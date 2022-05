Nuova poltrona Business e ristorazione più sostenibile: Air France continua la sua strategia per viaggi eleganti e responsabili

Air France continua la sua strategia di alto livello e presenta il suo nuovo long-haul Business seat, riaffermando con eleganza l’arte del viaggio alla francese.

“In continua evoluzione per offrire sempre il massimo livello di comfort, la compagnia aerea rivisita la sua iconica seduta, per offrire una versione completamente nuova.

Questo riprende il concetto delle 3 “F”: Full Flat, si presenta in un vero e proprio letto di quasi 2 metri; Full Access, tutti hanno accesso diretto al corridoio e Full Privacy, per una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole permette di privatizzare completamente il proprio spazio, appartandosi così dal resto della cabina. Per una maggiore vicinanza quando si viaggia in due, i sedili situati al centro dell’abitacolo hanno ora una parete centrale che può essere semplicemente abbassata. Un ampio spazio di convivialità è poi a disposizione per godersi insieme il viaggio. La poltrona ha anche un ampio schermo antiriflesso 4K ad alta definizione da 17,3 pollici, dotato di cuffie per la riduzione del rumore, una nuova connessione Bluetooth che consente di utilizzare le proprie cuffie e prese multiple.

Dopo essersi sistemati a bordo, tutti vengono accolti da un ippocampo alato retroilluminato, che incarna la storia della compagnia aerea. All’interno della seduta, l’imbottitura dona una sensazione di morbidezza. Lana, alluminio spazzolato, pelle pieno fiore francese, Air France ha prediletto per la sua lavorazione materiali nobili, morbidi e naturali. Infine, ogni poltrona è ricamata con l’accento rosso, simbolo del marchio dell’azienda”, afferma Air France.

Air France introduce così un nuovo standard dedicato a questa cabina di viaggio che sarà disponibile gradualmente su 12 Boeing 777-300 da settembre 2022.

A bordo di questi aerei, la compagnia sta installando anche le nuove poltrone Premium Economy (48) ed Economy (273) per un comfort di viaggio ottimale. Tutte le cabine esibiscono con eleganza i colori identificativi del marchio: blu navy, bianco che porta luce e contrasto, tocchi di rosso.

Chiamato “Fontainebleau”, il primo aereo dotato di queste nuove cabine e dotato di connessione Wi-Fi volerà in autunno per New York-JFK.

Premium Economy e Economy

Nella cabina Premium Economy, Air France introduce il suo ultimo modello di tipo reclinabile, già offerto sul suo Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. A bordo il passeggero ha 96 cm di spazio per le gambe. Le schiume dei sedili sono state rielaborate e il tessuto a spina di pesce blu navy offre maggiore morbidezza. Lo schienale è reclinabile fino a 124 gradi ed è stato allargato per offrire maggiore privacy. Le cuffie antirumore si adattano armoniosamente per un facile utilizzo in qualsiasi momento durante il viaggio. Le prese USB A e C completano il pacchetto.

Nella cabina Economy, i sedili soddisfano i più elevati standard di comfort del mercato. Ciascuno ha un’ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è ergonomico e offre un supporto laterale rinforzato. È inoltre disponibile una porta USB A.

Queste due cabine offrono un ampio schermo ad alta definizione 4K da 13,3 pollici dotato di Bluetooth. Ideale per scoprire oltre 1.000 ore di intrattenimento on demand.

Offerta di ristorazione piu’ responsabile

“Air France si impegna a offrire a tutti i suoi passeggeri di lungo raggio che viaggiano da Parigi un’offerta di ristorazione francese responsabile ed equilibrata. Nella cabina Business si susseguono i più grandi chef stellati francesi per proporre creazioni vegetariane oltre a raffinati piatti a base di carni rosse, bianche o di pesce. In Premium Economy i clienti hanno ora una gustosa offerta a loro dedicata. In Premium Economy ed Economy, i pasti sono sistematicamente etichettati Nutri-Score A o B.

Entro la fine del 2022, la compagnia si impegna a offrire su tutti i suoi voli in partenza da Parigi, in tutte le cabine, carne, latticini e uova 100% di origine francese, oltre a solo pesce proveniente da pesca sostenibile. Verrà inoltre proposto sistematicamente un piatto vegetariano e tutti i pasti saranno preparati interamente in Francia. I menù per bambini e neonati saranno realizzati esclusivamente con prodotti provenienti da agricoltura biologica.

Inoltre, nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, quest’anno Air France ha introdotto la possibilità di preselezionare il pasto caldo in Business prima della partenza. La compagnia aerea si impegna inoltre a riciclare ed eliminare il 90% della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro l’inizio del 2023. A tal fine, Air France continua a sviluppare articoli di bordo eco-progettati realizzati con materiali a base biologica come bagassa o cellulosa. Infine, gli oggetti che non possono più essere utilizzati a bordo, vengono donati in beneficenza”, prosegue Air France.

La ristorazione sostenibile fa parte della tabella di marcia di Air France che promuove viaggi più responsabili.

Tutte queste iniziative sono raggruppate sotto l’etichetta Air France ACT e possono essere trovate su www.airfranceact.airfrance.com.

Air France presenta il suo nuovo brand video

Air France inoltre ha presentato oggi un nuovo brand video che incarna la sua ambizione di offrire ai propri clienti il meglio della Francia e portare l’eleganza a nuovi livelli.

“Questo video racconta la storia di una salita, quella di una donna frizzante e volitiva, un’elegante allegoria della compagnia aerea. Indossando un abito rosso con una coda interminabile, sale lentamente la Torre Eiffel, l’iconico simbolo della Francia nel mondo. Una sequenza consecutiva di scene, ognuna a sua volta simbolo delle molte qualità speciali della compagnia, evoca l’arte dell’ospitalità universale della compagnia aerea, l’offerta dell’alta cucina francese a bordo dei suoi voli e l’attenzione speciale riservata ai viaggiatori più giovani durante il viaggio. In cima alla torre, attraversa un immaginario e incantevole mare di nuvole, evocando il momento speciale senza tempo che può essere vissuto solo a bordo di un aereo. Sale quindi sopra la torre illuminata, dove il drappo si trasforma nell’accento rosso, il simbolo della compagnia che ne incarna l’eccellenza e la competenza. Il video si conclude rivelando la nuova firma pubblicitaria dell’azienda: “Elegance is a journey. Air France”.

La musica in primo piano è ispirata all’iconica canzone “The windmills of your mind” di Michel Legrand, eseguita dalla cantautrice francese Juliette Armanet. Questa nuova versione è stata riorchestrata per Air France”, afferma Air France.

“Air France sta elevando il profilo dell’eccellenza in stile francese in tutto il mondo. La compagnia aerea, oltre alle competenze che offre, si impegna costantemente a fornire ai propri clienti l’esperienza di viaggio più ecologica possibile”, prosegue Air France.

Creato da Aura by Omnicom, questo video sarà proiettato su schermi TV e cinematografici e online dall’11 maggio 2022 su 5 dei mercati internazionali strategici di Air France: USA, Canada, Brasile, Italia e Germania. In Francia il video sarà trasmesso in un formato completamente digitale. La campagna include anche videoclip che promuovono Parigi come destinazione, l’impegno dell’azienda per viaggi aerei più responsabili, l’alta cucina francese, i suoi premi Skytrax, il suo programma frequent flyer Flying Blue e il suo servizio La Première.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)