakeholder della filiera turistica crea “sistema” per promuovere nel mondo tutte le esperienze che si possono vivere in Italia. Il tutto attraverso un sito dedicato”, afferma ITA Airways.

“L’iniziativa di ITA Airways con True Italian Experience è una sfida vincente che va nella direzione di un maggior coinvolgimento di tutti gli operatori per una migliore l’offerta turistica nazionale”, ha dichiarato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. “Gli obiettivi della stagione turistica sono quelli di raggiungere i dati del 2019, è un dovere che abbiamo nei confronti di tutti gli operatori dopo due anni di blocco dato dalla pandemia”.

“True Italian Experience ci permette di fare sistema aggregando i principali attori pubblici e privati della filiera turistica italiana, lavorando per la valorizzazione delle esperienze sostenibili, innovative e inclusive presenti nel nostro Paese”, ha dichiarato, Fabio Lazzerini, Amministrazione Delegato di ITA Airways. “Diamo a questa iniziativa il nostro prezioso contributo di Compagnia di Bandiera: la nostra presenza commerciale in 67 Paesi che cresceranno gradualmente fino a 89, l’accesso a più di 80.000 – che diventeranno più di 100.000 – punti vendita di Tour Operator e Agenzie di Viaggi nel mondo, la visibilità che i nostri touch point garantiscono ai Clienti. Al tempo stesso creiamo una nuova fonte di reddito per ITA Airways ampliando notevolmente i nostri ricavi ancillari. L’obiettivo è portare i viaggiatori a scegliere l’Italia, ad amarla e a consigliarla come l’esperienza turistica più varia e più coinvolgente del mondo. Vogliamo contribuire alla crescita del fatturato turistico italiano, questo è parte del nostro mandato. Un progetto di ampio respiro che rappresenta un asset di valorizzazione per la Compagnia che si pone al centro di questo sistema come punto di riferimento sia istituzionale sia in termini di business”.

“Digitalizzazione, centralità del cliente, innovazione e sostenibilità del turismo sono i pilastri di ITA Airways e di True Italian Experience. Oggi questi obiettivi sono stati integrati in un unico ecosistema digitale di promozione del territorio e offerta di esperienze di viaggio che assicurano un modo nuovo e all’avanguardia di valorizzare l’Italia. Missione fondamentale per True Italian Experience è rilanciare e mettere in risalto l’Italia anche quella più nascosta, difficile – altrimenti – da scoprire, anche attraverso la produzione e distribuzione nel mondo di contenuti editoriali e informativi che raccontano tutta la bellezza del Paese.

Soprattutto dopo la lunga crisi dovuta all’emergenza Covid a causa della quale il turismo aveva subito una fortissima frenata. Frenata che si è interrotta: secondo i dati dell’Osservatorio di True Italian Experience, il 93,8% degli intervistati descrive l’Italia come meta ideale in particolare per la cultura, l’arte, la buona tavola, la natura e lo sport. Il 69,4% degli utenti nel mondo verrebbe in vacanza in Italia, confermando così la tendenza a voler tornare alle abitudini di viaggio pre-pandemia. Il 71,1% considera la personalizzazione dell’esperienza di viaggio uno degli elementi determinanti per programmare una vacanza”, afferma il comunicato.

Digitalizzazione

ITA Airways ha nella digitalizzazione uno dei pilastri della sua strategia per garantire al cliente un’offerta più ricca ed innovativa. Questo si sposa perfettamente con l’hub digitale di True Italian Experience.

“Vivi l’Italia minuto per minuto” è il claim di True Italian Experience intorno al quale si sviluppa una delle piattaforme parte dell’ecosistema digitale: nello specifico, una piattaforma innovativa che offre già ben 1.440 video (uno per ogni minuto della giornata), girati tra le bellezze e i territori italiani. Filmati che raccontano l’Italia più nascosta e regalano esperienze irripetibili capaci di far vivere la tradizione e la cultura italiana. I video ispirano l’utente portandolo ad approfondire e configurare il proprio viaggio in linea con le sue esigenze.

All’interno dell’Hub digitale di True Italian Experience oltre ai video sono presenti tutti i servizi turistici ad essi collegati: la prenotazione dei voli ITA Airways, gli hotel, i transfer, i rent a car e tutto quanto sarà necessario alla costruzione di un’esperienza unica. C’è anche la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio viaggio, a partire dalle idee proposte o, in alternativa, creando il proprio pacchetto di viaggio su misura. L’offerta True Italian Experience verrà promossa e venduta mediante la rete degli agenti di viaggio partner di ITA Airways che potranno accedere alla piattaforma TIE dedicata al B2B. Tale offerta potrà essere acquistata dal Cliente nel hub B2C già attivo o, in alternativa, configurata dal Cliente sul sito B2C e acquistata, a seguito di ulteriore personalizzazione presso l’agenzia di viaggi più vicina.

Innovazione

ITA Airways è la prima e unica Compagnia Aerea ad essere presente nell’hub digitale di True Italian Experience, partecipando in prima linea alla promozione dell’Italia sui mercati mondiali in modo innovativo e unico. Realtà distinte, quelle di True Italian Experience e della Compagnia aerea, che si integrano sinergicamente per partecipare alla crescita del “fatturato turistico” del Paese grazie ad un servizio digitale di ultima generazione. ITA Airways attraverso True Italian Experience mette a disposizione dei visitatori e di tutto il sistema che compone l’hub digitale il suo network di 64 destinazioni, di cui 7 intercontinentali, 34 internazionali e 23 nazionali e 24 accordi di code share con le maggiori compagnie mondiali

Sostenibilità

Un pilastro comune di ITA Airways e True Italian Experience la Sostenibilità. Entrambi, infatti, lavorano quotidianamente allo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità, una scoperta ricca e consapevole del territorio. Una vasta proposta di esperienze che offre non solo semplici visite ma che fa conoscere anche la cultura, la tradizione, lo stile di vita degli italiani.

Vi è quindi una particolare attenzione anche alla proposta di trasporti intermodali e facilitazione all’accesso a sistemi di mobilità elettrificata. Per ITA Airways e True Italian Experience sostenibilità vuol dire anche dare visibilità alle numerose startup turistiche presenti territoriali, alle cooperative che usano beni confiscati dallo stato per scopi turistici, alle associazioni che lavorano con persone diversamente abili, ai gruppi di guide che curano luoghi e musei in territori più lontani.

Centralità del cliente

ITA Airways e True Italian Experience sviluppano il loro business ponendo al centro “Il Cliente”. Lo scopo di entrambi è quello di offrire un’esperienza di viaggio best-in-class, con servizi personalizzati non solo legati al volo e al soggiorno, ma che offrono un’esperienza a 360° profonda ed emozionale, possibile da raggiungere solo attraverso una forte digitalizzazione dei processi e una grande attenzione ai dettagli. In particolare, l’intero Hub digitale di True Italian Experience si fonda sull’utilizzo dei Big Data che, attraverso tecnologie di Intelligenza Artificiale, consentono al cliente di scoprire l’Italia e le relative esperienze distintive sulla base delle proprie passioni ed interessi di viaggio. L’obiettivo è quello di guidare il cliente a partire dall’ispirazione di viaggio sino alla pianificazione del soggiorno in Italia, portandolo a scoprire le peculiarità che il nostro Paese è in grado di offrire.

Sicurezza

ITA Airways e True Italian Experience mettono al primo posto la sicurezza e la salute dei propri clienti. Per questo motivo hanno incentrato questo progetto innovativo sulla selezione di strutture ed esperienze in grado di garantire al visitatore la massima sicurezza, seguendo sempre tutti i protocolli anti-Covid19. Esperienze di viaggio costruite sul cliente ed in grado di offrire forti emozioni, ma allo stesso tempo i più alti standard di sicurezza per la salute.

